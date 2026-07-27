El Villarreal aterriza en Italia y completa la plantilla: se unen Freeman y Renato Veiga

El conjunto de Iñigo Pérez participará desde este martes en la Como Cup; la gran noticia para el técnico amarillo es que ya tiene a todos sus hombres dispones tras incorporarse los dos últimos mundialistas, que se han unido a la expedición directamente en tierras italianas

La expedición del Villarreal aterriza en Milán para la disputa de la Como Cup. Villarreal CF

Después de lograr el pasado sábado su primera victoria del verano al imponerse por 1-3 al PSV Eindhoven en el Philips Stadion, el Villarreal ha dado el tercer paso de su preparación para la temporada 2026/2027 con su concentración en el norte de Italia.

La expedición amarilla hizo noche en Eindhoven tras el encuentro y, a la mañana siguiente, puso rumbo a Italia desde el aeropuerto de Maastricht con destino a Milán Malpensa. Desde allí completó el desplazamiento por carretera hasta Como, ciudad en la que permanecerá concentrado hasta el próximo sábado 1 de agosto. De hecho, esta misma mañana ya han entrenado en tierras transalpinas.

El equipo afronta ahora una exigente semana de 'stage' que permitirá a Iñigo Pérez seguir asentando sus ideas de juego y elevar el nivel de un grupo que cada vez presenta un aspecto más cercano al definitivo.

Freeman y Renato Veiga completan la plantilla

La principal novedad del viaje ha sido la incorporación de Alex Freeman y Renato Veiga, los dos únicos futbolistas que todavía no se habían unido al grupo tras disputar el pasado Mundial con sus respectivas selecciones.

El lateral estadounidense y el internacional portugués llegaron directamente a Italia para ponerse a las órdenes de Iñigo Pérez, que ya puede trabajar con todos los mundialistas disponibles, noticia especialmente importante en una fase de la preparación en la que comienzan a aumentar tanto la carga física como la exigencia táctica.

Ambos se suman a Pape Gueye, Nicolas Pépé, Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi, que ya habían viajado el pasado viernes hasta Eindhoven, aunque todavía no participaron en el amistoso frente al PSV debido a que apenas habían completado sesiones de entrenamiento. Quien sí volvió a tener minutos fue Logan Costa. El central caboverdiano, que regresó al trabajo hace justo una semana tras sus vacaciones, disputó la última media hora del encuentro frente al conjunto neerlandés sustituyendo a Willy Kambwala y continúa ganando ritmo competitivo.

Ahora será el turno de Freeman y Renato Veiga, que podrían estrenarse con la camiseta amarilla durante la disputa de la Como Cup si el cuerpo técnico considera que su estado físico lo permite.

Así será la Como Cup: un formato diferente

El Villarreal será uno de los seis participantes de la segunda edición de la Como Cup, un torneo estival organizado por el Como 1907 que reunirá a equipos de algunas de las principales ligas europeas. Junto al 'Submarino' competirán el propio Como, el Crystal Palace inglés, el Lens francés, el Famalicao portugués y el AlUla SC saudí.

El formato presenta una particularidad que convierte la primera jornada en un auténtico banco de pruebas para los entrenadores. Este miércoles, el Villarreal disputará dos encuentros consecutivos de 45 minutos en el estadio Giuseppe Sinigaglia. El primero comenzará a las 19:00 horas frente al AlUla SC, mientras que apenas tres horas después, a las 22:00, los amarillos volverán a saltar al césped para enfrentarse al anfitrión del torneo, el Como 1907.

Esta fórmula permitirá a Iñigo Pérez repartir la carga de minutos entre casi toda la plantilla, realizar numerosas pruebas, observar diferentes asociaciones y continuar evaluando a los futbolistas del filial que están realizando la pretemporada con el primer equipo.

Tras esa doble cita, el Villarreal disputará un tercer encuentro ya con formato habitual de 90 minutos. Ese partido tendrá lugar el viernes 31 de julio o el sábado 1 de agosto, dependiendo de los resultados obtenidos durante la jornada inicial, y el rival se conocerá una vez concluya la primera fase del torneo.

El primer triunfo impulsa la confianza del nuevo Villarreal

La llegada a Italia se produce en un momento positivo para el equipo. Después de caer por 2-0 frente al Benfica en su estreno veraniego, el Villarreal reaccionó ofreciendo una imagen mucho más sólida en Eindhoven. Los goles de Georges Mikautadze, Cheikh Thiam y Pau Cabanes sirvieron para firmar un convincente 1-3 ante el PSV y otorgaron a Iñigo Pérez su primera victoria como entrenador del conjunto amarillo.

Aparte del resultado, el encuentro dejó sensaciones muy positivas tanto en el plano colectivo como individual, confirmando la evolución de un equipo que comienza a asimilar los conceptos del nuevo cuerpo técnico.

Una semana clave antes de acelerar la preparación

La concentración en Como supone un paso más hacia el inicio oficial de la temporada. Con todos los internacionales ya incorporados, Iñigo Pérez podrá trabajar por primera vez con la totalidad de su plantilla, algo fundamental para seguir construyendo automatismos y definir el reparto de roles.

Además del evidente crecimiento físico que supondrá disputar tres nuevos compromisos amistosos, el torneo permitirá al técnico comprobar el estado competitivo de los futbolistas que se han ido incorporando más tarde y continuar perfilando un equipo que volverá a competir esta campaña en la Liga de Campeones.