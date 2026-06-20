Brasil 3-0 Haití: Cunha y Vinicius ilusionan y Raphinha preocupa

El cuadro de Ancelotti resolvió el encuentro en la primera mitad con un doblete de Cunha y otro tanto del delantero del Real Madrid. Son líderes del grupo C por su mejor diferencia de goles

Brasil se medía en la madrugada de este sábado a una Haití que buscaba dar la campanada del grupo C y puntuar ante la pentacampeona del Mundo. Brasil llegaba con las dudas que había generado su debut en el Mundial ante Marruecos con empate a uno. No tanto por el resultado como por el juego ofrecido por el cuadro dirigido por Ancelotti.

Brasil además, conocía el resultado de Marruecos que horas antes en Boston había ganado por 0-1 a Escocia y por lo tanto eran los africanos líderes provisionales del grupo C del Mundial. A Brasil solo le servía ganar y si era por varios goles, mejor.

Brasil resuelve el partido en el primer tiempo

Brasil no tardó demasiado en imponer su superioridad sobre el papel, en el mismo césped. A los 11 minutos, Raphinha veía como le anulaban un tanto por fuera de juego muy claro. Pero Brasil siguió intentándolo en el primer tiempo sabedor que esperar al segundo acto para resolver el partido podría jugar en su contra por la ansiedad de marcar y por medirse a un rival que se encerrase en su área. Raphinha dispuso nuevamente de otra gran ocasión pasados los 20 minutos pero su balón picado no encontró portería.

Cunha si supo aprovechar en el 22 el 'regalo' del portero de Haití. Tras un fuerte disparo de Vinicius, el rechace fue tomado dentro del área por el delantero para remachar y abrir el marcador ante la locura del público congregado en Filadelfia. Una vez más, Vinicius volvía a ser determinante con el peligro que generaba. Una pérdida en el centro del campo fue aprovechada por Brasil con una rápida conducción de Vinicius que nuevamente se aliaba con Cunha para darle el segundo.

El delantero no se lo pensaba y disparaba con todo al palo corto del guardameta de Haití en el minuto 35. Pero el festival de Brasil no se quedó ahí en el primer tiempo ya que Vinicius, determinante en los dos primeros goles, cerró el marcador con el tercer tanto al filo del descanso tras aprovechar una gran asistencia de Paquetá. A pesar del marcador, Brasil se marchó preocupada al vestuario por la lesión de Raphinha que tuvo que ser sustituido antes del descanso. Entró Rayan en sustitución del delantero del Barcelona.

Raphina se tuvo que retirar antes de tiempo por una lesión

Brasil vive de la renta ante Haití

El segundo tiempo, con Brasil teniendo el triunfo prácticamente resuelto, empezó con un susto para los de Ancelotti ya que en la línea de gol sacó el balón al filo de la hora de partido. Haití, con más corazón que juego, trató de hacerle daño a una Brasil que supo contemporizar el juego y que incluso dispuso de ocasiones para hacer el cuarto.

La mejor llegó en el 77 con Endrick pero su disparo, que terminó en gol, fue anulado por fuera de juego. Con este triunfo, Brasil se coloca líder del grupo C gracias a su mejor diferencia de goles con Marruecos que cuenta con +1 por +3 para los de Ancelotti.

Ficha técnica:

3. Brasil: Alisson; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo; Casemiro, Bruno Guimarães (Ederson Silva, m.81) y Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli, m.64); Vinícius Júnior (Danilo Santos, m.81), Raphinha (Rayan, m.40) y Matheus Cunha (Endrick, m.64).

Seleccionador: Carlo Ancelotti.

0. Haití: Johny Placide; Carlens Arcus (Dominique Simon, m.46), Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Jean-Kévin Duverne; Martin Experience, Jean-Ricner Bellegarde (Derrick Etienne, m.81), Danley Jean Jacques; Josué Casimir (Louicius Deedson, m.62), Frantzdy Pierrot (Wilson Isidor, m.46) y Ruben Providence (Lenny Joseph, m.71).

Seleccionador: Sébastien Migné.

Goles: 1-0: m.23: Matheus Cunha. 2-0: m.36: Matheus Cunha. 3-0, m.45+3: Vinícius Júnior.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (España). Amonestó al brasileño Douglas Santos y a los haitianos Carlens Arcus, Frantzdy Pierrot y Danley Jean Jacques.

Incidencias: Partido de la segunda jornada del grupo C del Mundial 2026 disputado en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia ante unos 68.324 espectadores.