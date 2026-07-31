Vinicius ya conoce el ultimátum del Real Madrid

Renovación o venta. Florentino Pérez se ha cansado de la actitud del brasileño y se ha plantado, o acepta la última oferta para ampliar su contrato, que ya no es negociable, o le buscará una salida este verano

El Real Madrid ha decidido coger el toro por los cuernos y se ha plantado ante Vinicius: o renueva o estudiará su posible venta este mismo verano. Después de varios meses de negociaciones para ampliar su contrato en el que no se ha producido ningún avance, el Real Madrid se ha puesto firme con su estrella, dejándole bien claro que la última oferta que le ha trasladado para renovar es la definitiva, no habrá ninguna otra.

Pero es más, no es que no vaya a haber otra oferta, es que ni siquiera habrá una negociación. El Real Madrid se ha cansado del futbolista brasileño y la situación está muy clara: o acepta la última oferta blanca, o le abrirá la puerta de salida este verano.

Cabe recordar que Vinicius acaba contrato en apenas un año, el próximo 30 de junio de 2027, y el Real Madrid empieza a no fiarse del jugador y su entorno y prefiere buscar una buena venta este verano a arriesgarse a que salga gratis en 2027, así lo ha desvelado el diario Marca.

La actitud de Vinicius, mucho que ver

En el club blanco se han hartado de las continuas largas del brasileño y están dispuestos a ponerlo en el mercado. De hecho, el último club en interesarse por el '7' merengue ha sido el Arsenal, no ha hecho más que reforzar esa idea de una posible venta antes del 3 de septiembre.

Eso sí, tanto para Florentino Pérez como para José Mourinho, Vinicius es un futbolista importantísimo en lo deportivo, de ahí que la prioridad no sea otra que volver a renovar su contrato como ya hiciera en 2023, sin embargo, el tiempo avanza y las posturas no está ni mucho menos cercanas.

Una línea roja en el Real Madrid

Y si las partes no han logrado acercarse en estos últimos meses es porque el Real Madrid no está dispuesto a pagar el salario que pide el brasileño, ni el jugador aceptar el que le pone sobre la mesa el Real Madrid, que es superior al que tiene desde su última renovación, aunque sí que lo ha aumentado en esta última propuesta.

Florentino Pérez es consciente del papel principal del futbolistas todos estos años y merece un reconocimiento como tal, pero no está dispuesto a salir de la hoja de ruta establecida en la estructura salarial del vestuario. El Real Madrid no va a salirse de la escala actual ya sea Vinicius u otro jugador.

Diomande, en el horizonte

Ante esta situación de Vinicius, el Real Madrid se está cubriendo las espaldas con una negociación paralela por Yan Diomande. El futbolista marfileño del RB Leipzig está muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del Real Madrid para las cinco próximas temporadas y en cierta forma, supliría una posible salida del brasileño.

Diomande puede desempeñarse en ambas bandas por lo que podría jugar en la demarcación de Vinicius, adelantándose así el Real Madrid a lo que pueda suceder con Vinicius, que ahora debe decidir qué hacer ante el ultimátum de Florentino Pérez: acepta la última oferta de renovación o se marcha.