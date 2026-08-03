Dudas en la Fiorentina por la llegada de Mastantuono: "No debería usar al club para impulsar su carrera"

El jugador del Real Madrid llegará al club italiano como cedido, pero ex jugadores de la Fiorentina dudan de que este movimiento sea beneficioso para el equipo y dudan de la adaptación del jugador argentino

El Real Madrid ya ha tomado una decisión con respecto a Franco Mastantuono. El jugador argentino saldrá cedido a la Fiorentina para la próxima temporada. El objetivo del club blanco es que el jugador argentino siga adaptándose al ritmo europeo y acumule minutos, que creen imprescindible para su desarrollo futbolístico. Por ello, acuerdan una cesión simple con el club italiano sin opción de compra, un movimiento que no convence a todos en la Fiorentina.

Giovanni Gali, ex portero del conjunto viola, ha roto su silencio y ha dudado de que la llegada de Mastantuono al equipo de Fabio Grosso sea una buena opción, sobre todo porque cree que es el jugador el que va a 'utilizar' al club para relanzar su carrera en vez de llegar para mejorar al equipo. Unas declaraciones que llegan a pesar de que el acuerdo entre el Madrid y la Fiore ha entrado ya en la fase final.

Giovanni Gali, ex jugador de la Fiorentina, duda de la llegada de Franco Mastantuono a la Fiorentina

El Real Madrid va a ceder al extremo derecho a la Fiorentina para que siga acumulando minutos y pueda regresar al Bernabéu con más continuidad y más preciso tras una temporada como titular. Sin embargo, el entorno de la Fiore no está igual de convencido de que esta cesión por una temporada sea una buena opción para los italianos.

Ha sido Giovanni Gali el que ha hecho unas declaraciones muy duras sobre la llegada de Mastantuono a su ex equipo. "El jugador tiene mucho atractivo, viniendo del Real Madrid, pero necesitamos ver si tiene las cualidades necesarias para integrarse en un equipo" explica el ex guardameta, que a pesar de ser consciente de que si el argentino ha fichado por el club blanco es porque tiene calidad, duda de que pueda adaptarse bien al juego europeo.

La cesión de Franco Mastantuono debe ser para beneficiar a la Fiorentina

El temor más grande que tiene Gali es que Franco se una a su ex equipo pensando en su beneficio propio, en vez de llegar para aportar al equipo. "En un entorno organizado, es cierto que se necesita talento para superar a un jugador, pero no debería ser alguien que utilice a la Fiorentina para impulsar su carrera. Necesita venir aquí para mejorar a la Fiorentina, que es algo muy distinto" ha explicado el ex portero italiano, desvelando su mayor reticencia respecto a su llegada al ⁠Estadio Artemio Franchi.

Habrá que esperar a que se haga oficial esta cesión y a que de inicio la temporada para comprobar el rendimiento de Mastantuono en el equipo italiano, pero Fabio Grosso podrá contar en su plantilla con un extremo que ha dejado destellos de calidad en La Liga, siendo confianza y minutos lo que más necesita para mostrar ese juego que asombró al mundo en el River Plate.