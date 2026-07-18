Benfica 2-0 Villarreal: Iñigo Pérez se estrena con derrota en un amistoso insulso

El equipo amarillo arrancó la pretemporada con tropiezo en un encuentro con escaso ritmo y pocas ocasiones que dejó las primeras pinceladas del nuevo proyecto amarillo; los goles de Rafa Silva y Pavlidis en la segunda mitad decidieron un amistoso en el que el resultado fue lo de menos y en el que el regreso de Carlos Romero y el protagonismo de varios canteranos fueron las notas más positivas

El Villarreal inició su pretemporada 2026/2027 con una derrota por 2-0 frente al Benfica en el Estadio Algarve de Faro. Fue el estreno de Iñigo Pérez como entrenador del 'Submarino'. Los goles de Rafa Silva y Vangelis Pavlidis, ambos en la segunda mitad, decidieron un encuentro insulso muy típico a estas alturas de pretemporada con los futbolistas todavía en periodo de aclimatación.

Fue un choque con escaso ritmo, pocas ocasiones y en el que el resultado quedó en un segundo plano, propio de un primer test después de apenas una semana y media de trabajo y numerosos internacionales todavía de vacaciones.

Primer examen para la era Iñigo Pérez

Pese a la sensación de 'pachanga' generalizada, el amistoso encerraba la curiosidad de comprobar algunas de las primeras pinceladas del nuevo Villarreal. Después del final de la etapa de Marcelino, Iñigo Pérez dirigía su primer encuentro como técnico amarillo con la intención de empezar a implantar una identidad propia. Del otro lado, también arrancaba un nuevo proyecto, el de Marco Silva, debutando igualmente en el banquillo del Benfica tras la salida de José Mourinho rumbo al Real Madrid.

El contexto, por tanto, invitaba a un partido de laboratorio, sin demasiada carga táctica y con la mayoría de futbolistas buscando ritmo y el resto peleando por convencer al nuevo cuerpo técnico.

En el lado del Villarreal, el once inicial estuvo marcado por las ausencias de Diego Conde y Arnau Tenas. El madrileño ha salido cedido rumbo al Betis y el catalán está a un paso de marcharse al Mallorca, de ahí que su ausencia en el partido diera la pista definitiva sobre su futuro. Evidentemente, Luiz Júnior fue el titular. En defensa destacaron las presencias de Kambwala y el canterano Lautaro Spatz como pareja de centrales, con Mouriño en el lateral derecho y el regreso de Carlos Romero al carril izquierdo tras sus dos temporadas cedido.

En la medular aparecieron dos de los nombres propios del encuentro. Maciá y Diatta dejaron buenos detalles durante muchos minutos, demostrando personalidad con balón y capacidad para sostener el centro del campo. Por delante, Gerard Moreno actuó como referencia entre líneas, acompañado por Mikautadze, Pau Cabanes y Thiago Fernández. El argentino, que el pasado curso estuvo cedido en el Real Oviedo, disputó sus primeros minutos con la camiseta del Villarreal.

Muy poco fútbol antes del descanso

La primera parte dejó muy pocas ocasiones. El Benfica monopolizó algo más la posesión, aunque tampoco consiguió generar demasiado peligro sobre la portería amarilla. La acción más clara llegó tras un error de Luiz Júnior en la salida de balón que dejó a Fábio Silva en una posición muy favorable. Sin embargo, el delantero portugués no acertó a definir y perdonó el primer gol del encuentro.

El Villarreal respondió con algunos acercamientos aislados. Gerard Moreno volvió a demostrar su capacidad para recibir entre líneas y conectar con los centrocampistas, mientras que Thiago Fernández dejó una interesante combinación con Carlos Romero, que apareció con frecuencia por dentro para ofrecer superioridad.

Otra de las notas positivas llegó a balón parado. Tras un córner servido desde la izquierda, Lautaro estuvo muy cerca de inaugurar el marcador con un intento de remate que estuvo a punto de cazar en boca de gol. En esa misma acción, Diatta sufrió un golpe en el ojo que le obligó a ser atendido durante varios minutos. Más allá de esas acciones, el partido transitó sin apenas sobresaltos hasta el descanso, con ritmo anodino, interrupciones constantes y con ambos equipos evidenciando una total falta de automatismos, cosa lógica en estas primeras semanas de preparación.

El Benfica aprovecha sus ocasiones

Tras el descanso llegaron las rotaciones masivas habituales en este tipo de amistosos. Iñigo Pérez dio entrada a Ayoze Pérez, Alberto Moleiro, Sergi Cardona, Pau Navarro, Cheikh, Diallo, Nízar, Budesca y Álex Forés para repartir minutos entre prácticamente toda la plantilla disponible.

Sin embargo, fue el Benfica quien encontró el camino del gol. En el minuto 53, Rafa Silva aprovechó un desajuste defensivo para superar a dos rivales antes de batir a Luiz Júnior con una delicada vaselina que inauguró el marcador. El tanto dio algo más de confianza al conjunto lisboeta, mientras el Villarreal seguía sin encontrar continuidad con balón. Ayoze y Moleiro intentaron generar desequilibrio en los últimos metros, aunque apenas dispusieron de espacios para inquietar a la defensa portuguesa.

La sentencia llegó en el minuto 77. Gianluca Prestianni filtró un magnífico pase al espacio para Vangelis Pavlidis, que controló dentro del área, dejó atrás a Pau Navarro con un recorte y definió con calidad ante Luiz Júnior para establecer el definitivo 2-0.

Carlos Romero y la cantera, las mejores noticias

Dejando a un lado el resultado negativo, el primer amistoso dejó algunas lecturas interesantes. El regreso de Carlos Romero tras sus dos años de cesión en el Espanyol fue una de ellas, ofreciendo profundidad y apareciendo con frecuencia en zonas interiores. También dejaron una imagen prometedora varios jóvenes de la cantera, especialmente Maciá, Diatta y Lautaro, que aprovecharon la oportunidad para demostrar que pueden tener protagonismo en el primer equipo esta temporada.

Todavía faltan por incorporarse varios internacionales y el mercado sigue abierto, por lo que el Villarreal aún está muy lejos de parecerse al equipo que debutará en LaLiga dentro de un mes. Iñigo Pérez apenas ha podido trabajar unos días con el grupo y todavía queda mucho margen para introducir sus conceptos.

El siguiente examen llegará el próximo 25 de julio, cuando el 'Submarino' se enfrentará al PSV Eindhoven en los Países Bajos. Será una nueva oportunidad para seguir acumulando minutos, ajustar mecanismos y empezar a dibujar el Villarreal que pretende construir el técnico navarro durante esta nueva etapa.