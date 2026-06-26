Mundial 2026 | Partidos de hoy viernes 26 junio: horarios y dónde ver en TV, juegan Uruguay-España, Noruega-Francia, Senegal-Irak, Cabo Verde-Arabia Saudí...

Este viernes se decide la clasificación de los Grupos H, I y G siendo la Selección Española y Francia los países más fuertes de estos partidos, aunque ya están matemáticamente en los dieciseisavos del Mundial, pero hay que definir las posiciones y así sus posteriores rivales

La fase de grupos del Mundial está a punto de llegar a su fin y este viernes 26 de junio se definen los países clasificados y su orden de los grupos H, I y G, y ya sólo quedaría una jornada más para resolver los últimos clasificados de los tres grupos restantes. Por ello, los partidos se vuelven cada vez más interesantes y decisivos.

La Selección Española tiene que certificar su pase a los dieciseisavos y tratar de vencer a Uruguay para ser la primera de grupo, que le permitiría tener un camino más sencillo en la pelea por el título. Además, hay un duelo directo entre Noruega y Francia, es decir, entre Haaland y Mbappé, que es uno de los grandes atractivos de esta primera fase.

¿Dónde ver en TV y online los partidos de hoy del Mundial 2026?

Todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver bajo suscripción en TV a través de DAZN y Movistar Plus+, y alguno de ellos a través de Televisión Española, siendo esta jornada el choque entre España y Uruguay el que se retransmitirá en abierto, que definirá la posición final de la Selección en la siguiente ronda, fundamental para tener un camino más o menos sencillo hacia la final.

Horario del Noruega - Francia en el Mundial 2026

Cita en horario de máxima audiencia: 21:00 en territorio peninsular y 20:00 en Canarias, noche de viernes para disfrutarlo sin trasnochar. El Grupo I aprieta desde el arranque, porque de cuatro selecciones solo dos siguen camino directo a dieciseisavos, con la puerta entreabierta de los mejores terceros. Un partido que se espera que sea muy seguido ya que será un duelo directo entre Haaland y Mbappé, empatados a goles en este inicio de Mundial, que se juegan la primera plaza del grupo.

¿A qué hora se juega el partido del Mundial de Senegal - Irak?

El otro partido del Grupo I también se juega a las 21:00 en la Península y a las 20:00 en Canarias, en franja nocturna. Es un duelo del Grupo I, donde cuatro selecciones pelean por dos plazas que dan paso directo a dieciseisavos; quien quede tercero todavía tiene opciones si figura entre los ocho mejores de esa posición. Este choque decidirá quién opta a ser el tercero y así esperar a ver si tiene hueco entre los ocho mejores.

¿A qué hora se juega el partido? Cabo Verde - Arabia Saudí

Horario de madrugada para España: 02:00 en territorio peninsular y 01:00 en Canarias. En el Grupo H, con cuatro selecciones repartiéndose el botín, los dos primeros se aseguran dieciseisavos de forma directa y el tercero queda pendiente de pelear su sitio entre los mejores de toda la fase.

Es un cruce parejo, de los que pueden decidirse por detalles. Cabo Verde y Arabia Saudí saben que un buen resultado aquí vale oro de cara a lo que venga. El once de cada equipo se conocerá minutos antes del saque.

Horario del partido Uruguay - España del Mundial 2026

El horario fijado: 02:00 en horario peninsular y 01:00 en Canarias, de plena madrugada para los aficionados de aquí. En el Grupo H, con cuatro selecciones en liza, la Roja necesita acabar entre las dos primeras para sellar el pase directo a dieciseisavos, o bien colarse como uno de los terceros mejor clasificados del torneo.

¿A qué hora se juega el partido? Nueva Zelanda - Bélgica

Los partidos del Grupo G serán mucho más complicados de seguir. La cita queda fijada para el sábado 27 de junio a las 05:00 en horario peninsular y a las 04:00 en Canarias, con el BC Place de Vancouver como escenario. Juntando el final de la noche, igual más disponible para los madrugadores que para los trasnochadores.

¿A qué hora es el partido entre Egipto - Irán del Mundial?

El pitido inicial sonará a las 05:00 en la Península y a las 04:00 en el archipiélago canario, así que toca poner el despertador o enlazar la noche. Dos selecciones que se conocen bien del fútbol asiático y africano miden fuerzas en un grupo de cuatro donde el margen es mínimo: solo los dos primeros entran directos a dieciseisavos, y el tercero queda a expensas de pelear una de las ocho plazas de repesca entre los mejores terceros.