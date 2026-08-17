Primer lío de Vinicius

El brasileño, que jugó casi la totalidad del encuentro ante el Schalke 04, tuvo sus más y sus menos con los aficionados alemanes, que jalearon cada uno de sus fallos. Mourinho apuntó tras el duelo en el Veltins Arena la diferencia de ritmo entre los jugadores que llevan más tiempo y los que han llegado últimos

Vinicius está dispuesto a volver a ser uno de los líderes de este nuevo Real Madrid que está comandado por José Mourinho. El brasileño está disputando un buen puñado de minutos desde que se incorporó de sus vacaciones por disputar el Mundial con Brasil. Precisamente en esa acumulación de minutos en la pretemporada del Real Madrid, Vinicius sumó este pasado domingo un total de 87 en el duelo de los blancos ante el Schalke 04 en el Veltins Arena.

Vinicius, que esta temporada ha aterrizado en el Real Madrid con un visible cambio físico en su rostro, no ha cambiado las viejas costumbres de tener sus más y sus menos con las gradas rivales. Este domingo no fue diferente y ante un público del Veltins Arena que jaleaba cada uno de sus fallos o los aciertos de los defensores del Schalke 04, terminó con Vinicius encarándose con la afición rival.

Vinicius se encara con la afición rival en el triunfo del Real Madrid

En el saque de un córner, mientras Vinicius esperaba el balón de un compañero, el jugador del Real Madrid miró a la grada que hay en el Veltins Arena justo detrás de una de las porterías y empezó una 'conversación' con los aficionados del Schalke 04. En las imágenes que ha ofrecido el diario Marca se puede observar como el brasileño termina riéndose y lanzando besos a la grada del Veltins Arena. No tuvo Vinicius un partido especialmente brillante este pasado domingo ante el Schalke 04 en el Veltins Arena.

Los números de Vinicius en el último amistoso del Real Madrid

Vinicius no tuvo fortuna en los regates que intentó este pasado domingo en el Veltins Arena y de los seis que inició, solo completó uno. Tocó el brasileño el balón en 36 ocasiones, recibió una falta y se metió dos veces en fuera de juego. Si estuvo más acertado el jugador del Real Madrid en los pases completando 18 de 21 y siendo dos de ellos clave en el ataque madridista. Además el extremo disputó dos duelos en defensa que se terminó llevando por bajo.

Mourinho habla de diferencias de ritmo en el Real Madrid

Después del encuentro que el Real Madrid venció por 0-3 en el que fue su último test de pretemporada antes del estreno en Liga, Mourinho analizó el choque y comparó las diferencias de ritmo de alguno de sus jugadores. Mourinho apuntó que el hecho de que haya jugadores que llegaron más tarde ha provocado diferencias en el ritmo de unos y otros en la plantilla. "Positivo como equipo. Individualmente hay gente que llegó más tarde y todavía no tiene la misma intensidad que los chicos que han estado más tiempo, hay una diferencia de ritmo, pero las ideas poco a poco van estando", declaró el portugués.

Sin mencionar a ningún protagonista en concreto, Mourinho habló de jugadores de calidad superior: "Tenemos jugadores de una calidad superior, increíble. Estamos trabajando muy bien como equipo, con y sin balón. Ha sido un test muy bueno, un último entrenamiento estupendo antes de empezar lo bueno: a competir de verdad, que es lo que nos gusta".

Por último y también versando sobre el rendimiento a nivel individual, Mourinho valoró la mentalidad del grupo a pesar de estar sometidos en los últimos días a sesiones doble de entrenamiento: "En este momento es difícil hablar de forma individual, porque estamos funcionando como equipo. Aquí solo tenemos jugadores buenos, muy buenos o muy, muy, muy buenos. Estoy muy contento con los últimos que llegaron, porque no es fácil para ellos: doble sesión por la mañana y por la tarde, con un calor increíble en el entrenamiento de las cinco, y aun así aterrizaron con una mentalidad top".