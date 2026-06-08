Diego Conde ya maneja dos ofertas y el Sevilla no acaba de dar el paso

El meta madrileño saldrá del Villarreal y dos clubes españoles han llamado ya a su puerta. No lo han hecho formalmente todavía desde Nervión, aunque Antonio Cordón ya avanzó en esta opción que sigue gustando mucho

Pese a que su futuro a nivel institucional sigue siendo toda una incógnita, el Sevilla FC trata de avanzar en la planificación de cara a la 26/27, la cual estuvo congelada cuando parecía estar cerca la venta de la mayoría accionarial del club a Sergio Ramos. Tumbada por completo dicha opción, el mando de las operaciones lo ha tomado José Ignacio Navarro, relevo de Antonio Cordón pese a no ser confirmado por la entidad, y un implicado Luis García Plaza, que quiere tener peso en la confección de la plantilla. Ambos trabajan con una urgencia subrayada en rojo: la contratación de un portero.

La portería del Sevilla FC, bajo mínimos

En un mes aproximadamente, el conjunto nervionense volverá a la ciudad deportiva para preparar ya la siguiente temporada y en estos momentos solo cuenta bajo palos con Alberto Flores, al que como ha informado ESTADIO Deportivo se le ha prometido que dará el salto definitivo al primer equipo. Por su parte, Orjan Nyland ya se ha despedido, mientras prepara con Noruega un Mundial para el que se perfila como titular, mientras que Odysseas Vlachodimos, ante el interés del Panathinaikos y el Besiktas, prefiere apurar sus opciones de seguir competiendo en una de las principales ligas europeas.

Un equipo de Primera y otro recién descendido, tras Diego Conde

Retener al meta griego es una misión casi imposible por las pretensiones del Newcastle, que quiere un traspaso y no una nueva cesión. Por ello, antes de hacer las maletas, Antonio Cordón tanteó a Diego Conde. De hecho, se le considera el gran favorito, aunque el Sevilla FC sigue son dar el paso para presentarle una oferta, algo que sí han hecho otros dos equipos españoles. En concreto, uno de Primera división (se ha hablado del Celta de Vigo) y otro de los recién descendidos a Segunda (Mallorca, Girona y Oviedo), tal y como infoma Muchodeporte.

La marcha del cancerbero del Villarreal, donde tiene contrato hasta 2029, se da prácticamente por hecha. Su nuevo entrenador, Iñigo Pérez, ya ha realizado un análisis de la plantilla y su idea es probar en pretemporada con Luiz Júnior y Arnau Tenas para decidir quién será su portero titular, abriendo las puertas de par en par al ex del Leganés, por el que el club castellonense pagó 4 millones de euros tras ganar el Trofeo Zamora de Segunda en la 23/24.

El Villarreal dará facilidades

Así, esta redacción ha tenido informado de que en la entidad castellonense dará facilidades para su salida, aunque su valor de mercado es de 3 millones de euros según la web especializada Transfermarkt. En este sentido, prefirieren en La Cerámica un traspaso definitivo en lugar de una cesión, exigiendo una cantidad muy baja o aceptando cobrar incluso solo en función de pluses. Pero toca pasar a la acción.

La baza del Sevilla FC para convencer a Diego Conde

Aunque la competencia ya ha dado el primer paso, si el Sevilla FC acaba de decidirse y llama a su puerta, Diego Conde valoraría con buenos ojos dicha posibilidad. Aunque venido a menos, el conjunto blanquirrojo sigue siendo una plaza atractiva para muchos futbolistas, teniendo también un importante peso el hecho de que se le ofrecería partir como teórico titular.

A sus 27 años, el ex canterano del Atlético de Madrid viene de jugar un solo partido en la recién concluida temporada, en la Copa del Rey, y en caso de concretarse el interés del Celta, su sitio en Balaídos podría ser de nuevo el banquillo ante el estatus del rumano Radu. En el Sánchez-Pizjuán, en cambio, encontraría vía libre para gozar de la continuidad deseada.