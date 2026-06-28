Las estadísticas del Mundial 2026 tras la fase de grupos: Messi manda y España se blinda

El torneo llega a los dieciseisavos con 215 goles, donde el astro argentino lidera de la Bota de Oro, tres selecciones en dobles dígitos y solo dos porterías invictas, México y La Roja

Messi manda en la Bota de Oro y España llega a dieciseisavos con tres porterías a ceroRedes Sociales

La fase de grupos del Mundial 2026 ya es historia y deja una primera radiografía muy clara del torneo: mucho gol, varios favoritos en pie, una pelea abierta por la Bota de Oro y dos selecciones que han convertido la defensa en su gran argumento.

Con 215 goles en 72 partidos, el primer Mundial de 48 selecciones ha entregado una media de casi tres tantos por encuentro. Messi lidera la tabla de goleadores, Francia, Alemania y Países Bajos mandan en ataque, y España y México cierran la primera fase sin encajar.

Messi lidera la Bota de Oro del Mundial 2026

Lionel Messi ha vuelto a convertir lo extraordinario en rutina. El capitán de Argentina cierra la fase de grupos como máximo goleador del Mundial 2026 con 6 tantos en 201 minutos. Una cifra que deja una media brutal: un gol cada 33,5 minutos.

El argentino no solo lidera la carrera por la Bota de Oro, sino que además ha ampliado su récord histórico en Copas del Mundo. Su gol ante Jordania, de falta y saliendo desde el banquillo, elevó su cuenta total a 19 tantos mundialistas y le permitió marcar en siete partidos consecutivos del torneo.

Por detrás aparece un grupo de aspirantes de mucho peso. Erling Haaland, Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Ousmane Dembélé han terminado la fase de grupos con 4 goles. La diferencia está en los matices: Haaland solo necesitó 180 minutos, Dembélé marcó sus cuatro tantos en 213, Vinicius en 261 y Mbappé en 267.

Máximos goleadores del Mundial 2026 tras la fase de grupos

Lionel Messi (Argentina), 6 goles en 201 minutos Erling Haaland (Noruega), 4 goles en 180 minutos Kylian Mbappé (Francia), 4 goles en 267 minutos Vinicius Junior (Brasil), 4 goles en 261 minutos Ousmane Dembélé (Francia), 4 goles en 213 minutos Deniz Undav (Alemania), 3 goles en 89 minutos Ismaïla Sarr (Senegal), 3 goles en 246 minutos Yoane Wissa (RD Congo), 3 goles en 270 minutos Johan Manzambi (Suiza), 3 goles en 130 minutos Matheus Cunha (Brasil), 3 goles en 170 minutos

Isak, Bruno Guimarães y Olise mandan en asistencias en el Mundial

La clasificación de asistentes está mucho más repartida que la de goleadores. Alexander Isak, Bruno Guimarães y Michael Olise comparten el liderato con 3 pases de gol cada uno.

El caso de Olise ayuda a explicar parte del poder ofensivo de Francia. Les Bleus no solo tienen a Mbappé y Dembélé finalizando, sino también una estructura creativa capaz de alimentar a sus atacantes desde varias zonas.

Bruno Guimarães ha sido clave en Brasil, una selección que ha encontrado en Vinicius y Matheus Cunha sus principales finalizadores, mientras que Isak ha asumido un rol más generoso en una Suecia que sobrevivió al Grupo F.

Máximos asistentes del Mundial 2026 tras la fase de grupos

Alexander Isak (Suecia), 3 asistencias Bruno Guimarães (Brasil), 3 asistencias Michael Olise (Francia), 3 asistencias Hannibal Mejbri (Túnez), 2 asistencias Chris Wood (Nueva Zelanda), 2 asistencias Julio Enciso (Paraguay), 2 asistencias Martin Odegaard (Noruega), 2 asistencias Bukayo Saka (Inglaterra), 2 asistencias Mohamed Salah (Egipto), 2 asistencias Ryan Gravenberch (Países Bajos), 2 asistencias

Francia, Alemania y Países Bajos, las más goleadoras

Si el Mundial se mide por pegada, hay tres selecciones por encima del resto: Francia, Alemania y Países Bajos. Las tres han cerrado la fase de grupos con 10 goles.

Francia lo ha hecho con una sensación de superioridad ofensiva muy marcada. Tiene a Mbappé, Dembélé y varios focos de creación. Alemania, pese a caer ante Ecuador en la última jornada, dejó la mayor goleada de la primera fase con el 7-1 a Curazao. Países Bajos, por su parte, ha mezclado ritmo, centros laterales y eficacia.

Por detrás aparecen Argentina, Canadá, Estados Unidos, Noruega y Senegal, todas con 8 goles. No todas llegan con las mismas sensaciones, pero el dato confirma que el torneo ha sido especialmente abierto en ataque.

Selecciones más goleadoras tras la fase de grupos en el Mundial 2026

Francia 10 Alemania 10 Países Bajos 10 Argentina 8 Canadá 8 Estados Unidos 8 Noruega 8 Senegal 8 Brasil 7 Japón 7

España y México, las porterías más seguras

La otra cara del Mundial la representan España y México. Son las únicas selecciones que han terminado la fase de grupos sin recibir goles.

España empató 0-0 con Cabo Verde, goleó 4-0 a Arabia Saudí y venció 1-0 a Uruguay. No fue una fase brillante en todos los tramos, pero sí muy sólida atrás. Unai Simón cerró los tres partidos con portería a cero y La Roja llega a los dieciseisavos con una base defensiva impecable.

México también firmó tres porterías a cero y pleno de victorias en el Grupo A. El equipo anfitrión derrotó a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, con 6 goles a favor y ninguno en contra.

Tras ellas aparecen selecciones como Argentina, Brasil, Colombia y Portugal, que solo encajaron un gol. Ese grupo mezcla favoritos claros y equipos que han construido su pase desde la estabilidad.

Iraq y Túnez, las selecciones más goleadas

En el extremo opuesto aparecen Iraq y Túnez, ambas con 12 goles encajados. Su fase de grupos fue muy dura y evidencia una de las realidades del nuevo formato: el Mundial abre puertas, pero también castiga con crudeza a las selecciones que no pueden sostener el ritmo competitivo.

Iraq cayó ante Noruega, Francia y Senegal en un grupo de enorme exigencia. Túnez, por su parte, recibió cinco goles de Suecia, cuatro de Japón y tres de Países Bajos. La selección norteafricana se marchó sin puntos y con una de las peores cifras defensivas de la historia reciente del torneo.

Uzbekistán también sufrió mucho, con 11 goles en contra, mientras que Qatar y Nueva Zelanda encajaron 10. Son números que explican por qué varios grupos se rompieron pronto por diferencia de goles.

Las selecciones invictas antes de los dieciseisavos

La fase de grupos deja también una lista amplia de selecciones que no han perdido todavía. Tres lo han hecho con pleno: México, Francia y Argentina. Las tres ganaron sus tres partidos y llegan a los cruces con nueve puntos.

También permanecen invictas España, Brasil, Países Bajos, Suiza, Inglaterra, Marruecos, Colombia, Portugal, Japón, Bélgica, Egipto, Cabo Verde e Irán. El caso iraní es particular: no perdió ningún partido, pero sus tres empates no le bastaron para avanzar.

El Mundial entra en otra fase

Las estadísticas dejan una conclusión clara: el Mundial 2026 ha sido generoso con el gol, pero no ha castigado a los equipos sólidos. Francia, Alemania y Países Bajos han marcado más que nadie; Messi domina la pelea individual; y España y México han construido su candidatura desde la portería.

A partir de ahora, todo cambia. Las cifras de la fase de grupos sirven para explicar tendencias, pero las eliminatorias suelen reducir espacios, riesgos y márgenes. La Bota de Oro dependerá tanto del acierto como de la supervivencia de cada selección.

Messi llega primero. Francia llega como la más productiva. España llega sin encajar. México llega perfecto. Y el Mundial, después de 215 goles, entra en el territorio donde un solo detalle puede pesar más que todas las estadísticas acumuladas.