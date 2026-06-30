Carlos Alcaraz ya tiene fecha para regresar a las pistas

El tenista murciano, que se ha dejado ver estos días entrenándose sin protección, cumple los plazos previstos para volver con el arranque de la pista rápida norteamericana

El inicio de Wimbledon ha coincidido con la imagen que todos los aficionados al tenis en España estaban esperando desde hace muchas semanas. Carlos Alcaraz publicaba un entrenamiento en el que se le podía ver golpeando la pelota sin llevar vendaje, algo que, en los videoS previos aún llevaba.

El tenista murciano ya había empezado a subir las cargas físicas en las últimas semanas y se le había visto ya empuñando una raqueta, pero siempre con protección, y con un seguimiento propio de la delicada lesión que está superando y que le tiene parado desde principios del mes de abril.

Aunque las previsiones iniciales indicaban que podía llegar a Wimbledon, él aclaró mucho antes e hizo público que no iba a correr riesgos y que no iba a estar en toda la gira de hierba.

Tras esto, el objetivo claro era poder alcanzar la gira de pista rápida norteamericana, los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati y el US Open.

La hoja de ruta pasa por Los Cabos o Washington

Una vez superada la lesión, la hoja de ruta es clara. Entrenar entre tres y cuatro semanas incrementando la carga antes de poder afrontar un torneo.

Las fechas del inicio de los entrenamientos sin protección concuerdan y apuntan a lo previsto: estar en uno de los torneos previos a los Masters 1.000 norteamericanos. Ya sea Washington o Los Cabos, que se celebran a partir del 27 de julio, una semana antes de que Toronto acoja este año el Master 1.000 canadiense.

Si no hay recaída ni dolor en las dos próximas semanas, se cumplirán las fechas. Si no, habría algún retraso, pero aún tiempo para afrontar el objetivo marcado en rojo y para el que se prepara realmente: el US Open, donde defiende título. El cuarto Grand Slam de la temporada se juega a partir del 31 de agosto, un mes después de la fecha inicial marcada para reaparecer.

Ese objetivo del US Open es obvio, pero también lo ha confirmado el extenista Jim Courier, quien en declaraciones a Tennis Channel, asegura que se lo han confirmado desde el entorno de Carlos Alcaraz.

La madurez de Carlos Alcaraz, elogiada

"Hay que aplaudir la cautela, especialmente tratándose de alguien como Carlos. Sabemos la carrera que puede llegar a tener si sigue por este camino. Ya ha ganado siete Grand Slams y ha conseguido prácticamente todo lo que uno podría imaginar a su edad", indica el extenista estadounidense, quien reconoce la tranquilidad que ha mostrado Alcaraz a la hora de encarar esta lesión.

"Tiene que ser durísimo para él porque, incluso al 80%, probablemente piense que puede salir a la pista y ganar a casi cualquiera. Pero creo que está pensando a largo plazo y eso es exactamente lo que debe hacer. (...) Creo que hay que verlo a largo plazo. Nada de esto importa a corto plazo. Todo se reduce a si puede tener una carrera en que sea histórica, porque ya está ahí", añade.

Para Jim Courier, Alcaraz tenía que pensar en el largo plazo y es lo que ha hecho. "Queremos verle jugando durante diez, quince años o incluso más. Lo que ocurra ahora no importa realmente. La cuestión es si puede construir una carrera con la que persiga la historia. Ya tiene el Grand Slam en su carrera. Ya está batiendo récords por ser el más joven. ¿Puede llegar a ser el más veterano? Eso es lo que debe tener en mente. ¿Puede seguir aquí haciendo cosas como las que han hecho Novak y esos jugadores? Porque ese es el tipo de talento que todos hemos disfrutado viendo", sentenciaba.