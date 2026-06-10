Fichaje acertado del Sevilla para los que todavía no se han enterado

La oficialidad del centrocampista ha provocado críticas que no se corresponden a la naturaleza de un movimiento tan terrenal como apropiado avalado por tres grandes razones

Un fichaje como el de Jon Guridi desata los prejuicios de manera inmediata, las críticas bajo fundamentos de parvulario y comentarios completamente ajenos a la actual situación deportiva y económica del Sevilla.

El anuncio oficial ha provocado desazón en cierto sector del sevillismo, que rápidamente lo ha calificado como 'suplente en el Alavés' o han lamentado que el de Azpeitia refleje el tipo de incorporaciones que realizará José Ignacio Navarro en este mercado. Y lo cierto que este movimiento debe despertar lo contrario, no euforia, pero sí optimismo por varias razones.

Movimiento rápido y coherente de la nueva dirección deportiva

Primero porque demuestra señales de vida en la dirección deportiva tras la paralización durante las negociaciones con Sergio Ramos para la compra del club y también agilidad para actuar con rapidez para reclutar a coste cero para el nuevo proyecto un futbolista con extensa experiencia en la elite nacional y que cuadra en las cuentas nervionenses.

Su nombre no brilla, pero sí suma en la compleja realidad del Sevilla, en su urgencia de fortalecer la medular con un activo curtido en mil batallas y con la polivalencia precisa para cubrir distintas necesidades.

Segundo, porque empieza la construcción del nuevo Sevilla 26/27 con una indiscutible coherencia y oportunismo, rebañando el plato de las oportunidades que ofrece la presente ventana para conseguir rendimiento con un mínimo margen de maniobra y reservar el poco que haya para operaciones que lo requieran.

Un 'soldado' de confianza para la nueva batalla de García Plaza

Y tercero, porque se trata de una petición expresa de Luis García Plaza para construir un Sevilla con su sello, con hombres que sabe de sobra lo que le pueden aportar y encajan a la perfección en su planteamiento de equipo aguerrido, con recursos sostenidos sobre un armazón de compromiso y lo más impenetrable posible. Guridi le aporta ese plus de confianza, de trabajo cien por cien fiable para apuntalar una base sólida.

Que nadie se engañe. Ahora impera el pragmatismo sobre la ilusión, o mejor dicho, exprimir los pocos recursos para fichar 'soldados' de verdad para una nueva batalla alejada del oropel de antaño, para avanzar en la transición desde el abismo. Que nadie espere fichajes ilusionantes, pero sí realidades, y Guridi lo es, al igual que Juan Iglesias, otro fichaje al que solo le falta la oficialidad que permite entender que, de seguir en esta línea, será un Sevilla tan terrenal como creíble.

Adelantarse a otros clubes sin fondos resulta tremendamente difícil y evidencia que José Ignacio Navarro y García Plaza saben desenvolverse en estas lides e invitar a creer en un mercado sin destellos pero convincente. El primer paso no defrauda al que no vive del pasado.