El Levante responde al fichaje de Carlos Espí por el Real Madrid y encuentra un sustituto

El club granota apunta a Bélgica para firmar al reemplazo del nuevo fichaje del conjunto blanco, que supone una importante pérdida para Luis Castro en este mercado

El Levante ha sufrido la importante salida de Carlos Espí en este mercado de fichajes. Pese a que tenía un contrato hasta 2028, su asequible cláusula ha hecho que equipos hayan llamado a su puerta en los últimos días, como de la Premier League y Serie A, aunque finalmente ha sido el Real Madrid el que ha cerrado su incorporación. Por ello, desde el club granota se han puesto manos a la obra para encontrar un sustituto.

De esta manera, el Levante ha puesto el foco en el mercado de fichajes en un delantero para suplir la dura marcha de Carlos Espí. En este sentido, en la dirección deportiva se han fijado en la figura de Yanis Musuayi, joven futbolista del Club Brujas. El belga tiene un valor de 600 mil euros, según el portal Transfermartk, por lo que se espera que la entidad granota no se desembolse una gran cantidad por su llegada.

Los datos del posible nuevo delantero del Levante

Yanis Musuayi viene de jugar en el filial del Brujas la pasada temporada, disputando un total de 38 encuentros entre todas las competiciones, firmando trece goles y una asistencia. El hecho de que no haya debutado con el primer equipo lo convierte en una interesante apuesta por parte del Levante, que cuenta con los 25 millones de euros de la cláusula de Carlos Espí para poder firmar un delantero centro para el curso en Primera División.

Yanis Musuayi fue determinante en la UEFA Youth League, dónde el filial del Brujas alcanzó la final, pero cayeron derrotados ante el Real Madrid tras la tanda de penaltis. De esta manera, Luis Castro podría haber pedido el fichaje del belga, que afrontaría su primera experiencia fuera de su país a sus 19 años, nada más y nada menos que en LaLiga EA Sports de la mano del Levante, que logró la permanencia en Primera División.

Las diferencias de Carlos Espí con Yanis Musuayi

Por otro lado, la altura de Yanis Musuayi, 1.90, le permite ser un perfil como el que tenía el Levante con la figura de Carlos Espí, con unos datos similares en este sentido. Sin embargo, el hueco que deja el nuevo fichaje del Real Madrid será difícil suplir, sobre todo tras los once goles que hizo la pasada campaña en LaLiga siendo uno de los mejores jugadores de la segunda vuelta. Luis Castro se aferró a su momento de forma en el tramo final.

Además, la diferencia es que Carlos Espí conocía la casa, al pasar anteriormente por el filial del Levante, hasta que en la temporada 2024/2025 dio el salto al primer equipo, disputando 36 partidos y anotando seis goles y firmando dos asistencias. Sin embargo, en la siguiente campaña dio un golpe sobre la mesa, lo que hizo que equipos como el Villarreal, Real Madrid o el Brighton en la Premier League se interesasen en su fichaje.

Yanis Musuayi, un movimiento más en el mercado de fichajes del Levante

En cualquier caso, todo parece indicar que Yanis Musuayi se convertirá en nuevo jugador del Levante, tal y como ha informado el Diario Marca. El mismo medio ha explicado que la operación no alcanzará más de los tres millones de euros, por lo que podría ser buen movimiento para el conjunto de Luis Castro, que solo se ha reforzado hasta ahora con las cesiones de Hugo Sotelo y Dani Requena, procedente del Celta de Vigo y Villarreal.

Por otro lado, en cuanto al apartado de salidas, más allá de la confirmada de Carlos Espí al Real Madrid, el Levante ha anunciado la marcha de otros tres jugadores, como son Cayetano Romero, Diego Pampín y Víctor Fernández. De esta manera, el club granota podría seguir anunciando movimientos a falta de un mes para el cierre del mercado de fichajes, sobre todo tras lo visto en los tres primeros amistosos de la pretemporada.

Yanis Musuayi, además, podría estrenarse en el encuentro del próximo miércoles ante el Villarreal, dependiendo del transcurso de las negociaciones entre clubes y si finalmente hay acuerdo por su incorporación. El conjunto de Luis Castro se verá las caras con el Albacete, mañana martes, se medirá al equipo de Iñigo Pérez y cerrará la pretemporada con el encuentro frente al Castellón, antes del arranque de LaLiga EA Sports.