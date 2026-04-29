El reconocimiento de LaLiga a Vlachodimos y nuevas pistas sobre su futuro

El cancerbero griego del Sevilla FC ha sido nominado a formar parte del mejor equipo de la temporada en el fútbol español. Pese a los goles encajados, es la pieza más fiable del equipo nervionense, de ahí que no le falten pretendientes para macharse

Uno de los grandes males del Sevilla FC, sin duda, está en la gran cantidad de tantos recibidos. El conjunto nervionense es el más goleado de LaLiga con 55 dianas, cuatro más que el colista Oviedo, el siguiente en este deshonroso ranking que suele ir emparejado con un descenso. Pero, pese a ello, nadie discute que la pieza más determinante del equipo es su portero, Odysseas Vlachodimos, que en muchísimos partidos ha mantenido con vida a su equipo contra viento y marea gracias a intervenciones de mucho mérito.

La competencia de Vlachodimos por ser el mejor portero de LaLiga

Hasta tal punto está llamando la atención el rendimiento del internacional griego, cuyo futuro está en el aire, que a sus 32 años, y en su primera campaña en el fútbol español, ha sido nominado a formar parte del mejor equipo de la temporada. Aunque la competencia es dura, los aficionados ya pueden votar a su cancerbero preferido para el 'Team of the Season' que organiza EA Sports, conocida empresa de videojuegos que a su vez ejerce de patrocinador principal de LaLiga.

Así, además de Vlachodimos, el único representante sevillista que aspira a estar en ese once ideal, era de esperar que entre los candidatos estuviesen también los metas de los tres grandes: Joan García (FC Barcelona), Thibaut Courtois (Real Madrid) y Jan Oblak (Atlético), a los que hay que sumar otra sorprendente alternativa, como es Aaron Escandell (Real Oviedo).

Los números de Vlachodimos en el Sevilla FC

En una campaña en la que el trabajo de Antonio Cordón como director deportivo ha quedado negativamente señalado, puesto además en evidencia con las alineaciones de Luis García Plaza, el fichaje de Vlachodimos es el único que se salva. Por ello, en Nervión estarían encatrado con retener a un guardameta que es indiscutible bajo palos desde la quinta jornada, después de que Nyland comenzará el curso como titular. En total, por tanto, suma 29 partidos y 48 goles encajados en LaLiga, dejando su portería a cero tan solo en cuatro ocasiones, a lo que hay que sumar su presencia en la eliminación de la Copa del Rey ante el Alavés (1-0).

El Sevilla FC trabaja para quedarse a Vlachodimos

Pero más allá de esos números, las sensaciones del heleno han convencido plenamente y por ello desde el Sánchez-Pizjuán ya han puesto en marcha la maquinaria para intentar retenerlo. Vlachodimos es feliz en el Sevilla FC y como ya desveló ESTADIO Deportivo, está centrado en lograr la salvación y no tomará ninguna decisión definitiva antes de alcanzarla o bien consumarse un descenso que descartaría por completo su continuidad.

"Nos gustaría tenerlo. Vamos a ver, él está muy a gusto en la ciudad. Es una ciudad que tiene importancia para cada jugador que viene. Nadie se quiere marchar y él, desde luego, su intención es quedarse. Sabemos que su club sabe que lo está haciendo muy bien. Hay grandes clubes de Europa que también lo están siguiendo y bueno, tenemos que esperar", explicó semanas atrás Antonio Cordón.

Las trabas para su continuidad en el Sevilla FC

En cualquier caso, no será nada fácil retener a Vlachodimos por varios motivos. El Sevilla FC no pactó ninguna opción de compra con el Newcastle, donde tiene contrato en vigor hasta 2028, y además de poseer un elevado salario, la economía nervionense no está en disposición de poder afrontar un costoso traspaso por un jugador por el que el club inglés desembolsó casi 24 millones de euros hace dos veranos, siendo de esperar que quiera recuperar la mayor parte de su inversión en caso de no contar con él de cara a la próxima campaña.

La posibilidad de volver al Newcastle y el interés en Alemania e Inglaterra

En este sentido, según Sports Witness, el actual meta sevillista estaría dispuesto a regresar al Newcastle siempre que sea para partir con la vitola de titular. Pero a día de hoy resulta imposible asegurarle ese estatus, pues ni la continuidad de Eddie Howe en el banquillo está confirmada. Por ello, se apunta que el internacional griego ya considera otras opciones, viendo cómo en las últimas semanas ha crecido el interés tanto de equipos alemanes, pues hay que recordar que nació en Stuttgart y fue en el club de dicha ciudad donde se formó y alcanzó la elite, como de equipos ingleses, donde también militó en las filas del Nottingham Forest.

El Panathinaikos tampoco se olvida

Además, en la prensa griega se insiste en la intención del Panathinaikos de repatriarlo. Vlachodimos ya jugó dos campañas y media en el conjunto ateniense, desde donde dio el salto al Benfica, y ahora formaría parte de loa corta lista de objetivos que el equipo dirigido por Rafa Benítez maneja para reforzar su portería. Así, su director deportivo, el ex valencianista Miguel Ángel Corona, tendría también en su agenda a otros dos veteranos como Georgios Athanasiadis, del Aris de Salónica, y Vasilios Barkas, del Utrecht, con 33 y 31 años respectivamente, a los que se suma Christos Mandas, del Bournemouth, con 24.