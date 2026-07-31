Monchi apunta a la Premier: el Espanyol prepara un fichaje de 10 millones para su defensa

El equipo perico, con Monchi a la cabeza como director deportivo, han comenzado las negociaciones con el Brighton para el fichaje de Igor Julio

El Espanyol ha metido una marcha más en el mercado de fichajes y cada vez van definiendo más su plantilla para la próxima temporada. El club perico fichó a Monchi como director deportivo para dar un giro a su planificación y el ex sevillista ya está proponiendo movimientos clave. En primer lugar, han dado salida a varios jugadores como cedidos para hacer hueco, y ahora es el momento de llevar a cabo los fichajes.

Para ello, ya han puesto sus ojos en la Premier. El equipo de RCDE Stadium ha puesto sus ojos en Igor Julio, jugador del Brighton, para reforzar la defensa. Los pericos ya negocian con el club inglés para el fichaje del jugador brasileño, aunque es una operación que implica un esfuerzo económico ya que no bajará de los 10 millones de euros.

El Espanyol quiere pescar en la Premier y persigue el fichaje de Igor Julio

El conjunto blanquiazul ha iniciado las negociaciones con el Brighton para tratar de hacerse con los servicios de Igor Julio, tal y como ha adelantado Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes. La idea del Espanyol es incorporar al brasileño para reforzar la defensa, siendo un central fiable y con el Brighton dispuesto a escuchar ofertas, que la próxima temporada competirá en Europa gracias a su clasificación a la Conference League.

Este movimiento, aunque supondría el desembolso de 10 millones de euros, es una operación factible. Igor Julio destaca por su fuerza en el uno contra uno y por ser muy agresivo en los duelos, tratando de blindar la defensa lo máximo que puede. Además es un central zurdo, un perfil muy cotizado en el mercado. Además, encaja a la perfección con la petición de Monchi, que busca un defensa con experiencia y con buena salida de balón.

El plan de Monchi para hacer crecer al Espanyol en La Liga

Igor Julio jugó la pasada temporada como cedido en el West Ham, con experiencia en varios equipos de la Premier pero sin ganarse la continuidad, que ahora busca en La Liga. Su incorporación es una de las prioridades de Monchi, después de hacer bastante hueco en la plantilla. Ya se despidió de jugadores como José Gragera, Antoniu Roca, Omar Sadik o Javi Hernández, entre otros, que han salido cedidos a equipos de la Liga Hypermotion.

Por ello, Monchi está reorganizando prácticamente un nuevo equipo. Además de comenzar las negociaciones por Igor Julio, también tiene otros jugadores en la agenda. Viktor Tsygankov es el que persiguen desde inicio del mercado, aunque las negociaciones están paradas.