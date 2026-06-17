Ancelotti recibe la mejor noticia en el Mundial: Neymar vuelve a entrenar con Brasil

El máximo goleador de Brasil ha vuelto a entrenarse con la convocatoria de Carlo Ancelotti, que recupera a una de sus piezas claves de cara a los partidos decisivos de la fase de grupos del Mundial

Brasil se complicó su estreno en el Mundial al empatar a uno contra Marruecos. El máximo ganador histórico de esta competición tiene que ganar sus próximos partidos si no quiere estar pendiente de las cuentas para tratar de avanzar a los dieciseisavos. En principio, no deberían tener problemas en pasar de ronda ya que, junto a Marruecos, son el país más potente del Grupo C, pero aún así nunca hay que confiarse. Por eso es una gran noticia para Ancelotti poder volver a contar con Neymar, que no se había entrenado con Brasil a causa de su lesión.

La Canarinha tiene que jugar contra Haití y Escocia en las próximas jornadas de la fase de grupos. Vinicius Jr cogió el timón de Brasil y marcó el gol del empate, rescatando un punto para su país y llevándose el trofeo a mejor jugador del partido, pero faltó una pieza clave en ataque como es Neymar, que estaba aún recuperándose de su lesión. Este miércoles ya se ha entrenado con su país y podrá estar disponible para los próximos enfrentamientos.

Neymar se une a los entrenamientos con Brasil en el Mundial

Neymar Jr por fin se ha dejado ver con Brasil. El máximo goleador histórico del país ha hecho este miércoles su aparición pública con su selección desde que empezó la concentración y se ha llevado una 'calurosa' bienvenida, con el ya típico pasillo de collejas que le hacen a los jugadores que se incorporan más tarde a los entrenamientos. Pero más allá de estas bromas entre compañeros, la Canarinha recupera a una de sus grandez piezas para el ataque.

Carlo Ancelotti recupera a Neymar para los partidos decisivos de fase de grupos del Mundial

A pesar de la lesión de Neymar, con un edema en el gemelo derecho, Ancelotti apostó por mantenerlo en la convocatoria y este miércoles por fin se ha podido entrenar en el Columbia Park. El técnico italiano recupera así a una de sus grandes apuestas antes de los partidos decisivos, y su vuelta a los entrenamientos hace pensar que el jugador del Santos podrá tener minutos en el choque contra Haití, aunque es poco probable que esté en el once titular.

Próximos partidos de Brasil en el Mundial 2026

Viernes 19 de junio

18:00 - Escocia v Marruecos – Grupo C - Estadio Boston (00:00 del día siguiente hora española)

21:00 - Brasil v Haití – Grupo C - Estadio Filadelfia (03:00 hora española)

Miércoles 24 de junio

18:00 - Escocia v Brasil – Grupo C - Estadio Miami (00:00 del día siguiente hora española)

18:00 - Marruecos v Haití – Grupo C - Estadio Atlanta (00:00 del día siguiente hora española)