Declaración de intenciones de Mbappé, jugador del Real Madrid: "Es el momento de trabajar más"

El jugador galo habló para los medios oficiales del club blanco y apostó por darlo todo en la pretemporada además de por ganar títulos

Mbappé volverá a ser en esta 2026/27 uno de los referentes del Real Madrid en la que es su tercera campaña como jugador merengue. Mbappé se incorporó hace pocos días a los entrenamientos de José Mourinho y el galo, en declaraciones a Real Madrid TV, apostó por la idoneidad del técnico luso para ganar títulos: "Pienso que es muy positivo tener un entrenador así como Mourinho, que sabe cómo ganar, que sabe dar la dirección de cómo hacerlo. Cada jugador está encantado de tener un entrenador que sabe dónde va y es muy positivo para nosotros".

Mbappé apuesta por ir a tope en el Real Madrid

Preguntado sobre la pretemporada, Mbappé apostó por dar el máximo ahora en los entrenamientos ya que una vez que empiece la competición oficial, habrá que dosificar las cargas: "Intento hacer lo máximo, es el momento de trabajar más. Cuando empiezan los partidos tienes que gestionar más la carga. Es el momento de ir 'a full' (al máximo) y de tener sensaciones para estar listos para el inicio de LaLiga". Además, Mbappé admitió que sigue disfrutando del sueño de ser jugador del Real Madrid: "Para mí era un sueño venir y todavía lo es. Disfruto el presente y sé la suerte de estar aquí, pero ahora hay que ganar. Vamos a ganar títulos este año".

La responsabilidad de ganar títulos con el Real Madrid

Mbappé no olvida cómo fue su llegada al Real Madrid con una final de Supercopa de Europa y confesó a los medios oficiales del club merengue lo feliz que es viviendo en la capital de España: "El primer partido fue muy especial; era una final, con el Madrid, siempre es más mágico; un gol, un título. Después fueron dos años de mucho cambio para mí. Era la primera vez que salía de mi país y la experiencia es muy positivo. Me gusta mucho el club, la liga española, vivir en España, es muy bueno para un jugador sentirse bien en la ciudad donde vive. Ahora es el momento de dar un paso adelante y de ganar títulos".

Seguidamente, Mbappé siguió insistiendo en que el Real Madrid ganará títulos esta temporada después de una temporada pasada en la que no pudo tocar plata: "Este año vamos a ganar títulos. Estoy seguro de que vamos a volver a hacerlo. Es lo que queremos y eso va a pasar. El equipo tiene ganas y vamos a estar concentrados para dar alegrías a los madridistas. No hay nada más importante que ganar títulos con el equipo y dar alegrías a la afición"

El momento de Mbappé y el Real Madrid

Mbappé demostró en el último Mundial el gran momento que vive a nivel personal en su carrera. El galo terminó como máximo goleador del Mundial con 10 goles y además repartió cuatro asistencias. A pesar de que Francia terminó en cuarta posición en el Mundial, Mbappé espera poder prolongar su buen momento de forma en el arranque de temporada de los blancos el próximo 22 de agosto ante el Espanyol. Sobre el comienzo de esta nueva temporada, Mbappé confesó estar feliz con el regreso al equipo de cara a esa preparación: "Muy feliz de volver. Feliz por tener la primera sensación con el equipo y el nuevo cuerpo técnico. Siempre es bueno volver a Valdebebas a jugar y a prepararnos para la siguiente temporada".