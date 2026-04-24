Arabia Saudí redefine su plan rumbo al Mundial y firma a Donis

Arabia Saudí cambia de rumbo a última hora y confía en Georgios Donis para afrontar el Mundial 2026

La selección de Arabia Saudita ha tomado una decisión rápida tras un cambio inesperado en su banquillo. El combinado asiático anunció la llegada del técnico griego Georgios Donis como su nuevo seleccionador con la vista puesta en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Este movimiento responde a la necesidad de reaccionar de inmediato tras una etapa reciente marcada por resultados poco convincentes.

Un relevo tras la salida de Renard

La destitución del francés Hervé Renard tomó por sorpresa al entorno futbolístico. La federación saudí optó por un cambio drástico luego de una serie de actuaciones negativas durante la última ventana internacional. La llegada de Donis supone un intento de reconducir el rumbo competitivo del equipo a pocas semanas del inicio del torneo más importante del fútbol mundial.

Experiencia consolidada en el fútbol internacional

A sus 56 años, Donis cuenta con una trayectoria sólida, especialmente en ligas de Oriente Medio. Ha dirigido clubes como Al-Hilal, Al-Wehda, Al-Fateh y Al-Khaleej, donde trabajó hasta recibir la llamada de la selección. Su carrera incluye además experiencias en Europa con equipos como AE Larisa, APOEL y Maccabi Tel Aviv.

En su palmarés figuran ocho títulos oficiales, repartidos entre Grecia, Chipre, Arabia Saudí e Israel, lo que refuerza su perfil como un entrenador con capacidad para competir y ganar en distintos contextos.

Un desafío inmediato en el Grupo H

Arabia Saudí afrontará un reto exigente en la fase de grupos, donde se medirá a selecciones de alto nivel como España, Uruguay y Cabo Verde. Uno de los encuentros más esperados será precisamente ante España, programado para la segunda jornada del grupo.

De momento, el equipo solo tiene confirmado un amistoso frente a Ecuador a finales de mayo, en medio de una dinámica negativa tras derrotas recientes contra Argelia, Egipto y Serbia.

Poco margen y muchas dudas por resolver

Con menos de dos meses para el inicio del torneo, Donis asume un desafío complejo: reconstruir la confianza del equipo y definir una identidad de juego clara en tiempo récord. Su último paso por el banquillo de Al-Khaleej dejó resultados dispares, incluyendo una dura derrota ante el Al-Nassr liderado por Cristiano Ronaldo.

La incógnita principal gira en torno a cómo logrará el técnico griego transformar el rendimiento del equipo en tan poco tiempo. Arabia Saudí llegará al Mundial con nuevo líder, pero también con la presión de demostrar que este cambio puede traducirse en resultados inmediatos.