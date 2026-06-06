Independiente del Valle insiste en el fichaje de Patrik Mercado por el Sevilla: "Va a avanzar"

El presidente del club ecuatoriano, Franklin Tello, insiste en que se llegó a un acuerdo antes de la grave lesión sufrida por el centrocampista e incluso pone fecha a su desembarco en Nervión

La planificación de la próxima campaña en el Sevilla FC, congelada durante un tiempo por el frustrado proceso de compra por parte de Sergio Ramos, ha vuelto a ser reactivada esta semana con José Ignacio Navarro al frente. Pero antes de que el sevillano se quedase al frente de la dirección deportivo, Antonio Cordón dejó varias gestiones avanzadas, como los fichajes a coste cero de Juan Iglesias y Arouna Sangante, además del acuerdo alcanzado por Patrik Mercado, que va camino de convertirse en un culebrón tras la grave lesión sufrida por el ecuatoriano.

"Después del Mundial tendría que ir para allá"

En Nervión insisten en que todo está a expensas de un reconocimiento médico, sin dar por cerrado el fichaje. Pero en Independiente del Valle recalcan que hay documentos firmados que avalan el traspaso. Incluso, su presidente, Franklin Tello, ha ido un paso más allá y ha puesto fecha al desembarco del centrocampista en el club nervionense, dando por hecho que no habrá problemas para cerrar el trato.

"El jugador lamentablemente tuvo esta lesión, pero se llegó a una transacción previa, así que yo creo que él está ya en un proceso de rehabilitación y de recuperación. Creo que el equipo que lo compró después del Mundial pues ya justamente tendría que ir para allá. Yo creo que eso va a avanzar. El Sevilla ya lo compró, sí", destacó en declaraciones a DobleCinco.

Un fichaje de seis millones de euros

Fue a finales de febrero cuando el Sevilla FC anunció un principio de acuerdo con Independiente del Valle, cifrado en seis millones de euros, bonus incluidos, para hacerse con los servicios del joven mediocentro de 22 años, una de las joyas de su selección. Pero en el mes de marzo llegó el mazazo. El mejor jugador de la liga ecuatoriana se produjo una doble rotura, del ligamento cruzado anterior y del menisco medial, en la rodilla derecha, lo que le obligó a pasar por el quirófano, dejando en el aire su acuerdo para firmar hasta 2031 con el club sevillista.

Las explicaciones de Antonio Cordón

El largo proceso de recuperación ya iniciado le podría mantener de baja durante al menos nueve meses, hasta comienzos de 2027. Por ello, el propio Cordón se apresuró a salir a la palestra para desvelar la existencia de una serie de cláusulas que permiten a la entidad sevillista anular el traspaso. "Nosotros con Patrik Mercado tenemos un principio de acuerdo, pero tiene que pasar un reconocimiento médico. Es decir, tenemos una prioridad para hacernos con ese fichaje y en junio tenemos que decidir en función de lo que diga el reconocimiento médico", explicó.

El contraataque de Independiente del Valle: "Hay documentos firmados"

Pero desde entonces, las reacciones de Independiente del Valle van encaminadas en un mismo sentido, en hacer ver que ya no hay marcha atrás. "Todo eso surge de las redes sociales; no hay nada oficial y habrá que ver cómo se dan las cosas en estos meses que vienen. Existen documentos firmados por parte de ellos y por parte de nosotros, e, incluso, un contrato ya firmado con el jugador. Habría que esperar a las fechas que indican los contratos; por el momento no hemos tenido ninguna comunicación oficial", afirmaba recientemente Santiago Morales, gerente del conjunto de Sangolquí.

De este modo, desde Eucadorremiten al "contrato laboral firmado por Patrik y el presidente del Sevilla", suscrito en Portugal por José María del Nido Carrasco y Antonio Cordón, entendiendo que el mismo no puede romperse en caso de no superar el examen médico, por lo que en caso contrario ya avisaron también de "una fuerte demanda".