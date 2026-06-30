Francia - Suecia, en directo el partido de los dieciseisavos del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro entre el combinado de Didier Deschamps y el de Graham Potter, correspondiente a los dieciseisavos del Mundial 2026

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Francia y Suecia , correspondiente a los dieciseisavos del Mundial 2026.

El colegiado del encuentro será el neerlandés Danny Makkelie , que estará acompañado de Hessel Steegstra y Jan De Vries, además de la estadounidense Tori Penso, como cuarta árbitra

A la espera de los onces de Francia y Suecia , por aquí dejamos las alineaciones probables de Deschamps y Potter:

Francia y Suecia se ven las caras en el MetLife Stadium. Los de Didier Deschamps y los de Graham Potter se miden en los dieciseisavos del Mundial 2026, con mucho por decidir y a tener en cuenta, sobre todo tras las eliminaciones de Alemania y Países Bajos en esta ronda del torneo. No obstante, ambas selecciones en este caso lucharán por un hueco en los octavos de final, dónde una de las dos se verá las caras con Paraguay.

El colegiado del encuentro será el neerlandés Danny Makkelie, que estará acompañado de Hessel Steegstra y Jan De Vries, además de la estadounidense Tori Penso, como cuarta árbitra

Dechamps defiende a Mbappé en la previa del Francia - Suecia

Por su parte, Deschamps defendió en rueda de prensa a Mbappé en la previa del Francia - Suecia: "Mbappé está a gran nivel tanto físico como mental. Es un futbolista de talla mundial. En 2018 ya era excelente, pero siempre quiere mejorar. Quiere lograr grandes cosas con Francia y, hasta ahora, lo está consiguiendo. Espero que siga así. Kylian defiende. Sabe defender".

En este sentido, Dechamps apuntó que "quizás no tan bien como los demás, pero también marca más goles que los demás. El entrenamiento físico que hicimos no estaba realmente orientado a los delanteros, pero él fue el primero en dar ejemplo. Te dije hace un tiempo que, más allá de la calidad de Kylian y su capacidad para marcar goles, asume plenamente su rol de capitán".

Actualización de las bajas de Francia y Suecia para el partido de hoy del Mundial

Por otro lado, el seleccionador de Francia comentó la última hora sobre los lesionados: "Thuram sufre un pequeño problema muscular y Saliba está al 99% pese a sus problemas de espaldas. Hablo con él todos los días. Tuvo tiempo para recuperarse. Sabe que lo que tiene no va a evitar que juegue. Es rápido, inteligente y tranquilizador para el resto del equipo".

Cabe recordar que Suecia cuenta con la baja de Isak Hien, que tuvo que retirarse en el minuto 37 del encuentro del pasado 26 de junio frente a Japón, en el que acabó empate en el marcador. Por ello, Graham Potter deberá hacer una modificación tras la lesión de uno de sus futbolistas titulares, teniendo en cuenta además la exigencia que requerirá un partido como el de hoy ante Francia.

Graham Potter confía en dar la sorpresa ante Francia: "En el fútbol todo es posible"

Graham Potter, seleccionador de Suecia, comentó sus sensaciones antes del choque frente a Francia: "Somos conscientes del emocionante desafío que nos espera. Tenemos que jugar el partido de nuestras vidas, claramente. Los chicos son capaces de hacer eso. Su plantilla es otro nivel en comparación con la mayoría de los equipos. Pero en el fútbol todo es posible. Tienes que tener fe. No vamos a jugar contra Francia 10, 20 o 30 partidos.

Además, el técnico de Suecia alabó el nivel de la selección de Francia: "Es un partido de eliminación directa. Tenemos mucho que ganar. No se trata sólo de Mbappé. Hay algunos otros que podríamos nombrar que también son increíblemente talentosos, jugadores de ataque de primer nivel. Tenemos que ser buenos como equipo y ofrecer una amenaza, porque si solo te defiendes durante 90 minutos, se vuelve muy difícil",