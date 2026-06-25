Ni Mbappé, ni Haaland: la estadística oculta que convierte a Vinicius en el jugador más determinante del Mundial

El máximo líder de Brasil empata a goles con Mbappé y Haaland en el Mundial 2026, pero con la diferencia de que Vinicius también asiste y tiene un mejor porcentaje de influencia directa en su selección

El Mundial 2026 tiene compitiendo a grandes estrellas del fútbol internacional y se están llevando todo el protagonismo gracias a sus grandes actuaciones, liderando a sus países con goles que suponen el avance en esta prestigiosa competición por países. Kylian Mbappé, Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Erling Haaland están goleando con sus selecciones y llevándose los galones que merecen, pero no a que dejar fuera de esta batalla a Vinicius Jr, quién se ha convertido en el máximo líder de Brasil y en otro de los máximos goleadores.

El máximo anotador en lo que llevamos de Mundial es ahora mismo Leo Messi, quién con un hat-trick en el primer partido y un doblete en el segundo, se coloca a la cabeza con cinco tantos. Le siguen Mbappé, Haaland y Vinicius, aunque es cierto que el brasileño con un partido más. Sin embargo, en el fútbol moderno ya no sólo importa el que más marque si no el que más goles genera, y aquí es el jugador del Real Madrid el que tiene los mejores datos.

El doblete de Vinicius Jr contra Escocia le mete en la pelea por el máximo goleador Mundial

Vinicius ha firmado un doblete para garantizar la victoria de Brasil contra Escocia por 0-3, asegurando la primera plaza para la 'Canarinha' gracias a una mejor diferencia de goles. De los siete goles que lleva el país carioca entre los tres partidos que llevan disputados en este Mundial, en cinco de ellos ha participado el extremo izquierdo. De esta forma, empata a Messi con cinco en las contribuciones de goles, imponiéndose a Haaland y Mbappé con cuatro, aunque eso sí, con un partido más disputado.

El mundial de los récords: Messi, Ronaldo, Mbappé...

En esta edición Mbappé ya se ha convertido en el máximo goleador de Francia y persigue a Messi como gran goleador histórico de los mundiales, que también ha establecido un nuevo récord. Cristiano Ronaldo se ha convertido en el único jugador de la historia que ha anotado en seis mundiales. Haaland, por su parte, quiere hacer historia para establecer un nuevo récord para Noruega.

Vinicius Jr lidera a Brasil en el Mundial 2026

Brasil ya está clasificada a los dieciseisavos del Mundial 2026 y lo hace como primera de grupo. Dos victorias y un empate le han colocado como líder del Grupo C. Unos resultados en los que el jugador del Real Madrid ha sido clave. Sus cuatro goles y su asistencia le colocan con un porcentaje del 71.4% de influencia directa en los tantos del país. Por ello, en los tres partidos disputados, ha sido reconocido como el mejor jugador del partido en todos ellos.

Duelo directo entre Mbappé y Haaland

Lo mejor de este mundial es que estas batallas entre los mejores nombres del torneo motiva a los futbolistas y siempre se contestan con nuevas hazañas. Ahora es el turno de Mbappé y Haaland, que están 'obligados' a marcar si no quieren perder fuerza en esta carrera por el máximo goleador. La clave está en que será un duelo directo, con Francia y Noruega compitiendo entre sí por ver que país pasa como primero del Grupo I, además de qué futbolista rompe el empate, si lo hacen,