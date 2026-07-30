El Villarreal abre la caja sorpresa con Espí: acuerdo con él y negociación con el Levante

El club castellonense estaría muy cerca de cerrar el que sería su segundo fichaje para la temporada 2026/2027 tras la incorporación de Carlos Romero; el conjunto de Iñigo Pérez ya tendría un pacto con el joven delantero, aunque todavía restan algunos flecos por resolver con la entidad granota; ESTADIO Deportivo ha contactado con su agente y no ha querido confirmar ni desmentir la transacción

El Villarreal ha acelerado en las últimas horas una de las operaciones que llevaba meses cocinando en silencio. Carlos Espí, delantero del Levante UD, está muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del 'Submarino' amarillo después de que ambas partes hayan alcanzado un acuerdo, según informa el diario Marca. Ahora quedaría por resolver algunos detalles entre los dos clubes para cerrar un traspaso que supondría uno de los movimientos más destacados del mercado nacional.

ESTADIO Deportivo ha contactado con el representante del jugador, José Manuel Tarraga, de la agencia InterStarDeporte, que no ha querido desvelar ningún movimiento de mercado por política de empresa, por lo que ni confirma ni desmiente esta dirección de las negociaciones.

De confirmarse finalmente esta línea en los próximos días, el atacante valenciano se convertiría en el segundo refuerzo del Villarreal para la temporada 2026/2027 tras el regreso de Carlos Romero, que ha vuelto a La Cerámica después de completar dos campañas cedido en el Espanyol.

Un interés que viene de lejos

La ofensiva amarilla no es fruto de la improvisación. Tal y como informó este medio el pasado 25 de mayo, la dirección deportiva del Villarreal había situado a Carlos Espí entre sus grandes objetivos para reforzar la delantera este verano.

Con apenas 20 años, el ariete de Tavernes de la Valldigna reunía todos los requisitos que busca el club castellonense en el mercado: juventud, crecimiento, rendimiento inmediato y conocimiento de LaLiga. Desde entonces, el seguimiento no ha cesado.

A pesar de que la operación parecía complicarse por la fuerte competencia internacional, el Villarreal ha continuado trabajando con discreción hasta colocarse en una posición privilegiada para cerrar su incorporación.

La Premier parecía ganar la carrera

Durante buena parte del verano todo hacía indicar que el futuro de Carlos Espí estaría lejos del fútbol español. El Levante manejaba varias propuestas procedentes de la Premier League y de la Serie A que rondaban los 25 millones de euros de su cláusula de rescisión.

El fuerte interés extranjero incluso llevó al conjunto granota a dejar al delantero fuera de un amistoso frente al Al Qadisiya mientras se resolvía su situación, clara señal de que su salida solo es cuestión de tiempo.

En este sentido, Matteo Moretto, periodista especializado en fichajes, ha apuntado a un interés fuerte del Brighton y del Ipswich Town, aunque ninguno de estos dos clubes ha terminado por convencer al futbolista. Además de varios clubes ingleses, equipos italianos como el Bolonia también habían mostrado un fuerte interés por el delantero valenciano, cuya espectacular segunda vuelta en Primera División disparó definitivamente su cotización. Sin embargo, ahora las informaciones apuntan a una negociación de última hora con un club 'tapado' que apunta a ser el Villarreal.

El Villarreal cambia el rumbo de la operación

De esta forma, cuando todo apuntaba a una salida rumbo al extranjero, el Villarreal habría conseguido darle la vuelta a la situación. Si se confirma esta información, Carlos Espí podría convertirse en nuevo jugador del equipo amarillo incluso antes de que ambos equipos se enfrenten en un partido amistoso el próximo 5 de agosto en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El ariete ve con muy buenos ojos incorporarse al proyecto de Iñigo Pérez y es por ello que ya existe un acuerdo entre el futbolista y la entidad amarilla.

La negociación entra ahora en su fase definitiva, pendiente únicamente de que Villarreal y Levante terminen de pactar los últimos detalles económicos de la operación. El conjunto granota siempre ha defendido el enorme valor de una de las grandes joyas de su cantera y sabe que su venta será clave para mejorar su margen salarial y afrontar nuevos refuerzos durante este mercado.

Un perfil que encaja a la perfección

En La Cerámica consideran que Carlos Espí reúne unas características difíciles de encontrar en el mercado. Sus 1,94 metros de estatura le convierten en una referencia física dentro del área, pero su juego va mucho más allá del remate.

El delantero ha demostrado una notable capacidad para jugar de espaldas, fijar centrales, dominar el juego aéreo y atacar los espacios, además de exhibir un notable instinto goleador. No en vano, firmó 11 goles en apenas 1.300 minutos de Liga durante la pasada temporada, unos registros que despertaron el interés de clubes como Bournemouth, AC Milan, Bolonia, Estrasburgo e incluso el Atlético de Madrid.

Ahora, sin embargo, todo apunta a que será el Villarreal quien termine llevándose una de las grandes oportunidades del mercado. Si nada se tuerce en los últimos contactos entre ambas entidades, Carlos Espí está llamado a convertirse en el fichaje sorpresa del verano para un 'Submarino' que comienza a mover ficha tras semanas de desesperante calma.