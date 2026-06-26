Japón 1-1 Suecia: Un empate que les vale la clasificación y premio envenenado para los nipones

El país asiático avanza a los dieciseisavos como segundo de grupo, un triunfo envenenado ya que le enfrentará a Brasil la próxima ronda, mientras que los nórdicos aseguran su pase como uno de los mejores terceros

En la madrugada en España del jueves al viernes 26 de junio se han decidido nuevos países clasificados para los dieciseisavos del Mundial. En el caso del Grupo F, en el que varios países llegaban con opciones, ha habido un empate a uno entre Japón y Suecia, que reparten los puntos de este partido de fase de grupos y logran la clasificación los dos, con los nipones como segundos de grupo y el país nórdico prácticamente seguro de que entrará entre los ocho mejores terceros, que esta edición también avanzan de ronda.

El duelo directo entre Japón y Suecia fue bastante tibio en la primera parte, con los ojos más puestos en el choque entre Países Bajos y Túnez, que ha clasificado a los neerlandeses como primero de grupo, que en su propio partido. Sabían que el empate les valía y no pelearon mucho por el resultado, aunque por lo menos en la segunda parte se animó el partido y se estrenó el marcador.

Japón logra el empate contra Suecia y un duelo directo contra Brasil en dieciseisavos

El equipo de Hajime Moriyasu fue el que tuvo más el control del juego, aunque sin proliferar bien las jugadas ofensivas, mientras que los suecos se aferraban a Viktor Gyokeres, su principal estrella, y le enviaban todos los balones que cogían. Ante una dinámica de cierta tibieza, fue Japón el que abrió el marcador gracias a un tanto de Daizen Maeda en el minuto 56.

Una vez que los nipones se imponían en el resultado, Suecia tuvo que poner una marcha más para tener opciones de clasificar como tercera, al ser uno de los países que ocupan esta posición del cuadro con más puntos. Los de Graham Potter no tardaron mucho en reaccionar, con Anthony Elanga poniendo el tanto del empate en el minuto 62 con un disparo desde fuera del área. Y en el final de partido fue Suzuki el gran protagonista, que salvó con sus paradas a los nipones de la derrota y le dio la segunda plaza del grupo.

Un empate que sirve a Suecia para lograr el pase de los mejores terceros del Mundial

Este empate y el reparto de un punto para cada uno de ellos certifica que Japón avanza a los dieciseisavos como segunda de grupo, por detrás de Países Bajos, aunque sea un premio envenenado ya que su próximo rival es una de las selecciones más fuertes de este campeonato, la Brasil de Carlo Ancelotti. Por su parte, Suecia queda a la espera de concluir la fase de grupos, a la que ya sólo le quedan seis cuadros por definir, aunque con su clasificación como uno de los mejores terceros prácticamente asegurada.

Clasificación final del Grupo F de Japón en el Mundial 2026

Ficha técnica

1. Japón: Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Ko Itakura (Sogo Taniguchi, m.39), Ayumu Seko (Watanabe, m.76), Hiroki Ito; Ao Tanaka, Ritso Doan (J. Ito, m.66), Daizen Maeda, Keito Nakamura (Nagatomo, m.76); Daichi Kamada, Ayase Ueda (Ogawa, m.66).

Seleccionador: Hajime Moriyasu

1. Suecia: Jacob Zetterstrom; Gustav Lagerbielke, Victor Lindelof (Starfelt, m.89), Isak Hien (Lucas Bergwall, m.38), Gabriel Gudmunsson (Nygren, m.89); Alexander Bernhardsson (Svenson, m.75), Elliot Stroud (Sema, m.75), Yasin Ayari; Alexander Isak; Anthony Elanga, Viktor Gyokeres.

Seleccionador: Graham Potter (GBR).Goles: 1.0, m.56: Maeda. 1-1, m.61: Elanga.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador). Amonestó a los suecos Hien y Gyokeres y al japonés Tanaguchi.