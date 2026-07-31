Durísima sanción al Chelsea de Xabi Alonso por 74 infracciones en el mercado

La FA multa al club londinense con 10 millones de libras y deja en suspenso una sanción de dos mercados de fichajes sin inscribir jugadores, evitado además una deducción de seis puntos tras la gestión de Roman Abramovich

El Chelsea, por el momento, podrá seguir fichando para Xabi Alonso. La Federación Inglesa le ha impuesto una multa de 10 millones de libras —más de 11 millones de euros— y una prohibición de inscribir jugadores durante dos mercados, pero este último castigo queda suspendido hasta el 30 de junio de 2027.

El club londinense ha evitado además una deducción de seis puntos después de ganar parcialmente su recurso. La sanción responde a 74 incumplimientos relacionados con agentes, intermediarios e inversiones de terceros durante la etapa de Roman Abramovich.

El veto de fichajes del Chelsea no entra en vigor inmediatamente

La resolución anunciada por la Federación Inglesa no impide al Chelsea operar en el mercado actual. El equipo puede negociar, contratar e inscribir nuevos jugadores con normalidad porque la prohibición de dos ventanas consecutivas se encuentra suspendida.

El periodo de vigilancia se prolongará hasta el 30 de junio de 2027. Si durante ese tiempo aparece un nuevo incumplimiento de la misma naturaleza o de características similares, la FA podrá solicitar que el veto sea activado total o parcialmente. Aunque la posible irregularidad se conociese posteriormente, bastaría con que se hubiera producido durante la vigencia de la suspensión.

La decisión final no sería automática. Una comisión reguladora tendría que determinar primero si existió una nueva infracción y decidir después si procede ejecutar el castigo. Hasta entonces, la planificación deportiva de Xabi Alonso no queda bloqueada, pero el Chelsea afrontará sus próximas operaciones bajo una vigilancia mucho mayor.

También existe un matiz terminológico: la sanción es una prohibición de registrar futbolistas, no de negociar traspasos. Si llegara a activarse, el Chelsea podría alcanzar acuerdos, pero no incorporar oficialmente a los jugadores durante dos ventanas completas y consecutivas.

Las 74 infracciones del Chelsea afectan a 44 operaciones y 32 jugadores

Los hechos investigados abarcan desde julio de 2009 hasta agosto de 2022, aunque la mayoría se produjo entre las temporadas 2010/11 y 2015/16. Todo el periodo corresponde a la propiedad de Abramovich, antes de que Todd Boehly y Clearlake Capital tomaran el control del club.

El Chelsea admitió 74 vulneraciones de la Regla E1.2 de la FA. Estas se reparten entre 44 transacciones relacionadas con 32 futbolistas, según detalla la resolución completa de la Comisión de Apelación.

El dato más delicado afecta a la cantera. De los 32 jugadores incluidos en los cargos, 18 eran menores de edad. Además, 24 de las 44 operaciones investigadas estaban vinculadas a esos futbolistas menores, una circunstancia que aumentó la gravedad del expediente.

Los incumplimientos se relacionan con la normativa aplicable a agentes, el trabajo con intermediarios y la inversión de terceros en los derechos de jugadores. La documentación también examinó la utilización de representantes no autorizados y diferentes pagos que no habían sido correctamente declarados.

El Chelsea gana el recurso y evita perder seis puntos en la Premier League

La Comisión Reguladora independiente había impuesto inicialmente una multa de 10 millones de libras y una deducción de seis puntos. La sanción deportiva también quedaba suspendida hasta el final de la temporada 2026/27, pero suponía una amenaza directa para la clasificación del equipo de Xabi Alonso.

El Chelsea aceptó las 74 infracciones, pero recurrió exclusivamente el castigo deportivo. Defendió que no existían pruebas suficientes para concluir que aquellas operaciones le hubieran proporcionado una ventaja competitiva real y que la pérdida de puntos resultaba desproporcionada.

La Comisión de Apelación le dio parcialmente la razón. Consideró que no se habían identificado evidencias suficientes para sostener que el club hubiera obtenido una ventaja deportiva efectiva y anuló la deducción de seis puntos. En su lugar, estableció la prohibición suspendida de registrar jugadores durante dos mercados.

La autodenuncia de BlueCo reduce el castigo al Chelsea

El comportamiento de la actual propiedad resultó determinante. BlueCo detectó posibles irregularidades durante el proceso de compra del Chelsea en 2022 y las comunicó voluntariamente a la FA incluso antes de completar la adquisición.

Posteriormente, el club entregó miles de documentos, compartió investigaciones internas y facilitó entrevistas con trabajadores y antiguos empleados. La resolución califica de “excepcional” el nivel de cooperación mostrado durante el procedimiento.

Esa colaboración permitió diferenciar la responsabilidad histórica de la entidad de la actuación de sus actuales propietarios. Los incumplimientos proceden mayoritariamente de la etapa de Abramovich, aunque el castigo recae jurídicamente sobre el club y no sobre quien controlaba entonces sus decisiones.

La nueva sanción se suma al castigo de la Premier League

La multa de la FA constituye un procedimiento distinto del resuelto por la Premier League en marzo de 2026, aunque ambos nacen de irregularidades históricas similares. En aquel caso, el Chelsea recibió otra multa de 10,75 millones de libras.

La competición también estableció un veto de un año para la primera plantilla, suspendido durante dos temporadas, y una prohibición inmediata de nueve meses para incorporar a la academia jugadores que hubiesen estado registrados recientemente en otros clubes ingleses.

El Chelsea ya había pagado además 10 millones de euros a la UEFA en 2023 por presentar información financiera incompleta durante la anterior propiedad. Los tres procedimientos elevan considerablemente la factura económica heredada por BlueCo, pero ninguno bloquea actualmente los fichajes para el primer equipo.

Xabi Alonso mantiene abierto su mercado, pero con una amenaza hasta 2027

La consecuencia inmediata es positiva para Xabi Alonso. El entrenador tolosarra puede continuar con la reconstrucción de la plantilla y el Chelsea no comenzará la Premier League con seis puntos menos. Tampoco tendrá que cancelar las operaciones que ya hubiera cerrado.

Sin embargo, el margen de error se reduce al mínimo. Cualquier nuevo incumplimiento en materia de agentes, intermediarios o inversiones de terceros antes del 30 de junio de 2027 podría activar un veto de dos mercados y alterar completamente la planificación deportiva.

El Chelsea ha evitado el castigo que más podía afectar a su clasificación, pero no sale completamente indemne. Paga más de 11 millones de euros y queda obligado a demostrar que el nuevo modelo de control interno ha roto definitivamente con las prácticas de la etapa de Abramovich.