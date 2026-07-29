El Elche hace oficial el fichaje de Fer Niño: detalles del traspaso

El delantero llega tras brillar en el Burgos con 27 goles en cuatro temporadas y se convierte en el sustituto de Álvaro Rodríguez en un proyecto que sigue sumando piezas para elevar el nivel ofensivo del conjunto de Martín Alsemi

El Elche ha hecho oficial el fichaje de Fer Niño, que firma por las próximas cuatro temporadas. El delantero llega procedente del Burgos, dónde ha estado las últimas cuatro campañas, registrando 27 goles en total. El jugador de 25 años está de vuelta en LaLiga EA Sports tras su paso por el Villarreal, y filial, además del Mallorca. De esta manera, la entidad ilicitana consigue un sustituto tras la salida de Álvaro Rodríguez.

Martín Alsemi cuenta con un refuerzo de lujo para la parcela ofensiva, que se suma a las incorporaciones de Buba Sangaré, Víctor Chust y Gonzalo Villar. El Elche trabaja en el mercado de fichajes en más movimientos tras el de Fer Niño, dando un salto de calidad a la plantilla tras la marcha de delanteros como Álvaro Rodríguez, André Silva, Rafa Mir, que ha terminado su cesión y ha vuelto a la disciplina del Sevilla.

Fer Niño, del Burgos al Elche para reforzar la delantera ilicitana

Fer Niño confirma las sospechas con su llegada al Elche, que venía buscando su fichaje tras las últimas salidas que ha habido en el conjunto de Martín Alsemi. El delantero de 25 años, que llegó al Burgos en 2023 como agente libre del Villarreal, afrontará una nueva etapa en España, en un equipo que viene de sufrir la pasada temporada pero consiguió firmar la permanencia en Primera División en las últimas jornadas de campeonato.

A su llegada a Elche, Fer Niño ha ofrecico una pequeña valoración a la Cadena Cope tras confirmarse su fichaje: "Muy contento, vamos a disfrutar mucho este año". El delantero se pondrá a las órdenes de Martín Alsemi de manera inminente y este viernes podría debutar en el partido amistoso contra el Córdoba, que es la última prueba que tiene el equipo ilicitano confirmada antes del comienzo de la temporada en LaLiga EA Sports.

Ingreso para el Villarreal por el fichaje de Fer Niño por el Elche

Por otro lado, el Villarreal se llevará un pellizo por la venta de Fer Niño al Burgos. El 'Submarino' conservaba un 30% de un futuro traspaso del futbolista de 25 años, por lo que 1,2 millones de euros irán directamente a las arcas de La Cerámica, que por su parte trabajan en fichajes ante la temporada en UEFA Champions League con Iñigo Pérez al frente.

Fer Niño disputó casi 30 partidos en Primera División con el Villarreal, teniendo protagonismo en la última, con solo tres encuentros, en la 2022/2023. El delantero tuvo más minutos con el filial en esa misma temporada alcanzando los 39 choques y cuatro goles, además de tres asistencias.

Comunicado oficial del Elche

El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un principio de acuerdo con el Burgos CF para el traspaso de Fer Niño. El delantero andaluz se convierte en nuevo jugador del Elche CF y firma un contrato que le vincula al Club hasta junio de 2030.

Fernando Niño Rodríguez (Rota, Cádiz, 24/10/2000) se formó en las categorías inferiores del Villarreal CF, donde completó su crecimiento hasta alcanzar el primer equipo. Durante su etapa en el conjunto castellonense combinó participaciones en LaLiga, Copa del Rey y UEFA Europa League, formando parte de la histórica plantilla que consiguió el título tras vencer al Manchester United en 2021. Continuó su trayectoria mediante una cesión en el RCD Mallorca y posteriormente en el Burgos CF, club al que se incorporó en propiedad.

En El Plantío, Fer Niño se ha consolidado como un delantero de referencia en Segunda División gracias a su capacidad goleadora, su inteligencia para atacar los espacios y su constante trabajo al servicio del equipo. Su rendimiento con el Burgos CF le ha convertido en una de las piezas más destacadas del conjunto burgalés.

Delantero centro con presencia en el área, movilidad y capacidad para asociarse, Fer Niño destaca por su juego de espaldas, su potencia física y su instinto rematador. Su llegada aporta recursos y profundidad al frente ofensivo del Elche CF, reforzando una plantilla que afronta con ilusión una nueva temporada en la máxima categoría. ¡Bienvenido, Fer!