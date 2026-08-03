El Rayo Vallecano encuentra al relevo de Pep Chavarría en un héroe del ascenso

El equipo de Beñat San José sufrirá la baja de Pep Chavarría, que ficha por el Chelsea de Xabi Alonso, y para cubrir su baja tienen en la agenda a Álex Moreno, jugador indiscutible bajo la etapa de Michel y una de las piezas claves del regreso a Primera

El Rayo Vallecano tiene que salir al mercado de fichajes. El equipo español ha llegado a un acuerdo con el Chelsea por el fichaje de Pep Chavarría, que deja la mayor venta de su historia pero también queda el lateral izquierdo muy debilitado. El defensa catalán se mudará a Londres para ponerse a las órdenes de Xabi Alonso, mientras en Vallecas buscan a su sustituto y apuntan a un viejo conocido.

La opción que bajara el equipo de ⁠Beñat San José es fichar a Alex Moreno, actual jugador del Girona pero con un pasado muy reconocido en Vallecas. El defensa estuvo cinco años defendiendo la franjirroja y se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la Segunda división y en una de las piezas claves para el ascenso. Por ello ahora tratarán de resolver una operación muy viable con el Girona.

El Rayo Vallecano se interesa en Álex Moreno para cubrir la baja de Pep Chavarría

Los franjirrojos ya están buscando opciones para suplir la baja de Pep Chavarría, que convertido en uno de los laterales más fiables y regulares de La Liga ahora pone rumbo a la Premier para incorporarse al Chelsea. Una salida que en Vallecas será fácil de notar, por lo que quieren encontrar al mejor sustituto posible, y uno de los nombres que manejan, el principal, es Álex Moreno.

El defensa tiene contrato con el Girona hasta junio de 2027, le queda una temporada, pero el descenso a la Segunda división complica los planes del club catalán, que está viviendo una desbandada. El objetivo de Moreno es seguir en Primera y vería con muy buenos ojos regresar a la que durante cinco temporadas fue su 'casa', y que le permitió dar un salto de calidad y destacar en La Liga para después unirse al Real Betis y competir en la Premier con el Aston Villa. Además, la operación tendría un coste bajo para el Rayo.

El coste para el Rayo Vallecano del fichaje de Álex Moreno y la preocupación en el Girona

El descenso del Girona facilita mucho la operación para el Rayo Vallecano, ya que a pesar de que le resta un año de contrato, los rojiblancos no podrían poner barreras a una salida si supone un retorno a Primera. Además, el lateral tiene ya 33 años, por lo que su valor de mercado está tasado en 3 millones de euros, una cifra muy asequible para los de Vallecas. Por ello, el traspaso se podría resolver por dos o tres millones.

El problema de esta operación está en el Girona, que se quedaría sin laterales puro para la próxima temporada, en la que competirá en La Liga Hypermotion tratando de volver a la máxima categoría del fútbol español.