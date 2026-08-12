El Barcelona sube sin éxito aún su apuesta por Rodri Hernández

El club azulgrana lanza una oferta verbal de 60 millones de euros más variables por el mejor futbolista del mundial que todavía no satisface al Manchester City; la negociación continúa abierta aunque pasan los días sin acuerdo

Los movimientos y el diálogo entre el FC Barcelona y el Manchester City se suceden para que Rodri Hernández pueda acabar de azulgrana. Una negociación que va camino de la semana, sin que por el momento haya acuerdo, y con una nueva proposición del club culé que, de momento, sigue sin alcanzar las pretensiones de los ingleses.

Se trata de una propuesta verbal del Barcelona de 60 millones de euros más variables, según el periodista Fabrizio Romano. La oferta, superior a la que primera rechazada de 45 millones más variables, continúa sin alcanzar los objetivos del club inglés que se sitúa entre 70 y 80 millones de euros por el mejor futbolista del pasado Mundial. Se mantienen las diferencias, aunque se acortan.

La sintonía entre Deco y Hugo Viana con contactos permanentes

Hay que recordar que el Barcelona ya lanzó una primera oferta formal la pasada semana que el Manchester City rechazó de pleno. Los señalados 45 más variables quedaban muy lejos e incluso algunos medios ingleses señalaba que la operación se había parado ante esa proposición. Sin embargo la buena sintonía entre Deco y Hugo Viana, los dos máximos responsables de las parcelas deportivas, hace que la vía al diálogo se mantenga abierta, tal y como se desprende de la nueva proposición.

Lo que parece cada vez más cercano, salvo giro importante, es que Rodri tenga que incorporarse este viernes a los entrenamientos del Manchester City. Ya lo advirtió hace unos días Enzo Maresca desde Seúl. El nuevo entrenador de los 'Citizien' se remitía únicamente a ese dato al ser preguntado por el centrocampista español que apura sus vacaciones a la espera de noticias.

El Barcelona se la juega con Rodri

Después de que el Barcelona y Rodri alcanzaran un acuerdo la pasada semana, y del hecho de que el futbolista descartara la opción del Real Madrid, hace que la pelota esté en el tejado azulgrana. El club catalán tiene ante sí la oportunidad de firmar al mejor jugador del Mundial, un centrocampista que además encaja a la perfección en la filosofía de juego del equipo azulgrana. Presión añadida para un equipo que tiene sobre la mesa varios frentes, en algunos casos unos relacionados con otros.

Porque en paralelo trabajo en la salida de Ferrán Torres, quien quiere marcharse al PSG y que ni siquiera se entrena este miércoles a las órdenes de Hansi Flick con permiso del club. Una señal inequívoca de su salida con un traspaso, que podría estar por encima de los 50 millones de euros y que supondrían una inyección económica para el club y acometer con más fuerza otras operaciones. Puede ser el caso de Rodri Hernández.

Claro que la entidad azulgrana tiene otra gran cuestión por resolver. Se trata de la delantera. Ya sin Robert Lewandowski y probablemente sin Ferrán Torres, el Barcelona se quedará sin sus dos delanteros referencias de la temporada pasada. Todo a falta de nueve días para que arranque su temporada en el Martínez Valero y sin que el asunto de Julián Álvarez, el deseado, avance.