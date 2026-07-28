Ingreso millonario e inesperado por Fer Niño: su traspaso al Elche toma fuerza y tiene premio

El Villarreal CF sigue muy de cerca las negociaciones entre el club ilicitano y el Burgos por el delantero formado en Miralcamp; la operación está muy encarrilada y el 'Submarino' conserva el 30% de una futura venta del jugador, por lo que podría ingresar alrededor de 1,2 millones de euros

Fer Niño puede hacer llover más de un millón de euros a las arcas del Villarreal CF.Imago

A falta de novedades en cuanto a altas, el mercado de fichajes deja buenas noticias para el Villarreal en cuanto a la protección de sus activos. La entidad castellonense se frota las manos ahora con una negociación de lo más indirecta que se está desarrollando lejos de La Cerámica pero que podría traducirse en un importante ingreso para sus arcas.

El Elche CF ha intensificado las negociaciones con el Burgos para hacerse con los servicios de Fer Niño y, si la operación termina cerrándose en las cifras que actualmente se manejan, el 'Submarino' recibirá una cantidad cercana a los 1,2 millones de euros.

El delantero gaditano, formado en la cantera grogueta, abandonó el Villarreal en el verano de 2023 para ser traspasado al Burgos, momento en el que el club amarillo se reservó el 30% de sus derechos económicos en una futura venta, una cláusula habitual en la política de la entidad castellonense con futbolistas de proyección que ahora puede dar sus frutos.

El Elche aprieta por Fer Niño

Las negociaciones entre Elche y Burgos continúan abiertas. El conjunto ilicitano busca un delantero de garantías después de perder este verano a Rafa Mir, André Silva y Álvaro Rodríguez, mientras que el Burgos no está dispuesto a desprenderse fácilmente de uno de sus futbolistas más importantes.

Según informa Ángel García, de 'Cazurreando', los ilicitanos estarían dispuestos a llegar a los cuatro 'kilos' para hacerse con un delantero por el que hace semanas los castellanos ya recibieron una propuesta en firme del CD Castellón que no pareció fructificar.

El Elche intenta ahora rebajar esa cantidad, aunque ambas entidades siguen acercando posturas y tampoco se descarta que la diferencia se resuelva mediante variables por objetivos.

En cualquier caso, el Villarreal observa las conversaciones con evidente interés. Si el acuerdo alcanza esos cuatro millones de euros, el 'Submarino' percibiría aproximadamente 1,2 millones gracias al porcentaje que conservó cuando facilitó la salida del atacante hace tres veranos. Incluso esa cifra podría incrementarse si finalmente el montante total del traspaso aumenta mediante bonus o un fijo superior.

Un canterano que dejó huella en el Villarreal

Fer Niño es uno de los muchos futbolistas que crecieron en Miralcamp hasta alcanzar el primer equipo. El delantero, nacido en Rota, fue quemando etapas en la cantera amarilla hasta debutar con el Villarreal en Primera División, donde incluso consiguió ver puerta.

Su nombre también quedará ligado para siempre a uno de los mayores éxitos de la historia del club, ya que formó parte de la plantilla que conquistó la Europa League en la temporada 2020/2021 bajo las órdenes de Unai Emery.

Posteriormente salió cedido al Mallorca para continuar su crecimiento en la élite y, tras regresar al Villarreal, alternó presencia con el primer equipo y el 'Mini Submarino' antes de poner rumbo al Burgos en busca de la continuidad que necesitaba para seguir desarrollándose como delantero.

En su última temporada de amarillo, participó en 39 de los 42 partidos de Segunda División y fue un fijo en los esquemas de Miguel Álvarez, uno de los hombres más importantes a la hora de lograr la salvación anotando cuatro goles y repartiendo cuatro asistencias.

Consolidado en Segunda y listo para volver a Primera

La apuesta del atacante por cambiar de aires ha resultado todo un acierto. En Burgos ha encontrado la estabilidad que buscaba y se ha convertido en una pieza importante del conjunto castellano. Sus buenas actuaciones llevaron al club a renovar su contrato hasta junio de 2029 el pasado verano, reforzando así su valor de mercado.

Durante la temporada 2025/2026 disputó 38 encuentros de Liga, firmó siete goles y dio una asistencia, consolidándose como uno de los delanteros más fiables de la categoría. Sus 1,91 metros de estatura, su capacidad para jugar de espaldas y su trabajo como referencia ofensiva han convencido al Elche, que lo considera el gran elegido para liderar su ataque en su consolidación como equipo de Primera División.