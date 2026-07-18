Thiago Ojeda explica por qué eligió dejar La Cerámica: "Tuve ofertas mejores"

El excentrocampista amarillo, presentado con su nuevo club, reconoce que rechazó propuestas económicamente superiores priorizando su fichaje por el conjunto blanquivioleta; Víctor Orta desvela que llegó a recibir ofertas que duplicaban su salario

Thiago Ojeda acaba de cerrar una etapa de cuatro años en el Villarreal. El equipo amarillo ya forma parte de su pasado más reciente, pero el argentino sigue dando que hablar. Presentado este viernes como nuevo jugador del Real Valladolid, el centrocampista dejó una de las frases del verano al explicar por qué decidió aceptar la propuesta del conjunto pucelano. Pese a contar con ofertas económicamente mucho más importantes, el futbolista aseguró que se decantó por el Valladolid por el peso de su historia y el proyecto que le presentaron.

Las palabras del ya exfutbolista del Villarreal llegan apenas una semana después de que el 'Submarino' oficializara su traspaso al club blanquivioleta por una cantidad cercana a los 400.000 euros, reservándose además un porcentaje de una futura venta. Este adiós ha permitido al Villarreal seguir avanzando en la 'operación salida' de una plantilla que Iñigo Pérez quiere mucho más definida antes del inicio de LaLiga.

"Elegí al Valladolid por el club que es y por su historia"

Aunque durante las últimas semanas varios clubes intentaron convencerle para cambiar de destino, Ojeda nunca ocultó cuál era su prioridad. En su puesta de largo como futbolista del Valladolid explicó que la decisión fue mucho más sentimental que económica.

El argentino también quiso poner en valor la confianza que el club ha depositado en él al ofrecerle un contrato hasta 2030. "La tomé por el club que es y por su historia. Vengo de Argentina, de la nada, y me he encontrado un club de primer nivel. Vengo a devolver la confianza que me transmitieron. Durante el año espero poder devolverla". Estas declaraciones confirman que el proyecto deportivo pesó mucho más que cualquier otro aspecto a la hora de abandonar definitivamente la disciplina del Villarreal.

Víctor Orta asegura que rechazó ofertas que duplicaban su sueldo

Quien ofreció más detalles sobre la operación fue el director deportivo del Valladolid, Víctor Orta. El dirigente no escondió que la competencia por hacerse con el futbolista fue enorme y que hubo clubes dispuestos a poner mucho más dinero sobre la mesa.

El ex del Sevilla incluso explicó que llegó a recibir la llamada de otro de los clubes interesados preguntándole qué había inclinado la balanza a favor del Valladolid. "Emociona que la gente quiera jugar aquí por la historia, por el peso del club y por lo que significa esta camiseta".

Aunque no desveló los nombres de esos equipos, durante las últimas semanas el Sporting de Gijón convirtió a Ojeda en una prioridad para reforzar su centro del campo e incluso realizó un importante esfuerzo económico para intentar convencer tanto al Villarreal como al futbolista. Burgos y Córdoba también realizaron movimientos, aunque ninguno logró acercarse a la propuesta deportiva presentada por el conjunto pucelano. "Ha tenido mucho mejores ofertas económicas y ha decidido apostar por este proyecto. Es una persona de pocas palabras, pero de hechos. Dio su palabra para estar con nosotros y aquí está", insistió el vicepresidente deportivo del club vallisoletano.

El Villarreal cierra otra operación

Con el traspaso de Thiago Ojeda, el Villarreal continúa completando la 'operación salida' diseñada para este verano. El argentino no entraba en los planes de Iñigo Pérez y la dirección deportiva entendió que había llegado el momento de darle una salida definitiva.

Ojeda llegó a La Cerámica en el verano de 2022 procedente de Vélez Sarsfield como delantero, aunque su evolución dentro del club cambió completamente su perfil. En el Villarreal fue retrasando progresivamente su posición hasta convertirse en un centrocampista de equilibrio, recorrido y gran capacidad física.

Las cesiones al Lugo y posteriormente a la Cultural Leonesa terminaron de consolidar esa transformación. Precisamente, en el conjunto leonés completó la mejor temporada de su carrera, disputando 33 partidos oficiales, anotando un gol y repartiendo dos asistencias. Su crecimiento también le permitió cumplir el sueño de debutar con el primer equipo amarillo. Lo hizo en Primera División durante la temporada 2024/2025 frente al Rayo Vallecano y posteriormente también disfrutó de minutos en la Copa del Rey.

Ahora afronta un nuevo desafío en el José Zorrilla, donde volverá a coincidir con Luis Chacón, compañero la pasada temporada en la Cultural Leonesa. "Es una excelente persona. Dio la casualidad porque no lo sabíamos. Después empezamos a hablar. Es bueno que esté en el equipo porque fuera del campo también nos llevamos muy bien", expresó Ojeda en su presentación.

Intenta 'gafar' a España antes de la final del Mundial

La presentación también dejó un momento distendido cuando al argentino le preguntaron por la final del Mundial que enfrentará este domingo a España y Argentina en Nueva York. Fiel a una superstición muy extendida en su país, Ojeda intentó lanzar una "mufa" para atraer la suerte hacia la 'Albiceleste' y sorprendió con un pronóstico que provocó las risas de los presentes. "Va a ganar España 5-0".

El centrocampista dejó claro inmediatamente que se trataba de una broma para intentar gafar a la selección española y favorecer, desde su creencia, una victoria de su país. Una anécdota simpática para despedir su acto de presentación con su nuevo equipo.