Vlachodimos dice 'no' por ahora al Panathinaikos y fija su prioridad en el mercado, con el Sevilla atento

El meta griego, que aún no se ha despedido formalmente del Sevilla FC, pretende apurar sus opciones para seguir jugando en una de las principales ligas europeas. Ha estado muy a gusto en Nervión, donde soñaban con retenerlo, pero se antoja una misión casi imposible

Enterrado ya el sainete en el que se convirtió la negociación para comprar el club por parte de Sergio Ramos, el Sevilla FC trata de avanzar ahora, dentro de su incierto futuro institucional, en una planificación deportiva que tiene una urgente prioridad: la contratación de un portero. En un mes aproximadamente, Luis García Plaza volverá a la ciudad deportiva para preparar ya la siguiente temporada y en estos momentos solo cuenta bajo palos con Alberto Flores, al que como ha informado ESTADIO Deportivo se le ha prometido que dará el salto definitivo al primer equipo.

El adiós de Nyland y el incierto futuro de Vlachodimos

Por su parte, Orjan Nyland ya se ha despedido "como un sevillista más", a la espera de que su contrato finalice oficialmente el 30 de junio. Mientras tanto, ya prepara con Noruega un Mundial para el que se perfila como titular, lo que podría serle de gran ayuda en su búsqueda de un nuevo destino. Pero en el caso de Odysseas Vlachodimos, aunque su marcha también se da por hecha, sigue existiendo la duda al no haber dicho adiós formalmente, algo que sí han hecho los otros dos cedidos del plantel, Batista Mendy y Neal Maupay.

Otro hecho que alimenta la tímida esperanza nervionense es que el internacional griego, que ayer mismo fue titular con su selección en un amistoso ante Italia, saldado con derrota por 0-1, se muestra reticente por ahora a dar el paso de regresar a su país. Allí lo pretende el Panathinaikos, donde ya militó dos temporadas y media, antes de ser traspasado al Benfica. Pero por ahora, prefiere esperar.

El Panathinaikos no se rinde: dispuesto a esperar

A sus 32 años, y tras recobrar sensaciones en el Sevilla FC, el meta alemán de nacimiento quiere apurar sus opciones para seguir compitiendo en una de las principales ligas de Europa, por lo que tampoco se ha avanzado en su posible marcha al Besiktas turco, según informa la prensa de su país. Pero eso no es obstáculo para que el conjunto ateniense siga insistiendo en su fichaje, señalando el medio heleno APE-MPE que en los últimos días se han producido nuevos contactos.

Se apunta en este sentido que el presidente del equipo que dirige Rafa Benítez, Giannis Alafouzos, está llevando de forma personal la operación y estaría dispuesto a esperar hasta bien avanzado el mercado para cumplir su deseo, firmando mientras tanto a otro portero más joven que partiría como suplente.

La intención del Newcastle que lo aleja del Sevilla FC

En Nervión, mientras tanto, nadie ha escondido que estarían encantados de seguir contando con Vlachodimos. No hay dudas de que fue el gran acierto de Antonio Cordón el pasado verano. Por ello, meses atrás se iniciaron las gestiones para intentar retenerlo al menos un año más, si bien ese objetivo parece una quimera por las pretensiones de un Newcastle donde tiene dos años más de contrato, que desea aprovechar su revalorización para recuperar la mayor parte posible de los casi 24 millones que pagó por su fichaje hace dos veranos procedente del Nottingham Forest.

El meta griego, por su parte, ya dejó claro que ha sido muy feliz en la capital hispalense durante esta campaña y que le gustaría seguir. Pero al mismo tiempo es consciente de que su futuro no está solo en sus manos. "Como he dicho muchas veces, me siento muy bien aquí, mi familia se siente muy bien aquí. Nos encanta estar aquí, nos encanta el club, la ciudad... Pero la cuestión es que soy jugador del Newcastle, así que no sé qué va a pasar en verano", afirmó meses atrás.

En el Newcastle no tiene sitio: ya ha fichado a otro portero

Lo que está claro es que no volverá al club inglés para quedarse. Las 'Urracas', de hecho, ya han llegado a un acuerdo para firmar al joven meta francés Ewen Jaouen, de solo 20 años, por el que pagarán 25 millones de euros más variables. Además, aún tienen en mente hacerse con otro cancerbero más experimentado, abriendo la puerta al veterano Nick Pope y dejando por ahora en plantilla a Mark Gillespie tras anunciar las salidas de John Ruddy, Max Thompson y Aaron Ramsdale, que regresará al Soutahmpton. Un 'overbooking' que descarta por completo de la ecuación a Vlachodimos, con su futuro en el aire.