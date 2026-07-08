El Villarreal mete a sus tres canteranos en la final del Europeo Sub-19: Hugo López, otra vez decisivo

La selección española de Paco Gallardo arrolla también a Croacia (3-0) para alcanzar la final del Campeonato de Europa que se disputa en Gales y mantiene vivo el sueño del décimo título con gran protagonismo groguet

La selección española Sub 19 ya está en la final del Europeo de la categoría.RFEF

El fútbol base del Villarreal CF ya puede presumir de una nueva final continental. La selección española Sub-19 certificó este miércoles su clasificación para la final del Campeonato de Europa que se está disputando en Gales después de imponerse con absoluta autoridad a Croacia (3-0), un resultado que confirma el extraordinario momento de una generación que está arrasando en el torneo y que contará con tres futbolistas amarillos en la lucha por el título.

Pau Polo, 'Joselillo Gaitán' y, sobre todo, Hugo López mantienen intacto el sueño de proclamarse campeones de Europa este sábado en Wrexham. El mediapunta del Villarreal, llamado a tener un hueco en el primer equipo el próximo curso, volvió a tener un papel protagonista y confirmó que está siendo uno de los nombres propios del combinado dirigido por Paco Gallardo.

Hugo López vuelve a dejar su sello

Si en la fase de grupos fue el encargado de abrir el camino hacia las semifinales con un gol decisivo frente a Dinamarca, esta vez Hugo López volvió a aparecer cuando España lo necesitaba. El atacante del Villarreal B fue titular, disputó los 90 minutos y participó de forma directa en el tercer tanto del encuentro. Cuando el partido ya entraba en su recta final, el murciano protagonizó una brillante acción ofensiva antes de asistir a Ousmane Diallo para cerrar definitivamente la clasificación con el 3-0.

Nueva actuación de peso de un futbolista que no deja de crecer en el campeonato y que se ha convertido en una de las referencias ofensivas de una selección que está maravillando por su fútbol.

Por su parte, Pau Polo y 'Joselillo' Gaitán se quedaron en el banquillo y no participaron en la semifinal, aunque ambos siguen formando parte de una convocatoria en la que el Villarreal es uno de los clubes con mayor representación.

España sigue arrasando en Gales

La sensación que transmite esta España Sub-19 es la de un equipo prácticamente imparable. Ante Croacia volvió a firmar una exhibición de fútbol, dominio y eficacia para meterse en la tercera final consecutiva del Campeonato de Europa de la categoría.

Xavi Espart abrió el marcador antes del primer cuarto de hora con un disparo desde la frontal y, aunque los balcánicos intentaron reaccionar durante algunos minutos de la segunda mitad, el conjunto de Paco Gallardo nunca perdió el control del encuentro. Jorge Salinas amplió la ventaja al poco de regresar de los vestuarios y el definitivo 3-0 llegó tras una gran combinación culminada por Diallo después del pase de Hugo López.

El combinado nacional apenas concedió ocasiones y volvió a demostrar una de las grandes señas de identidad de este campeonato: la solidez defensiva.

Un torneo para enmarcar

Los números de España empiezan a ser espectaculares. Cuatro partidos, cuatro victorias, 17 goles a favor y ninguno en contra. Un recorrido impecable que convierte a la selección española en la gran favorita para conquistar el décimo Europeo de su historia.

La fase de grupos ya había dejado claras las intenciones de esta generación. Primero llegó el contundente 0-7 frente a Gales, después el 0-3 ante Dinamarca, con un gol de Hugo López que certificó matemáticamente el pase a semifinales, y posteriormente otra victoria de prestigio frente a Alemania (4-0) para cerrar el pleno de triunfos. Ahora, la nueva goleada ante Croacia confirma que España atraviesa uno de los momentos más dominadores que se recuerdan en la categoría.

Miralcamp vuelve a presumir de cantera

Más allá del resultado, el torneo vuelve a poner en valor el trabajo que realiza el Villarreal con su cantera. No es casualidad que tres futbolistas formados en Miralcamp formen parte de una selección que está marcando diferencias en Europa. Tras entrar en la prelista y ser finalmente confirmados en la convocatoria internacional, Pau Polo, Hugo López y 'Joselillo' Gaitán están representando con mayúsculas el excelente nivel competitivo que sigue ofreciendo el fútbol base amarillo.

Especialmente llamativo está siendo el crecimiento de Hugo López. El mediapunta murciano, que ya debutó con el primer equipo la pasada temporada, está aprovechando el torneo continental para confirmar que es uno de los jugadores con mayor proyección de su generación. Su gol ante Dinamarca abrió el camino hacia las semifinales y su asistencia frente a Croacia ha contribuido a colocar a España a un solo partido del título.

A 90 minutos de la gloria

La final se disputará este sábado en Wrexham (20:00 horas). España buscará mejorar el subcampeonato conseguido en la pasada edición y levantar el décimo Campeonato de Europa Sub-19 de su historia.

El rival saldrá de la otra semifinal entre Ucrania y Alemania, aunque, visto el nivel exhibido por el conjunto de Paco Gallardo durante todo el campeonato, la 'Rojita' partirá como indiscutible favorita.