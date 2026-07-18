Arnau Tenas, a punto de decidir: su ausencia ante el Benfica propicia la salida

El guardameta no disputó ni un minuto en el estreno de Iñigo Pérez y todo apunta a que el club quiere evitar riesgos mientras negocia su marcha; el Mallorca sigue en cabeza, pero Elche y Levante también aprietan por su fichaje

Arnau Tenas sigue meditando su futuro pero todo apunta a que dejará el Villarreal si no es protagonista.Imago

La portería del Villarreal se ha convertido en uno de los puntos calientes del mercado nacional. Tras la cesión confirmada de Diego Conde al Real Betis, todo apunta a que el futuro de Arnau Tenas está cada día más lejos de La Cerámica.

El guardameta catalán no disputó ni un solo minuto en el estreno de Iñigo Pérez frente al Benfica, un detalle que no ha pasado desapercibido y que refuerza la sensación de que el club trabaja activamente en su marcha. Mientras Luiz Júnior disputó los 90 minutos del amistoso en el Estadio Algarve, el ex del Barcelona y el PSG ni tan siquiera viajó a Faro, una decisión que obedece a un tema de mercado que a una cuestión deportiva.

Es evidente que el Villarreal no quiere correr riesgos con un futbolista que se encuentra inmerso en negociaciones decisivas y cuya marcha podría cerrarse en cualquier momento. En este contexto, el Mallorca continúa siendo el gran favorito para hacerse con sus servicios, aunque en las últimas horas tanto Elche como Levante han irrumpido con fuerza en la carrera por el portero.

Ni un minuto ante el Benfica y un mensaje evidente

Aunque los amistosos de pretemporada suelen servir para repartir minutos, la gestión de la portería llamó especialmente la atención. Iñigo Pérez mantuvo a Luiz Júnior bajo palos durante todo el encuentro, mientras que Arnau Tenas ni siquiera viajó a Portugal, aunque tampoco lo hicieron Juan Foyth, Santi Comesaña ni Ilias Akhomach. Rubén Gómez, el meta del filial, fue el único relevo del portero brasileño en Faro, aunque también se quedó sin jugar.

La lectura que se hace desde dentro del club es que se quiere evitar cualquier contratiempo físico que pueda comprometer una operación que se encuentra en una fase muy avanzada.

Iñigo Pérez resuelve la incógnita de la portería

La pista más interesante de la ausencia de Arnau es que Luiz Júnior partiría con ventaja de ser el portero titular del nuevo proyecto de Iñigo Pérez, una circunstancia que también empuja a Tenas a buscar un destino donde pueda tener mayor protagonismo y que ya hecho decidirse a Diego Conde.

La planificación deportiva pasa por definir una jerarquía en portería. El guardameta brasileño parte, sobre el papel, con cierta ventaja después de terminar el pasado curso siendo titular, pero la llegada del nuevo cuerpo técnico obliga a revisar los estados antes de cerrar cualquier operación. La dirección deportiva pretende que sea Iñigo Pérez quien defina el rol de sus guardametas en estas primeras semanas de trabajo. No obstante, el mercado aprieta y los clubes interesados no están dispuestos a esperar eternamente.

Por ello, las próximas conversaciones entre entrenador, dirección deportiva y futbolistas comienzan a ser determinantes. Con la salida de Diego Conde ya oficial, y si Arnau Tenas termina eligiendo un nuevo destino, es evidente que el Villarreal se verá obligado a acudir al mercado para incorporar un nuevo guardameta. De hecho, nombres como el del internacional paraguayo Orlando Gill ya figuran en la agenda amarilla como posibles alternativas para completar una portería que podría cambiar de forma notable antes del cierre del mercado.

El Mallorca sigue siendo el mejor colocado

El conjunto bermellón continúa liderando la carrera por el internacional español. Tras el traspaso de Leo Román al Deportivo por nueve millones de euros, la dirección deportiva encabezada por Pablo Ortells ha convertido a Arnau Tenas en su gran prioridad para reforzar la portería.

Las conversaciones entre ambos clubes avanzan en buena sintonía y la fórmula que se negocia pasa por una cesión con opción de compra, aunque las partes siguen estudiando diferentes alternativas para cerrar definitivamente la operación. Incluso desde Palma apuntan a que el Villarreal estaría dispuesto a asumir parte de la ficha del guardameta para facilitar el acuerdo.

Además, el fichaje cuenta con el respaldo del entrenador mallorquinista, Luis García Fernández, que considera a Tenas el perfil ideal para salvaguardar la portería del equipo balear en su misión de retornar a Primera División por la vía rápida.

Elche y Levante entran en escena

Sin embargo, el Mallorca ya no está solo en la puja. Según informa el periodista Matteo Moretto, tanto Elche como Levante también se han interesado por la situación del portero del Villarreal y estudian lanzar una ofensiva en los próximos días.

Las dos opciones presentan un atractivo evidente para el futbolista: continuar compitiendo en Primera División. Ese factor puede resultar determinante en la decisión final ya que, aunque el Mallorca es el proyecto que más ha avanzado en las negociaciones, el hecho de militar en Segunda División obliga al guardameta a valorar seriamente las alternativas que le permitirían seguir jugando en la máxima categoría.

En el caso del Levante, además, las relaciones institucionales con el Villarreal siempre han gozado de una excelente salud y atraviesan ahora un fantástico momento tras cerrar la cesión de Dani Requena al conjunto granota, una operación que podría facilitar futuras conversaciones entre ambas entidades.

Un futuro que apunta lejos de La Cerámica

Arnau Tenas, de 25 años, todavía tiene contrato con el Villarreal hasta junio de 2029, pero todas las partes parecen asumir que su etapa en el 'Submarino' está cerca de tocar a su fin. La pasada temporada disputó 15 encuentros oficiales, sin lograr mantener la portería a cero en ninguno de ellos, y nunca consiguió asentarse definitivamente como titular.

Con la llegada de Iñigo Pérez y su primera titularidad para Luiz Júnior, la competencia parece que seguirá siendo determinante para él. El Villarreal, consciente del interés que despierta el guardameta en el mercado, también contempla una salida definitiva si la operación resulta beneficiosa para todas las partes.