Alcaraz retrasa su regreso a las pistas

El tenista español, que tenía previsto regresar con el arranque de la pista rápida norteamericana, no lo hará finalmente, al menos, hasta el Master 1.000 de Canadá, ya en agosto

Carlos Alcaraz, salvo sorpresa en forma de wild card, no volverá a las pistas con el arranque de la pista rápida norteamericana -Washington y Los Cabos-, por lo que su vuelta al circuito, si se confirma, sería ya en el Master 1.000 de Canadá.

El tenista murciano, que empezó a entrenarse sin protección en la muñeca hace unos días y que espera ir a más conforme pasen las semanas tenía marcada una hoja de ruta con la que llegar rodado al US Open, el verdadero objetivo, pero ha debido hacer balance y pensar que tres torneos en cuatro semanas antes de afrontar el Grand Slam, si tenemos en cuenta que él suele avanzar en el cuadro, tal vez no fuera lo mejor después de estar cuatro meses parado.

Alcaraz no aparece en ninguna de las listas de inscritos de estos dos torneos, por lo que no participará salvo que lo decidiera más adelante y hubiera alguna plaza de 'wild card' libre. Sí estará Rafa Jódar en el ATP 500 de Washington, en el que será su regreso tras Wimbledon, en un torneo que tiene como primer espada a Auger-Aliassime y que también contará con De Miñaur, Taylor Fritz, Medvedev, el recuperado Musetti…

Entre medias, el tenista español sigue generando expectación con su regreso. Sobre todo, porque ha trascendido muy poco de cómo iba su recuperación más allá de os videos que ha ido subiendo de forma esporádica y de sus comunicados anunciando su ausencia, primero, de Roland Garros y, después, de Wimbledon.

Elogios a la paciencia de Alcaraz

El último en mostrar su apoyo a la decisión del tenista español de ir con cautela con esta lesión y tratar de recuperarse y que no haya secuelas ha sido el exentrenador de Serena y Venus Williams, Rick Macci, quien, al igual que otros, se ha sorprendido de la madurez de Carlos Alcaraz a la hora de tomar esa decisión.

"Creo que es inteligente que esté pensando a largo plazo. Es increíble cómo compite. Probablemente, nadie quiera jugar más que él y volver a las pistas. Está siguiendo los consejos que le han dado. Y es tan joven. Ya ha hecho historia, tiene siete Grand Slams en su haber", asegura Macci a Tennis365, donde da valor a esa paciencia del murciano, aunque expresa públicamente las dudas que embargan a todos sobre cómo regresará.

Espera al mismo Carlos Alcaraz de siempre

"Está haciendo lo correcto, aunque no creo que sepamos la respuesta sobre su lesión de muñeca hasta que regrese y vuelva a jugar. ¿Volverán a aparecer los problemas de muñeca? Realmente no sabremos el alcance exacto de lo que ha sucedido. Pero creo que está haciendo todo lo posible y está siendo precavido. Sólo sabremos cómo se desarrolla todo esto cuando vuelva a jugar", añade el norteamericano.

Lo que tiene claro Macci es que, cuando vuelva Carlos Alcaraz, no va a cambiar su juego, pese a esa lesión. "Así es como él juega: con el corazón y con el alma. No va a cambiar nada y esperemos que esto no sea un gran problema porque su carisma y su espíritu es un espectáculo imperdible. Y él es el mejor modelo a seguir para todos los tenistas jóvenes", sentenciaba sobre lo que espera del tenista español a partir, previsiblemente, de agosto.