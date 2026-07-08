Iván Rakitic deja el Hajduk Split y sus palabras resuenan en Nervión: ﻿"Si ahora mismo me llama el Sevilla, mañana cojo un vuelo﻿"

La leyenda del Sevilla ha finalizado su etapa en el conjunto croata donde ha ejercido como secretario técnico en este último año, hace tan solo unos meses ya dejó claro que vendría al Sevilla bajo cualquier circunstancia

Ivan Rakitic ha puesto punto final a su etapa como miembro de la dirección deportiva del Hajduk Split croata, club en el que colgó las botas hace un año y del que sale definitivamente un año después tras ejercer como secretario técnico. "Algunas historias nunca terminan de verdad. Simplemente continúan de otra forma. Gracias, Hajduk", ha escrito Rakitic en su última publicación de Instagram donde se despide del cuadro croata.

De esta forma, la leyenda sevillista queda ahora libre y sin equipo, a la espera de un nuevo proyecto que, quién sabe, si podría traerle de nuevo de vuelta a Sevilla. El futbolista suizo de nacimiento pero internacional con Croacia, ha dado este paso tras la dimisión del director deportivo del Hajduk Goran Vucevic, y desde hacía unos días se rumoreaba con la posibilidad de que Ivan Rakitic decidiera emprender una nueva aventura.

Eso sí, el Hajduk Split ha querido agradecer al exinternacional croata su dedicación y trabajo tanto dentro como fuera del terreno de juego. "Al llegar al Hajduk, aportó una experiencia internacional excepcional y, gracias a su profesionalidad y actitud hacia la camiseta blanca, pronto se convirtió en una parte indispensable del equipo, un ejemplo y un modelo a seguir para sus compañeros", reconoce el club croata en su nota de despedida.

"Tras finalizar su carrera como jugador, asumió el cargo de director técnico, donde continuó contribuyendo al desarrollo deportivo y a la creación de las bases para el progreso a largo plazo del primer equipo. Con su conocimiento, contactos internacionales y conocimiento profesional del fútbol, hizo una contribución significativa al trabajo de la instalación deportiva. Por eso expresamos nuestro sincero agradecimiento a Iván por todo lo que ha hecho, tanto como jugador como director técnico. Su dedicación y conexión con Hajduk permanecerán grabadas para siempre en la historia", destaca el Hajduk.

Aunque Rakitic no corta del todo sus lazos con el club croata, ya que seguirá "colaborando a través del papel de embajador" del Hajduk tanto en Croacia como en el extranjero, un rol que evidentemente no le impedirá seguir adelante con su carrera como secretario técnico o miembro de alguna dirección deportiva.

Guiños al Sevilla desde su salida

Cabe recordar que desde que saliera en enero de 2024, han sido muchos los guiños y buenas palabras que el ya excentrocampista ha dedicado al club de Nervión, ofreciéndose incluso para ayudar en lo que sea necesario desde su nuevo rol. "Si ahora mismo me llama el Sevilla, yo mañana cojo un vuelo y ayudo en lo que sea", decía sin pensárselo el croata el pasado mes de diciembre, asegurando que echa de menos Sevilla: "Estoy muy contento aquí, pero nuestra casa está allí. Lo echo mucho de menos".

De ahí que el hecho de que ahora quede libre pueda abrirle la puerta a una tercer etapa en el Sevilla desde los despachos, siendo uno de los hombres fuertes de José Ignacio Navarro, director deportivo nervionense. Aunque como es lógico, el estado de incertidumbre institucional en el que vive sumido el Sevilla hace más complicado este tipo de movimientos.