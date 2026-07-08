Se abre una vía de salida para Alfon en LaLiga: plazos y condiciones

Pese a su lesión, que le dejará sin pretemporada, el Celta de Vigo valora el regreso del extremo albaceteño, muy del gusto de Claudio Giráldez, aunque no se trata de un fichaje prioritario

Otro verano más, el Sevilla FC necesita hacer caja con varios traspasos, colocando para ello en el escaparate a jugadores como Rubén Vargas, Akor Adams o Chidera Ejuke, amén de las ofertas que puedan llegar por canteranos como Juanlu, Kike Salas u Oso. Pero hay muchos más futbolistas del plantel a los que se desea dar salida. Unos porque no cuentan para el entrenador, como Gattoni o Fabio Cardoso, y otros porque suponen además una pesada carga salarial, como Nianzou, Rafa Mir o Joan Jordán. En realidad, casi nadie tiene asegurado un sitio, pues todo se vende si llega la oferta correcta. Pero tampoco hay demasiados activos con los que poder hacer negocio.

Es el caso de Alfon González, que había regresado de su cesión en el Villarreal con la vitola de refuerzo de cara a la 26/27. Pero a las primeras de cambio, el extremo ha sufrido un duro revés que ha frenado en seco ese objetivo, pues no podrá mostrarse ante Luis García Plaza en toda la pretemporada al sufrir antes del regreso al trabajo una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho que le mantendrá entre siete y ocho semanas de baja.

Un valor de mercado inferior a la plusvalía que pudo dejar el pasado verano

Con un valor de mercado de 3 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt, el albaceteño sí estuvo a punto de dejar una jugosa plusvalía en las arcas del Sánchez-Pizjuán el pasado verano. Equipos italianos como el Bolonia, la Fiorentina o el Como se interesaron para llevárselo antes incluso de recalar en Nervión por solo 5 millones de euros, que era su cláusula de rescisión antes del 30 de junio (ahora es de 40). Pero ninguno de los sondeos procedentes de la Serie A fructificaron y acabó vistiendo la camiseta sevillista, tras ser cazado por Víctor Orta a coste cero antes de que acabase la 24/25, en lo que se celebró como una interesante oportunidad de mercado.

Sin suerte en Sevilla FC ni Villarreal

Se esperaba mucho de un futbolista que venía de celebrar 8 goles y 5 asistencias con el Celta de Vigo. Pero entre lesiones y bajo rendimiento, en enero se le abrió la puerta con un bagaje de 13 encuentros y dos tantos que no mejoró en la segunda parte de la campaña en el Villarreal (10 encuentros y un tanto). Estaba cantado que el 'submarino amarillo' no ejecutaría la opción de compra pactada, que se elevaba a 7 millones de euros. Pero ahora se le abre una nueva posibilidad en LaLiga para salir, aunque difícilmente dejaría alguna ganancia.

Alfon desea regresa a un Celta que no lo ve con malos ojos

Según informa el Faro de Vigo, Alfon desea regresar al Celta, a la postre el único equipo en el que ha rendido a su mayor nivel, pues tampoco lo consiguió en sus cesiones al Racing de Santander y el Real Murcia. Y en Balaídos han recogido el guante con agrado, valorando la posibilidad de un regreso que a muchos podría sorprender, pues parte de la afición se mostró dolida por su decisión de no renovar y marcharse gratis hace solo un año.

Solicitaría una cesión como parte de su austera planificación

Ahora bien, aunque el club gallego planea reforzar su ataque con algún jugador de banda, el fichaje de su ex canterano no es una prioridad en estos momentos. No será una negociación que se plantee a estas alturas de verano, sino al final del mercado, pues Marco Garcés, director deportivo celeste, trabaja primero en las salidas. Dependiendo de las mismas, si se le encuentra encaje en la plantilla, se llamaría a la puerta del Sevilla FC para solicitar una cesión de Alfon.

El extremo manchego es muy del gusto de Claudio Giráldez, que fue quien lo catapultó a la elite, y se apunta que su lesión no sería un impedimento, pues conoce de sobra tanto el estilo de juego del técnico pontevedrés como al vestuario, por lo que no necesitaría un periodo de adaptación. Además, entienden en el club celeste que se trataría de una operación de bajo coste y con escaso riesgo, pues pese a volver clasificarse para la Europa League, su economía no da para grandes desembolsos, cerrando ya los fichajes a coste cero de Aleix Febas y Javi Galán.