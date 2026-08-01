Xabi Alonso aprieta por Pep Chavarría: nueva ofensiva del Chelsea

El conjunto londinense presenta una nueva propuesta al Rayo Vallecano por el lateral izquierdo, que ya habría dado luz verde a jugar en Stamford Bridge, mientras los 'blues' pierden ante el Tottenham en pretemporada

El Chelsea ha elevado su oferta por Pep Chavarría y las negociaciones con el Rayo Vallecano avanzan. Xabi Alonso quiere reforzar su defensa tras la salida de Cucurella, y el lateral es su objetivo prioritario.

La cantidad no ha trascendido, pero el movimiento acerca unas posturas que parecían bloqueadas. Chavarría quiere jugar en Stamford Bridge y ya habría alcanzado un acuerdo contractual con los ‘blues’, por lo que el precio del traspaso continúa siendo el último gran obstáculo.

El Chelsea mejora su propuesta por Pep Chavarría

El Chelsea no se conformó con el rechazo del Rayo a sus primeros acercamientos. La entidad inglesa ha regresado a la negociación con una oferta mejorada y, de acuerdo con la información de Fabrizio Romano, las conversaciones entre los clubes progresan.

La cifra de la nueva propuesta no ha sido revelada. La anterior ofensiva alcanzaba los 25 millones de euros entre cantidad fija y variables, mediante una fórmula de 20 millones garantizados y otros cinco sujetos al cumplimiento de objetivos.

El Rayo pretendía convertir esos 25 millones en una cantidad íntegramente fija. La diferencia económica no parecía insalvable, pero la postura de Raúl Martín Presa estaba ralentizando una operación impulsada directamente por Xabi Alonso.

El Rayo tiene contrato y una cláusula para presionar al Chelsea

Pep Chavarría renovó en junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2030. El club madrileño protegió así a uno de sus principales activos después de que el lateral se consolidara como titular y se ganara el reconocimiento de Vallecas.

La información publicada durante las últimas semanas sitúa su cláusula en unos 50 millones de euros. Sin embargo, el conjunto franjirrojo podría aceptar una cantidad sensiblemente inferior si el Chelsea aumenta el pago garantizado y presenta una estructura de variables asumible.

Esa renovación ofrece al Rayo una posición negociadora fuerte. No necesita vender por la cercanía del final de contrato y puede exigir una compensación elevada por un futbolista al que incorporó en 2022 procedente del Real Zaragoza.

La operación también llega en un momento delicado para la entidad. A la incertidumbre sobre el Estadio de Vallecas se puede añadir ahora la pérdida de uno de los jugadores con mayor regularidad de la plantilla. Para Beñat San José, su salida obligaría a encontrar rápidamente otro lateral capaz de ofrecer profundidad y continuidad por la izquierda.

Pep Chavarría ya habría elegido jugar para Xabi Alonso

El acuerdo entre el Chelsea y el futbolista estaría prácticamente encarrilado. Chavarría considera que la propuesta representa la gran oportunidad de su carrera y quiere ponerse a las órdenes de Xabi Alonso en la Premier League.

El interés del técnico tolosarra resulta determinante. La salida de Marc Cucurella rumbo al Real Madrid dejó una vacante en el lateral izquierdo y el nuevo entrenador busca un jugador que pueda actuar tanto en una defensa de cuatro como de carrilero dentro de un sistema con tres centrales.

Chavarría encaja por su recorrido, capacidad para repetir esfuerzos y agresividad en la presión. No es un lateral que limite su participación a defender cerca del área, sino que acostumbra a incorporarse, atacar espacios y acompañar las transiciones ofensivas.

Su versatilidad ofrece además una solución para las variaciones tácticas de Xabi Alonso. El entrenador ya utilizó estructuras con carrileros durante su etapa en el Bayer Leverkusen, aunque en sus primeros encuentros con el Chelsea también ha probado un 4-3-3 flexible.

Los números de la mejor temporada de Pep Chavarría

El lateral de Figueres, que cumplió 28 años en abril, acaba de completar la campaña con mayor protagonismo de su trayectoria. Disputó 44 partidos entre todas las competiciones, comenzó 37 como titular y acumuló más de 3.500 minutos.

En LaLiga participó en 33 jornadas, 29 desde el once inicial, con 1 gol y 2 asistencias. A estos registros añadió ocho apariciones en la Conference League, competición en la que el Rayo alcanzó la primera final europea de su historia.

Su producción ofensiva no explica por sí sola su importancia. La continuidad, el despliegue físico y su participación en ambos campos convirtieron a Chavarría en uno de los jugadores más utilizados durante una temporada en la que el equipo franjirrojo terminó octavo en LaLiga.

Xabi Alonso reclama refuerzos tras caer ante el Tottenham

El movimiento del Chelsea se produce después de la derrota por 1-2 frente al Tottenham en Sídney. Sandro Tonali adelantó al conjunto dirigido por Roberto De Zerbi, Estêvão empató y Richarlison decidió el amistoso durante el tiempo añadido, pese a que los ‘spurs’ jugaron buena parte de la segunda mitad con diez futbolistas.

El resultado dejó a Xabi Alonso sin su primer trofeo, aunque se tratase de la Sydney Super Cup. El entrenador restó importancia al marcador y aseguró que la prioridad de la pretemporada es detectar aquello que el equipo debe mejorar.

La incorporación de Chavarría forma parte de una remodelación más amplia. El Chelsea también trabaja para mejorar el contrato de João Pedro y blindarlo ante el interés del Barcelona, pese a que el delantero brasileño ya mantiene un vínculo de larga duración.

Mientras protege a sus principales atacantes, Xabi Alonso continúa reclamando una solución para el costado izquierdo. La nueva propuesta aproxima al Chelsea a su objetivo, pero el fichaje dependerá de que el club inglés alcance finalmente la cifra exigida en Vallecas.