Hugo López guía a España a las 'semis' del Europeo Sub-19 y confirma el protagonismo amarillo

España goleó a la anfitriona Gales en el debut (0-7) y venció en el segundo partido a Dinamarca (0-3) abriendo este segundo triunfo con un gol del canterano amarillo; el combinado de Paco Gallardo se medirá a Alemania por el primer puesto del grupo con la tranquilidad de la clasificación matemática

El Europeo sub-19 que se está disputando en Gales sigue hablando con un particular y marcado acento groguet. Si en el estreno ante la anfitriona ya hubo protagonismo de la cantera del Villarreal, la segunda jornada confirmó el gran momento de los futbolistas amarillos. Hugo López marcó el primer gol de la victoria de España frente a Dinamarca (0-3), un triunfo que certifica de forma matemática la clasificación del combinado de Paco Gallardo para las semifinales del torneo continental.

El atacante murciano, una de las grandes joyas del Villarreal B de David Albelda, volvió a ser titular y respondió cuando mejor sabe hacerlo. El canterano apareció en el lugar adecuado para marcar diferencias. Su tanto abrió un encuentro mucho más exigente que el debut ante Gales y terminó allanando el camino de una selección española que mantiene intacto su objetivo de conquistar el título europeo.

Hugo López pone la firma al triunfo

El gol llegó poco antes del descanso. Daniel Yáñez protagonizó una brillante acción individual por la banda antes de servir un balón que José Morante puso en el corazón del área. Allí apareció Hugo López para empujar el esférico a la red y desatar la alegría española en el minuto 41.

Fue el merecido premio al trabajo del futbolista del Villarreal, muy participativo durante todo el encuentro y cada vez con más peso dentro de los planes del seleccionador. Ya en la segunda parte, Ousmane Diallo amplió la ventaja y el propio Morante cerró el definitivo 0-3 para sellar el billete hacia las semifinales.

Hugo fue sustituido en los últimos minutos después de completar otro encuentro de mucho nivel. El extremo amarillo, que la pasada temporada ya llegó a debutar con el primer equipo en la Liga de Campeones, sigue confirmando que está preparado para asumir un papel protagonista incluso en el primer equipo.

La cantera amarilla deja huella

El Europeo está sirviendo también para confirmar el excelente momento de la cantera del Villarreal. Hugo López comparte convocatoria con Joselillo Gaitán y el guardameta Pau Polo, tres futbolistas que representan el buen trabajo que se está realizando año tras año en Miralcamp.

En el estreno frente a Gales, España firmó una contundente goleada por 0-7. Hugo López fue titular y disputó toda la primera mitad, mientras que 'Joselillo' Gaitán saltó al terreno de juego en el minuto 63 para participar en la fiesta ofensiva de La 'Rojita'. Pau Polo, por su parte, no entró en la convocatoria para ese primer compromiso.

Dos jornadas después, el protagonismo amarillo ha ido un paso más allá gracias al gol de Hugo López, que ya puede presumir de haber sido decisivo en la clasificación española para las semifinales.

España ya mira al primer puesto

Con dos victorias en otros tantos encuentros, España afrontará el último partido de la fase de grupos con la tranquilidad de tener asegurada su presencia entre las cuatro mejores selecciones del campeonato. El combinado de Paco Gallardo se medirá ahora a Alemania con el objetivo de cerrar la primera fase con pleno de triunfos y acceder a las eliminatorias como líder del grupo. El encuentro ante la selección teutona será este sábado 4 de julio, a las 15.00 horas, en el Central Park (Cenbeigh).

Mientras tanto, el Villarreal sigue encontrando motivos para sonreír. La presencia de tres canteranos en una de las generaciones más prometedoras del fútbol español ya supone un éxito para el club. Ahora, además, al menos uno de ellos está siendo muy protagonista sobre el césped.

El tanto de Hugo López ante Dinamarca no solo acerca a España al título continental sino que también vuelve a demostrar que la fábrica de Miralcamp continúa produciendo futbolistas preparados para competir al máximo nivel, capaces de responder cuando la cita es más grande y la presión aumenta.