Horario de los partidos de España en el Mundial: debut de la selección y todos los partidos de la primera fase

La Selección Española debutará este 15 de junio en Atlanta y completará la primera fase ante Arabia Saudí y Uruguay, en un grupo que combina rivales debutantes, selecciones en crecimiento y una de las potencias históricas del fútbol sudamericano.

El equipo dirigido por Luis De la Fuente ya conoce su hoja de ruta para la fase de grupos del Mundial 2026, una edición histórica que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y que contará por primera vez con 48 selecciones. España afrontará tres encuentros en la primera fase con el objetivo de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final y seguir avanzando en un torneo donde parte como una de las grandes favoritas.

La Roja iniciará su camino en el Mundial 2026 el 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta. España integra el Grupo H junto a Arabia Saudí y Uruguay, en una fase inicial que se disputará entre Estados Unidos y México y que será determinante para su clasificación a los dieciseisavos de final.

España debuta en el Mundial 2026 ante Cabo Verde en Atlanta

España comenzará abriendo su Mundial 2026 el lunes 15 de junio ante Cabo Verde , en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, a las 18:00 horas (hora peninsular española). Será el estreno de La Roja en una competición ampliada a 48 selecciones, donde el margen de error en la fase de grupos es reducido.

El combinado español parte como favorito en este primer encuentro, aunque Cabo Verde afronta su debut mundialista con ilusión y un bloque competitivo que mezcla jugadores de distintas ligas internacionales.

España - Arabia Saudí: partido clave para encarrilar la clasificación

El segundo encuentro del grupo enfrentará a España con Arabia Saudí el domingo 21 de junio, nuevamente en Atlanta y en el mismo horario (18:00 horas). Este duelo puede resultar decisivo para el desarrollo del grupo, ya que una victoria dejaría a la selección muy cerca de la clasificación matemática.

Arabia Saudí llega al torneo como una selección en crecimiento, con capacidad para competir a nivel físico y táctico, lo que obliga a España a mantener la máxima concentración para evitar sorpresas.

Uruguay - España en Guadalajara: el partido más exigente del Grupo H

El cierre de la fase de grupos llevará a España a enfrentarse con Uruguay el sábado 26 de junio en Guadalajara (México) en un partido programado en la madrugada del 26 al 27 en horario español (02:00 horas).

Este encuentro está considerado el más exigente del Grupo H, ya que Uruguay combina experiencia mundialista, intensidad competitiva y una plantilla de alto nivel. Además, el cambio de país y las condiciones del partido añaden dificultad al tramo final de la fase inicial.

También será el encuentro más incómodo para los españoles debido al horario. A diferencia de los dos primeros partidos, programados a las 18:00, el Uruguay - España obligará a trasnochar.

El grupo reúne un estreno frente a una selección en crecimiento, un segundo duelo ante Arabia Saudí y un cierre de máxima dificultad contra Uruguay. Para España, el calendario plantea un escenario favorable: poder afrontar el último partido con la clasificación prácticamente asegurada y disputar ante Uruguay el primer puesto del grupo.