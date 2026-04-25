García Plaza deja en evidencia a Antonio Cordón con el ostracismo de sus fichajes en el Sevilla

El técnico madrileño acentúa la delicada situación del extremeño con las decisiones tomadas con sus incorporaciones, que alcanzaron su máxima expresión ante el Levante

García Plaza ha agravado con sus decisiones la delicada situación de Antonio Cordón en el Sevilla por su trabajo realizado desde que aterrizó en Nervión el verano pasado.

En el punta de mira por su gestión y sus desafortunados comentarios en sus contadas apariciones, el nuevo entrenador ha acentuado los defectos en la planificación del director de fútbol extremeño al dejar en un segundo plano a la mayoría de los fichajes realizados en los dos últimos mercados, un total de siete, seis en verano, sin contar con Alfon González, cerrado por Orta, y #[relacionada;multiple;[proveedor:0;id:535548,533469]]uno en enero.

Solo un fichaje de Cordón en el once contra el Levante y cuatro se quedaron sin jugar

No en vano, en la alineación contra el Levante, el míster madrileño solo empleó a uno de los futbolistas incorporados por el alto ejecutivo extremeño, el meta Odysseas Vlachodimos y, a lo largo del encuentro, solo recurrió a otro de los fichajes, Alexis Sánchez, que entró en el 72' por Isaac Romero. El resto ni siquiera pisaron el césped del Ciutat de Valencia, reflejo de su falta de confianza en gran parte de las apuestas realizadas por Cordón como responsable de la parcela deportiva.

De hecho, hasta cuatro futbolistas fichados por Cordón se quedaron en el banquillo, casos de Gabriel Suazo, Batista Mendy, Fabio Cardoso y Neal Maupay, el último en llegar, sin contar a Gattoni, que regresó de la cesión en River y se le hizo ficha en invierno.

Suazo defenestrado tras ser titular con Almeyda

El chileno era un fijo indiscutible para Almeyda, pero García Plaza ha apostado descaradamente por Oso para la izquierda y le ha condenado a un segundo plano, como demuestra que tan solo ha jugado 17 minutos a sus órdenes, con 16 contra el Oviedo, uno en casa contra el Atlético y ninguno ante el Levante.

Con Batista Mendy ha seguido la tendencia de Almeyda en su recta final, pues solo le entregó la titularidad en su debut por la sanción de Agoumé, si bien, a partir de ahí, tuvo una presencia testimonial contra los colchoneros y el jueves directamente no fue considerado ni en los cambios.

Con Fábio Cardoso ha confirmado su condición de fichaje fallido, ya que Almeyda solo le brindó 388 minutos y lo relegó a la última posición en el ranking de centrales, solo por delante de Ramón Martínez, que salió en enero con rumbo al Valladolid. Lo cierto es que, lejos de mejorar, su situación ha empeorado más si cabe, pues permanece inédito con el madrileño, que ante la lesión de Azpilicueta y la sanción de Nianzou, se ha decantado por Andrés Castrín y no le ha concedido ni un solo minuto.

El caso flagrante de Neal Maupay

Especialmente llamativo y significativo es el caso de Neal Maupay, el único refuerzo realizado por Cordón en enero y que ha pasado de ser titular con Almeyda, con gol en su estreno, al absoluto ostracismo con García Plaza, que, desde primera hora, no lo incluyó en sus planes. No en vano, lo descartó contra el Oviedo mientras que en los partidos siguientes lo convocó, pero no le dio ninguna oportunidad. Al contrario que el 'Pelado', le ha dado prioridad a Isaac Romero, con protagonismo desde la llegada del nuevo técnico.

Maupay está cedido hasta final de temporada con opción a compra que, en vista su rol residual, difícilmente se negociará con el Olympique de Marsella. Lo cierto es que García Plaza ha tumbado al elegido por Cordón para mejorar las prestaciones ofensivas del equipo.

Vlachodimos, el único fichaje de Cordón que cuenta realmente para Cordón

Realmente, el único fichaje que cuenta realmente para García Plaza es Vlachodimos tanto en cuanto nunca ha tenido a disposición a Azpilicueta por lesión como para saber si entra en sus planes, lo que presumiblemente sería un 'sí' ante la debilidad defensiva de los nervionenses. Los demás desempeñan un rol secundario que deja en muy mal lugar a Antonio Cordón.