Escocia - Brasil, en directo el partido del grupo C del Mundial en vivo online

Sigue en directo el duelo entre Escocia y Brasil correspondiente a la última jornada del grupo C y con los de Ancelotti buscando un triunfo que les de la primera plaza por delante de Marruecos

Brasil, que arrancará el partido como líder del grupo, buscará mostrar una imagen similar a la de Haití tras no convencer en exceso ante Marruecos. Los de Ancelotti podrían tener este jueves sobre el campo a Neymar, ya recuperado de su lesión.

Escocia y Brasil disputarán en la media noche del miércoles al jueves el último de los encuentros del grupo C del Mundial 2026. El choque entre Escocia y Brasil coincidirá en horario con el otro del grupo que disputan Marruecos y Haití. La Brasil de Ancelotti depende de sí misma para meterse en dieciseisavos de final del Mundial como primera de grupo pero no lo tendrá sencillo ante una Escocia que se juega también el pase a los partidos a todo o nada. El cuadro escocés daría una auténtica campanada en el caso de vencer a Brasil ya que en uno de los grupos más complicados, tendría posibilidad de meterse como primera o segunda si Marruecos.

Escocia - Brasil en directo hoy en el Mundial 2026

Escocia no ha ofrecido aún su mejor versión ya que después de dos partidos solo ha sido capaz de marcar un gol. Este tanto le sirvió para ganar a la selección más débil del grupo C, Haití. Los escoceses en cambio se mostraron muy rocosos ante Marruecos, que junto a Brasil es una de las favoritas para meterse directamente en dieciseisavos de final sin tener que espera a ser una de las mejores terceras. El empate de Escocia ante Brasil no le serviría ya que tendría el enfrentamiento directo ante Marruecos (siempre y cuando los africanos pierdan ante Haití).

Escocia - Brasil hoy en directo y online en el Mundial 2026

Brasil tiene que salir a ganar ante Escocia si no quiere ser una de las primeras decepciones de este Mundial 2026. Los de Ancelotti, que no dieron su mejor imagen en la primera jornada ante Marruecos, si se explayaron en la segunda fecha ante Haití. Con la vuelta de Neymar a la actividad en la Canarinha, Brasil buscará certificar la primera plaza del grupo con tres puntos para no tener que depender de lo que haga Marruecos.

Brasil y Escocia son viejos conocidos

Brasil y Escocia tiene un interesante historia de enfrentamientos directos. En lo que a partidos en un Mundial se refiere, Escocia y Brasil se han visto las caras en cuatro ocasiones con tres triunfos para los cariocas y un empate en el 74. La última vez Escocia y Brasil se enfrentaron en una Copa del Mundo fue en la cita de 1998 en Francia. En esa ocasión Brasil ganó por 2-1. En dicho Mundial, Brasil llegó a la final ante Francia pero los galos vencieron por 3- con doblete de un tal Zidane y otro de Petit. La última vez que se enfrentaron Brasil y Escocia fue en un amistoso en 2011 con triunfo claro de la Canarinha por 3-0.