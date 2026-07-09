Thiago Ojeda, a un paso de resolver su futuro: Valladolid y Sporting libran la última batalla

El Villarreal está muy cerca de cerrar otra de las carpetas abiertas del verano: el argentino, tras una notable temporada cedido en la Cultural Leonesa, cuenta con varios pretendientes en Segunda División, aunque el equipo vallisoletano ha tomado ventaja sobre el club de Gijón y tiene muy encarrilado un traspaso que podría cerrarse en las próximas horas

El Villarreal continúa avanzando en la reestructuración de su plantilla y todo apunta a que Thiago Ojeda será el siguiente en abandonar la disciplina amarilla. El centrocampista argentino, que debe regresar este verano tras completar una campaña muy positiva en la Cultural Leonesa, tiene prácticamente resuelto su futuro y únicamente falta conocer cuál será su destino definitivo.

Aunque durante las últimas semanas varios clubes de LaLiga Hypermotion han preguntado por su situación, la pelea parece haberse reducido a dos candidatos. Real Valladolid y Sporting de Gijón protagonizan una intensa pugna por hacerse con los servicios del futbolista, aunque el conjunto pucelano ha conseguido tomar la delantera y confía en cerrar la operación de manera inminente.

En el Villarreal la sensación es que se trata de otra carpeta prácticamente cerrada. Después de resolver las salidas de Ramón Terrats, Toni Tamarit y Víctor Moreno, la dirección deportiva sigue despejando el camino a Íñigo Pérez antes incluso de que el mercado entre en su fase decisiva.

El Valladolid acelera y toma ventaja

Si hace apenas unos días la operación parecía completamente abierta, el escenario ha cambiado de forma muy significativa. Desde Valladolid aseguran que el acuerdo está muy avanzado y que el fichaje está cerrado "al 90%", después de que el club blanquivioleta mejorara su propuesta tanto al Villarreal como al jugador.

La fórmula parece convencer a todas las partes. El Pucela abonaría alrededor de 400.000 euros en concepto de traspaso del mediocentro, mientras que el Villarreal conservaría un porcentaje de una futura venta, una estrategia que el club castellonense viene utilizando este verano con varios futbolistas de cantera.

Además del acuerdo económico, el Valladolid ya habría alcanzado un entendimiento con Ojeda para firmar un contrato de larga duración, convencido de que puede convertirse en una pieza importante dentro del nuevo proyecto deportivo.

El atractivo del proyecto pucelano también pesa. Allí volvería a coincidir con Luis Chacón, compañero suyo la pasada temporada en la Cultural Leonesa y otro de los grandes objetivos del conjunto vallisoletano.

El Sporting no se rinde

Pese al avance del Valladolid, el Sporting de Gijón ha intentado hasta el último momento cambiar el rumbo de la operación. La dirección deportiva rojiblanca convirtió al argentino en su prioridad para reforzar el centro del campo después de descartarse definitivamente la incorporación de Justin Smith. En Mareo consideran que Ojeda reúne exactamente el perfil que buscaban para ocupar la posición de mediocentro posicional.

El Sporting llegó incluso a plantear un importante esfuerzo económico para competir por el futbolista, con una oferta cercana a los 400.000 o 500.000 euros, aunque el Valladolid había tomado ventaja desde el inicio de las conversaciones y todo apunta a que terminará consolidando esa posición privilegiada.

El Burgos también realizó movimientos, mientras que el Córdoba llegó a interesarse por su situación durante las primeras semanas del mercado, aunque ninguno ha logrado igualar la propuesta deportiva y económica presentada por el conjunto pucelano.

Una temporada que le ha abierto las puertas

El interés que ha despertado Thiago Ojeda tiene mucho fundamento. El argentino viene de completar una de las mejores temporadas de su carrera en la Cultural Leonesa, donde disputó 33 partidos oficiales, anotó un gol y repartió dos asistencias. Más allá de las cifras, terminó consolidándose como uno de los jugadores más fiables del centro del campo leonés gracias a su equilibrio táctico y a su capacidad para sostener al equipo. Su rendimiento confirmó la evolución que ya había comenzado a mostrar en temporadas anteriores.

Formado en Vélez Sarsfield como delantero, su llegada al Villarreal modificó por completo su carrera. Primero actuó como atacante en el Villarreal C, aunque con el paso del tiempo fue retrasando su posición hasta convertirse en un pivote de recorrido, poderoso físicamente y con una gran capacidad para recuperar balones. Las cesiones al Lugo y posteriormente a la Cultural terminaron de completar esa transformación.

Hoy es un centrocampista mucho más hecho, con experiencia tanto en Primera Federación como en Segunda División y perfectamente adaptado al fútbol español.

Sin sitio en el proyecto de Iñigo Pérez

Pese a esa progresión, el Villarreal entiende que el argentino no tiene espacio en la plantilla del primer equipo. Con contrato hasta 2028, la entidad amarilla no quería desprenderse de él sin obtener un retorno económico, pero también tenía claro que otra cesión difícilmente aumentaría más su valor de mercado.

Por ello, el club siempre ha priorizado un traspaso que le permitiera ingresar una cantidad inmediata y mantener, al mismo tiempo, un porcentaje sobre una futura venta. La operación con el Valladolid responde exactamente a esa idea.

Una decisión inminente

Salvo giro inesperado, Thiago Ojeda no tardará en conocer su nuevo destino. El Valladolid ha recuperado definitivamente la iniciativa en una negociación que durante algunos días pareció igualarse por el fuerte interés del Sporting. Sin embargo, la mejora de las condiciones económicas y el acuerdo prácticamente total con el futbolista dejan la operación muy cerca de convertirse en realidad.

Mientras tanto, el Villarreal continúa resolviendo uno a uno los expedientes abiertos del verano. La salida del argentino permitirá seguir reduciendo el número de futbolistas que regresaban tras cesión y acerca un poco más la plantilla que Íñigo Pérez tendrá a su disposición cuando el mercado de fichajes llegue a su fin.