La pretemporada del Sevilla sigue tomando forma: ya hay fecha para el regreso al trabajo

Los profesionales nervionenses tendrán que estar en la capital hispalense el viernes 3 de julio para someterse luego a los reconocimiento médicos, comenzando el trabajo en la ciudad deportiva a las órdenes de Luis García Plaza el lunes 6

Tras la parálisis ocasionada por lo que parecía un inminente cambio institucional con la llegada de Sergio Ramos, descartada a la postre, el Sevilla FC se ha puesto manos a la obra para planificar la próxima temporada. Aunque Antonio Cordón dejó trabajo adelantado, ya va con retraso y ahora toca acelerar por parte de José Ignacio Navarro, que será presentado como nuevo director deportivo por Del Nido Carrasco, y Luis García Plaza, implicado también en la confección del plantel.

De forma paralela, además, también se le va dando forma a la pretemporada, que un año más se desarrollará principalmente en la propia Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. La economía de guerra obliga a recortar gastos y las instalaciones de la carretera de Utrera volverán a erigirse en cuartel general, aunque se está negociando un pequeño 'stage' en Países Bajos, buscando un par de amistosos allí para costear la estancia, tras serle ofrecida la posibilidad de participar en una gira financiada por LaLiga.

Lo que sí ha sido confirmada ya es la fecha del regreso al trabajo. Así, el club nervionense ha informado de que sus jugadores deberán estar en la capital hispalense el próximo viernes 3 de julio, para seguidamente someterse a los habituales reconocimientos médicos los días 4 y 5.

Sin los dos mundialistas

Será ya el lunes 6, por tanto, cuando arranque la preparación sobre el césped de la ciudad deportiva a las órdenes de Luis García Plaza, que en esas primeras sesiones no podrá contar con los suizos Rubén Vargas y Djibril Sow, los dos miembros de la plantilla presentes en el Mundial, pues Orjan Nyland acaba contrato y no regresará tras participar en dicho torneo con Noruega.

Bajas confirmadas y muchos casos en el aire

Además, ya han sido confirmadas también las bajas de los cedidos Batista Mendy y Neal Mapuy, que regresan al Trabzonspor y el Olympique de Marsella, respectivamente, y el adiós de César Azpilicueta, que ha colgado las botas, dándose por hecho del mismo modo la marcha de Januzaj, otro que acaban contrato. No se descarta, en cambio, la continuidad de Alexis Sánchez y Nemanja Gudelj, con una conversación pendiente, mientras que se volverá a intentar dar salida a jugadores como Nianzou o Joan Jordán, además de Gattoni y Fábio Cardoso, aunque todo apunta a que dichas gestiones no serán rápidas y por todo todos ellos arrancarán la pretemporada. Además, también será difícil retener a Vlachodimos, aunque el griego desea seguir.

Tres fichajes (uno de ellos en el aire) y tres cedidos de vuelta

En el capítulo de altas, por su parte, se espera la oficialidad de Juan Iglesias y Arouna Sangante, fichajes a coste cero cerrados por Cordón tras acabar contrato con el Getafe y el Le Havre, respectivamente. No estará en el regreso al trabajo cualquier caso Patrik Mercado, cuyo principio de acuerdo quiere hacer valer a toda costa Independiente del Valle, aunque el ecuatoriano se encuentra gravemente lesionado y no se le espera de vuelta hasta finales de año.

Pero quienes sí deben regresar a comienzos de julio son los cedidos Alfon González, por el que el Villarreal no ejercerá la opción de compra; Pedrosa, relacionado con el Olympiacos; y Rafa Mir, otro con sueldo elevado con el que se pretende negociar la rescisión (acaba en 2027) tras los recelos del Elche a quedárselo en propiedad prácticamente regalado.

Dos amistosos confirmados y otros casi cerrados

Con esos mimbres de momento, el Sevilla ya tiene programados dos amistosos para la pretemporada: ante el KS Cracovia por el 120 aniversario del club polaco, el próximo domingo 19 de julio a las 16:00 horas, y frente al Bayer Leverkusen en el BayArena el sábado 8 de agosto a las 15:30 horas. Además, como ha informado el club, en los próximos días se confirmarán nuevas fechas de partidos de preparación que están prácticamente cerrados.