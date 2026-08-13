El debate con el fichaje de Rodri: "El Barça no debería ficharlo por 80 millones"

El posible fichaje del centrocampista del Manchester City por el FC Barcelona genera debate y en ESTADIO Deportivo debatimos sobre la necesidad de su fichaje y el alto precio a pagar. Su calidad y experiencia justifican la inversión para unos, mientras que otros consideran que el club azulgrana tiene otras posiciones prioritarias que reforzar.

El FC Barcelona podría estar ante una de esas operaciones capaces de cambiar el nivel de su plantilla, pero también ante una inversión que genera dudas. El nombre de Rodri Hernández aparece sobre la mesa y el debate está servido: ¿Merece la pena pagar 80 millones de euros por el centrocampista?

En ESTADIO Deportivo hemos sacado a debate este fichaje del Barça tras la segunda oferta rechazada por los ingleses y la exigencia de los 80 millones de euros para cerrar su traspaso a los blaugranas. Para una de las partes del debate, la respuesta es clara: sí. Fernando Ruiz, redactor de ESTADIO, considera que Rodri es un futbolista de "sobrada experiencia y calidad", además de recordar que fue Balón de Oro hace un par de años. Su grave lesión de ligamentos de la rodilla le mantuvo apartado durante buena parte de la temporada, pero en su regreso ha vuelto a demostrar, según esta postura, que sigue siendo el futbolista que deslumbró en el Manchester City.

"Si no 80, por lo menos que llegue a 80 con las variables", defiende durante el debate, poniendo en valor la capacidad del internacional español para marcar diferencias en el centro del campo azulgrana. Además, destaca otro factor que ha acelerado la operación: el interés del Real Madrid. "La intentona del Real Madrid ha hecho que se ponga las pilas. Yo creo que también lo quieren hacer un poco por esa estrategia de adelantarse a su eterno rival en LaLiga y por ahí pueden ir los tiros", apuntilla.

Un fichaje de lujo que tiene detractores

La otra postura del debate, la de un servidor, Pablo Casas, no cuestiona la calidad de Rodri. Al contrario. Reconozco que su llegada supondría "un salto de nivel" y que, en caso de aterrizar en el Barcelona, sería titular indiscutible. El problema está en los 80 millones de euros y, sobre todo, en las necesidades actuales de la plantilla azulgrana. La inversión podría limitar la posibilidad de reforzar otras posiciones que precisan más urgencia.

En mi defensa, argumento que el Barça cuenta ya con Frenkie de Jong y jóvenes centrocampistas como Marc Bernal o Casadó, mientras que existen otras necesidades más evidentes. En este sentido, el debate apunta directamente a la defensa y, especialmente, a la delantera.

Tras la salida de Robert Lewandowski, el Barcelona necesita encontrar un delantero capaz de asumir el peso goleador del equipo. A esto se añade la más que posible venta de Ferran Torres que dejaría la delantera en penumbra, con la opción de colocar a extremos como Adeyemi o Gordon en punta. En mi opinión, encontrar un '9' y reforzar el centro de la defensa debería estar por delante de la llegada de Rodri por las necesidades que demanda el equipo blaugrana.

Además, "su incorporación podría tener un efecto colateral sobre los jóvenes de la plantilla". Su presencia cerraría todavía más el camino a algunos centrocampistas como el propio Marc Bernal y podría frenar su progresión.

Rodri, una oportunidad o un lujo

El debate, por tanto, no gira tanto en torno a si Rodri es suficientemente bueno para jugar en el Barcelona. En eso existe prácticamente consenso. La cuestión es si el Barça puede permitirse destinar 80 millones a un futbolista que ocuparía una posición que, sobre el papel, ya tiene cubierta. Para una parte, contar con un futbolista de la dimensión de Rodri siempre merece el esfuerzo económico y, si finalmente llega, sería un titular indiscutible. Para la otra parte, el Barcelona debe mirar más allá del nombre y utilizar sus recursos para construir una plantilla más equilibrada y poder optar a la Champions tras varios intentos fallidos.

En un par de semanas o tres, tendremos la repuesta al debate y a esta encrucijada porque el mercado echará el telón y el Barça tendrá todos sus movimientos realizados y su plantilla cerrada, al menos, hasta el mercado invernal.