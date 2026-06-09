Paso al frente en el Sevilla: Del Nido Carrasco da la cara y toma una decisión con la dirección deportiva

El presidente nervionense, con el crédito agotado pero sin relevo a la vista, tiene previsto ofrecer una rueda de prensa junto a José Ignacio Navarro, que ya planifica como sustituto de Antonio Cordón

El Sevilla FC no tiene tiempo que perder. El sainete en el que se convirtió la frustrada venta de la mayoría accionarial del club a Sergio Ramos y sus socios paralizó durante algunos días la planificación de la próxima campaña. Pero una vez enterrada la oferta del camero, en el Sánchez-Pizjuán se han puesto manos a la obra para tratar de dar pasos en un verano que se presume de nuevo muy complicado, dadas las dificultades económicas de la entidad.

A falta de oficialidad, ya están cerrados los fichajes a coste cero de Juan Iglesias y Arouna Sangante, que a final de mes acabarán formalmente sus contratos con Getafe y Le Havre, respectivamente. Además, está en el aire el principio de acuerdo anunciado por Patrik Mercado, que Independiente del Valle quiere hacer valer a toda costa, pese a la grave lesión del centrocampista ecuatoriano. Todo ello fue gestionado por Antonio Cordón antes de hacer las maletas. Pero ha llegado el momento de poner nombre y rostro a quien ha tomado su relevo: José Ignacio Navarro.

Subida de sueldo para José Ignacio Navarro

Así, el club de Nervión tiene planeado presentar de forma formal su nuevo director deportivo ante los medios de comunicación, tomando ya también la decisión de subirle el sueldo para adaptarlo a su actual estatus, como apunta 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio. Para ello, está previsto que próximamente ofrezca una rueda de prensa junto a José María del Nido Carrasco, que dará de este modo la cara tras bastante tiempo callado.

La situación de Del Nido Carrasco

El actual máximo mandatario se ha mantenido al margen en las negociaciones para la venta del club, al disponer de un número muy bajo de acciones. Pero a día de hoy, resulta complicado atisbar un cambio en el sillón presidencial. Ningún aficionado comulga con él y su nombre volverá a estar en boca de todos en la manifestación convocada para el próximo 18 de junio. También dentro del propio Sevilla FC es cuestionado por casi todo su equipo de trabajo, por lo que su crédito está completamente agotado tras su nefasta gestión. Pero resulta complicado que exista un relevo.

El pacto firmado por los grandes accionistas obliga a que el presidente sea una persona designada por las acciones de su padre, Del Nido Benavente, quien lleva años reclamando el sitio. Pero a pesar de unirse a las familias Carrión, Alés, Castro y Guijarro en el duro comunicado emitido contra Sergio Ramos, ninguno de ellos quiere al ex presidente al mando, por lo que no se aventura ningún cambio mientras se busca de nuevo un comprador que inyecte la necesaria ampliación de capital y asuma el control del club.

La situación institucional, como se ve, sigue siendo un caos. Y sobre ello será cuestionado a buen seguro Del Nido Carrasco. Pero en un mes aproximadamente el balón echará a rodar de nuevo y urge tomar decisiones deportivas, trabajando en ello mano a mano José Ignacio Navarro y un implicado Luis García Plaza, que quiere tener un importante peso en las decisiones para confeccionar la plantilla.

Las tareas más urgentes en la planificación del Sevilla FC

Lo más urgente en este sentido es el fichaje de un portero, siendo Diego Conde el gran favorito tras las salidas de Vachodimos y Nyland. Además, un verano más, tocará buscar plusvalías mediante traspasos, con piezas como Agoumé, Rubén Vargas o Akor Adams como las más cotizadas del plantel, sin olvidar a los canteranos Kike Salas, Juanlu o Carmona. Dependiendo de las salidas habrá que cubrir los huecos, estando también pendiente de cerrarse las renovaciones de Oso y Castrín, así como negociar la posible continuidad de Gudelj y Alexis Sánchez.

¿Quién es José Ignacio Navarro?

Hay mucho trabajo por delante y José Ignacio Navarro es el hombre elegido para ello. Desde luego, conoce bien la casa, pues el sevillano ya trabajó en la dirección deportiva nervionense 2005 y 2014, bajo el paraguas de Monchi. Fue entonces cuando decidió unir su carrera a la de Antonio Cordón, ejerciendo de scouting en el Villarreal hasta 2017 y pasando también por el Hope Football Group como Chief Scout antes de recalar en el Real Betis. En el club verdiblanco estuvo entre 2020 y 2023, llegando a ser secretario técnico. Y tras pasar por el Olympiacos, regresó el pasado verano a Nervión. Ahora, a sus 44 años, afronta el reto más exigente de su carrera, debiendo definir también su equipo de trabajo.