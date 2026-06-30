Francia - Suecia: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

La selección francesa y el combinado sueco se enfrentan en el Estadio New York/New Jersey por un puesto en los octavos de final, con Mbappé, Dembélé, Gyökeres e Isak como grandes nombres ofensivos del torneo

Francia y Suecia se juegan este martes 30 de junio el pase a los octavos de final en el Mundial 2026. El partido de dieciseisavos se disputa en el Estadio New York/New Jersey y será uno de los grandes focos de la primera ronda eliminatoria del torneo.

El cruce llega con Les Bleus en plena aceleración competitiva y con los escandinavos obligados a frenar a una de las selecciones más poderosas del campeonato. Mbappé, Dembélé y Olise aparecen como el gran reclamo, pero enfrente estarán Gyökeres, Isak y Elanga para intentar romper el guion.

Francia - Suecia: fecha y horario del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El Francia - Suecia se juega este martes 30 de junio a las 23.00 horas, en horario peninsular español, mientras que, en Canarias, el encuentro comenzará a las 22.00 horas. La cita tendrá lugar en el Estadio New York/New Jersey, sede que acogerá la final, con capacidad para 82.500 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el Francia - Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

El Francia - Suecia podrá verse en abierto en España gracias a RTVE, a través de su canal La 1 y la web de RTVE Play. También estará disponible en DAZN, plataforma que ofrece la cobertura íntegra del Mundial 2026 mediante suscripción.

¿Cómo seguir online el Francia - Suecia de dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Francia - Suecia de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Estadio New York/New Jersey. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Alineaciones probables del Francia - Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Francia apunta a un once de enorme poder ofensivo para este partido. Deschamps mantendría una defensa de primer nivel con Koundé, Upamecano, Saliba y Theo Hernández, mientras que Tchouameni y Rabiot darían equilibrio en el centro del campo.

Por delante, la selección francesa podría apostar por una línea de tres mediapuntas con Dembélé, Olise y Doué para alimentar a Mbappé. La idea es clara: velocidad, desborde y capacidad para atacar espacios ante una Suecia que tendrá que defender muchos metros.

Suecia, por su parte, formaría con una estructura de tres centrales y carrileros largos. Lagerbielke, Lindelof y Gudmundsson apuntan a proteger a Widell, mientras que Bernhardsson y Stroud tendrían mucho recorrido por fuera.

La gran amenaza sueca estará arriba. El tridente formado por Elanga, Gyökeres e Isak, uno de los máximos asistentes del torneo, combina potencia, movilidad y golpeo. Si Suecia consigue fabricar buenos contragolpes y no quedar hundida cerca de su área, podrá encontrar situaciones para hacer mucho daño.

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

Suecia: Widell; Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Bernhardsson, Nygren, Ayari, Stroud; Elanga, Gyökeres, Isak.

El ganador del Francia - Suecia mira a Alemania o Paraguay

El rival del ganador en el Francia - Suecia será Paraguay. La selección sudamericana fue capaz de contener a Alemania, llevándola a una tanda de penaltis donde la fortuna les sonrió. Sin duda, la primera gran sorpresa del torneo.

Para Francia, avanzar sería confirmar que su candidatura sigue creciendo sin sobresaltos. Para Suecia, eliminar a una de las favoritas supondría una de las grandes sorpresas en los dieciseisavos, marcando un hito histórico en el país.