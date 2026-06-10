Mensaje interno de José Ignacio Navarro por la complejidad de sus primeros pasos como director deportivo del Sevilla

El flamante director deportivo nervionense, ante el desbordamiento de frentes abiertos en su complejo reto, realiza una petición a todos los actores del mercado de cara a la confección de la plantilla

El Sevilla confirmó ayer a José Ignacio Navarro como nuevo director deportivo tras la desvinculación de Antonio Cordón tras ejercer de mano derecha el curso pasado del alto ejecutivo extremeño.

Una tarea que afronta como una gran oportunidad de dar el gran salto tras llevar muchos años en la sombra realizando una efectiva labor de scouting y con absoluto conocimiento de causa de la situación del Sevilla y de la complejidad de un reto en el que tiene más que ganar que perder.

El sevillano trabaja codo con codo con Luis García Plaza, con mucho peso, en la planificación de la próxima temporada desde que se frustrara la venta del club a Sergi Ramos, lo que aceleró su posición como hombre de confianza de la directiva liderada por José María del Nido Carrasco, que ha considerado la opción continuista de Navarro como la más apropiada en el contexto actual.

Numerosos frentes abiertos para Navarro, consciente de la complejidad de su reto

En este sentido, el flamante director deportivo se emplea a marchas forzadas por el retraso acumulado y se centra ahora mismo en definir las salidas que se producirán y en avanzar en operaciones para posiciones urgentes, sobre todo la portería, pues, a tres semanas del comienzo de la pretemporada, el único meta es Alberto Flores.

Así las cosas, José Ignacio Navarro se enfrenta a día de hoy a un ingente número de frentes abiertos en todos los sentidos que provocan que, en este momento, como es lógico por la necesidad de recuperar el tiempo perdido, se encuentre un poco desbordado.

Razón de más por la que está mandando un mensaje de paciencia por vía interna a los agentes e intermediarios que contactan con él para poner sobre su mesa nombres que podría cuadrar en la búsqueda sevillista en todas las posiciones.

Petición para los agentes e intermediarios de José Ignacio Navarro

Lluvia incesante de ofrecimientos que está resolviendo con la petición de que le envíen los perfiles de los futbolistas en cuestión y que los irá mirando y valorando cuando pueda hacerlo, por lo que tiene en cola nombres que han llegado como ofrecidos a las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán y los ordena por orden de prioridad.

Ahora mismo, la preferencia en el mercado es la portería tras las salida de Nyland al acabar contrato y de Vlachodimos, una vez finalizada su cesión.

Los planes para la prioridad: la portería

Como reveló ESTADIO Deportivo, Navarro y García Plaza estudian seriamente el salto de Alberto Flores como competidor del fichaje que se realice para ocupar la titularidad, siendo uno de los favoritos Diego Conde, meta de Villarreal. No obstante, no se descarta la llegada de dos porteros si se dan las circunstancias, lo que supondría la probable salida del fontaniego, que entra en su último año de contrato.