Resultados y clasificación de los grupos D y F tras la última jornada del Mundial: Países Bajos y Estados Unidos se llevan los galones y ya hay partidazos en dieciseisavos

Los grupos D y F ya tienen a sus países clasificados, con Estados Unidos y Países Bajos como primeros de grupo, y ya hay definidos cruces muy interesantes para los dieciseisavos del Mundial 2026

La madrugada del jueves al viernes 26 en España ha tenido cuatro partidos decisivos para conocer a más países clasificados para los dieciseisavos del Mundial 2026. Se han disputado los últimos enfrentamientos del grupo D y F, que han terminado con cinco países en la siguiente ronda y con uno en duda.

Estados Unidos, Australia, Países Bajos y Japón ya están en las eliminatorias, con Suecia también asegurando su pase gracias a ser uno de los mejores terceros. Mientras, Paraguay está a la espera de clasificar de este modo, pero tienen que resolverse los grupos que faltan. De esta forma, ya hay algunos partidazos asegurados: Japón se enfrentará a Brasil y Países Bajos a Marruecos.

Resultados de la tercera y última jornada del Grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos ha caído derrotada ante Turquía por 3-2,aunque aún así pasa como primero de grupo mientras que los otomanos ya estaban eliminados. Por la otra parte, Australia y Paraguay han empatado a cero, que le sirve a los 'aussies' para avanzar a la siguiente ronda gracias a la diferencia de goles, pero Paraguay queda en duda hasta que se resuelva la fase de grupos.

Resultados de la tercera y última jornada del Grupo F del Mundial

En el caso del grupo F, es Países Bajos el que logra el pase como primera de grupo después de imponerse por 1-3 a Túnez, ya eliminado. El otro choque se saldó con el empate a uno entre Japón y Suecia, que les basta a los dos países para avanzar hacia las eliminatorias, aunque con los nipones en segunda posición, y como premio se medirán a Brasil.

Clasificación final del Grupo D en el Mundial

País Puntos Diferencia de golesEstados Unidos 6 +4Australia 4 0Paraguay 4 -2Turquía 3 -2

Clasificación definitiva del Grupo F del Mundial 2026

País Puntos Diferencia de golesPaíses Bajos 7 +6Japón 5 +4Suecia 4 0Túnez 0 -10

Rivales posibles de Estados Unidos y Australia para dieciseisavos del Mundial

Estados Unidos, país anfitrión en esta edición, se medirá al tercer clasificado del grupo B, que es Bosnia Herzegovina. En el caso de Australia, que pasa como segunda de grupo, su próximo partido será contra el segundo clasificado del Grupo G, que se decide en la jornada de hoy entre Egipto, Irán y Bélgica.

Rivales confirmados de Países Bajos y Japón en dieciseisavos del Mundial

El caso del grupo F es diferente porque sí hay rivales definidos. Los nipones, como segundos de grupo, se medirán contra la Brasil de Carlo Ancelotti, que clasificó como primera del grupo C. Mientras tanto, los neerlandeses han terminado en la primera plaza de su grupo, por lo que se enfrentarán a los segundos del grupo C, Marruecos.

En el caso de Suecia, tiene prácticamente asegurado el pase como uno de los ocho mejores terceros, pero aún a la espera de certificarlo cuando termine la fase de grupos, y entonces tendrá rival.