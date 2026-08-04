El Real Madrid acelera la salida de Franco Mastantuono en forma de cesión

El futbolista argentino apunta al fútbol italiano, donde la Fiorentina ha sido el equipo que más interés ha mostrado; la negociación avanza a buen ritmo a falta de concretar la parte de la ficha que pagará cada club, por lo que será el siguiente en salir

Franco Mastantuono tiene las horas contadas en el Real Madrid. El futbolista argentino no entra en los planes de José Mourinho para esta temporada y será el próximo jugador del Real Madrid en salir del club blanco.

El ex de River Plate ha recibido propuestas de diferentes clubes para salir este verano, pero sobre todo ha sido River Plate el que más ha empujado para recuperar a su canterano en forma de cesión, asegurándole tanto al futbolista como al Real Madrid que de nuevo en casa podrá rendir como antes, cerca de su familia y amigos, siendo titular e importante, sin embargo, el Real Madrid no ha contemplado la vuelta del futbolista argentino a Sudamérica, ya que quiere que siga en Europa para que así sigue con su adaptación al fútbol europeo y su progresión siga dando pasos hacia adelante.

Como era de esperar, a Mastantuono no le han faltado ofertas. Diferentes clubes de Francia, también de España, donde ha salido a la luz el nombre del Valencia, se han interesado por el madridista, pero su destino apunta a que será la Fiorentina italiana. Ha tenido también de sobra el argentino pretendientes en el Calcio italiano pero ha sido el conjunto 'viola' el que más ha presionado para llevárselo en forma de préstamo.

Así, según desvela Fabrizio Romano, el acuerdo entre ambos clubes está cercano y en estos momento ya se discute el porcentaje del salario que asumirá el club italiano, por lo que su salida a préstamo a la Fiorentina, salvo imprevisto cambio de última hora, está decidido.

Un año de más a menos en el Real Madrid

Franco Mastantuono aterrizó en el Santiago Bernabéu con la etiqueta de una de las mayores promesas del fútbol mundial y la expectativa de convertirse en una pieza importante del nuevo proyecto madridista. Sin embargo, su primer curso estuvo marcado por un proceso de adaptación exigente además de un ambiente de inestabilidad en el banquillo blanco.

El argentino disputó 35 encuentros oficiales, aunque gran parte de ellos fueron como revulsivo desde el banquillo. Sus tres goles reflejan la calidad individual que atesora, pero la competencia en el ataque blanco limitó su continuidad como titular. Pese a ello, dejó muestras de su técnica, visión de juego y capacidad para desequilibrar en espacios reducidos.

Consciente de que el salto desde River Plate al Real Madrid requería tiempo, el argentino no respondió por completo a las altas expectativas generadas tras su fichaje, el club mantiene plena confianza en su evolución y considera que el primer año ha servido para acelerar su adaptación al ritmo competitivo del fútbol europeo, de ahí que ahora se le busca una cesión en el fútbol europeo.

El peso de su caro fichaje

El Real Madrid incorporó a Mastantuono procedente de River Plate en el verano de 2025. Aunque la cláusula de rescisión era de 45 millones de euros netos para River Plate, el coste total de la operación ascendió a 63,2 millones de euros, al incluir impuestos y tasas asociadas, convirtiéndose en el traspaso más caro de la historia del fútbol argentino en ese momento.

Franco Mastantuono cerró su primera temporada con el Real Madrid dejando destellos de su enorme talento, aunque sin lograr consolidarse como titular indiscutible. A sus 18 años, el argentino alternó actuaciones prometedoras con momentos de poco protagonismo, que sobre todo perdió con la marcha de Xabi Alonso.