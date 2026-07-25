Confirmado el subidón de Rubén Vargas gracias al Mundial: gran noticia para el Sevilla

El internacional suizo ha alcanzado el valor de mercado más alto de su carrera tras la destacada participación con su selección, lo que respalda la intención del club de Nervión de convertirlo en su próxima gran venta

Tras el traspaso de Akor Adams al Venezia, que ha dejado una jugosa y necesaria plusvalía en las arcas del Sánchez-Pizjuán, el Sevilla FC sigue centrado en una 'operación salida' con la que se buscan nuevos ingresos, siendo sin duda Rubén Vargas su otra gran carta en el mercado (aparte de los canteranos Oso o Juanlu). Además, en Nervión han visto como el Mundial ha sabido para revalorizar a su futbolista en un escaparate único, lo que ha sido confirmado con el aumento de su valor de mercado.

Pasa de 12 a 15 millones de euros

El internacional suizo se marchó al torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá con un precio teórico de 12 millones de euros. Pero su destacada actuación con el combinado helvético le ha servido para alcanzar, a sus 27 años, la cotización más alta de su carrera, subiendo un 25% para alcanzar los 15 millones, tal y como se refleja en la actualización llevada a cabo esta semana por la web especializada Transfermarkt, que no ha variado en cambio el valor de su compatriota Djibril Sow (7,5 millones).

De este modo, el extremo de origen dominicano se sitúa como el sevillista más 'caro', igualado a Lucien Agoumé y con Kike Salas completando el podio con solo un millón menos (14). Todo ello dentro de una plantilla actualmente es valorada en 142,4 millones, siendo la novena en este ranking en LaLiga.

El interés de la Premier League y el precio fijado por el Sevilla FC

Ya son varios los equipos que han preguntado por Rubén Vargas, que firmó dos goles y una asistencia en sus seis encuentros en el Mundial, en el que Suiza llevó a Argentina a la prórroga en cuartos de final, cayendo con polémica. Esa destacada actuación ha hecho que su nombre comience a sonar con fuerza en la Premier League, donde ha sido relacionado con el Brighton, el Aston Villa o el West Ham. Una situación que podría propiciar una puja sin duda beneficiosa para los intereses sevillistas.

En la entidad de Nervión, sabedores del potencial económico del fútbol inglés, han puesto el listón en 20 millones de euros. Esa es la cantidad que esperan obtener por un futbolista que el pasado verano ya estuvo cerca de marcharse. Entonces fue el Villarreal el que intentó hacerse con sus servicios, pero su oferta de 15 millones, que era lo que pedía el Sevilla FC hace un año, llegó justo sobre la bocina, sin tiempo para firmar a un relevo de garantías tras haberse marchado también Lukébakio, lo que hizo que la propuesta amarilla fuese rechazada.

Tendrán que llegar extremos a Nervión

Ahora, en cambio, José Ignacio Navarro es consciente de que tendrá que reforzar los costados con más de un extremo, siendo sin duda una de las prioridades junto a la delantera. Junto a Rubén Vargas, también está en la rampa de salida el nigeriano Chidera Ejuke, por el que se esperan obtener entre 4 y 5 millones al quedarle solo un año de contrato. Además, ya hicieron las maletas jugadores como Januzaj y Alexis Sánchez, al tiempo que el futuro de Alfon González, que se perderá el inicio de LaLiga por lesión, tampoco está está nada claro, con el Celta de Vigo valorando un posible regreso.

El objetivo de Rubén Vargas

A punto de cumplir 28 años, Rubén Vargas también fue tentado por el Trabzonspor turco, que recelaba de su historial de lesiones. Pero obviamente la Premier league se presenta como un destino más apetecible, siendo uno de sus objetivos recalar en un conjunto que le permita disputar competiciones europeas, a ser posible la Champions. Todo ello, a pesar de que su última temporada no ha sido la mejor. Lastrado por las lesiones, vio frenado su buen comienzo y acabó el curso con tres goles y seis asistencias en 25 partidos.