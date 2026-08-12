El acuerdo con Ferran Torres abre una polémica política en Valencia

El PSPV-PSOE reclama el protocolo, las posibles facturas y el coste indirecto de una colaboración que el campeón del mundo aceptó desarrollar sin cobrar honorarios

El nombramiento de Ferran Torres como embajador e imagen internacional de la Comunitat Valenciana ha saltado del terreno institucional al político. Cuatro días después de la firma, el PSPV-PSOE ha registrado varias iniciativas para conocer las condiciones completas del acuerdo alcanzado con la Generalitat.

El futbolista renunció a recibir una compensación económica, pero la oposición quiere saber si las campañas, los desplazamientos o las acciones promocionales generarán otros gastos públicos. También solicita información sobre la duración del convenio, sus obligaciones y la posible intervención de representantes, clubes o patrocinadores.

El PSPV lleva a Les Corts el acuerdo de Ferran Torres

La elección del delantero valenciano no ha sido cuestionada por los socialistas. El PSPV-PSOE considera que Ferran reúne las condiciones necesarias para representar a la Comunitat Valenciana después de convertirse en una de las grandes figuras del segundo Mundial conquistado por la selección española.

La controversia se encuentra en la letra pequeña. Según la información publicada por El Español, la diputada Mercedes Caballero ha registrado ocho preguntas y varias solicitudes de documentación dirigidas al Gobierno valenciano.

Entre las peticiones aparece una copia íntegra del protocolo de colaboración, los posibles informes elaborados por la Abogacía de la Generalitat o la Intervención y, en caso de que exista, el contrato completo firmado por las partes. El grupo socialista también reclama sus anexos, cláusulas y cualquier factura relacionada con asesoramiento, intermediación o gastos derivados del acuerdo.

Ferran Torres renuncia al cobro, pero la Generalitat afronta más preguntas

Juanfran Pérez Llorca explicó durante la presentación que fue el propio jugador quien puso como condición no percibir ninguna remuneración por prestar su imagen. Ferran asumió el nombramiento como una forma de devolver a su tierra parte del cariño recibido durante su carrera y, especialmente, después del Mundial.

“Valencia es mi tierra y mucho más. Es un sentimiento y una manera de ser única”, expresó el delantero durante el acto celebrado en el Palau de la Generalitat. Su intención es aprovechar esta función para impulsar iniciativas relacionadas con el deporte, la juventud y los valores positivos.

La renuncia a los honorarios, sin embargo, no despeja todas las dudas planteadas por el PSPV. La formación quiere saber si la Administración tendrá que asumir el coste de viajes, campañas publicitarias, actos institucionales, producción audiovisual o cualquier otra actividad vinculada con la promoción nacional e internacional de la Comunitat.

Mercedes Caballero también ha preguntado qué conselleria, organismo autonómico, entidad pública, fundación o consorcio gestionará esas actuaciones. El objetivo es determinar si existe una partida presupuestaria reservada y conocer el coste anual, tanto directo como indirecto, de la colaboración.

El Barcelona, los agentes y las marcas entran en el debate político

Las preguntas registradas en Les Corts amplían el foco más allá de Ferran Torres. Los socialistas pretenden aclarar si en las negociaciones participaron sus representantes, el FC Barcelona o alguna de las empresas que patrocinan al futbolista.

También quieren conocer si estas entidades tendrán algún derecho sobre las campañas o recibirán una contraprestación por el uso de la imagen del jugador. Por el momento, no existe ninguna acusación de irregularidad ni se ha presentado información que apunte a pagos ocultos. La iniciativa del PSPV busca fiscalizar el acuerdo antes de que comiencen las acciones promocionales.

Otro punto pendiente es la duración. La Generalitat no ha concretado públicamente cuántos años ejercerá Ferran como embajador, si el protocolo puede prorrogarse o qué obligaciones deberá cumplir durante ese periodo. Tampoco se ha detallado el calendario de actos en los que participará.

La polémica, por tanto, no gira alrededor de la idoneidad del deportista, sino de la transparencia de una colaboración que vinculará una imagen de enorme valor comercial con una institución pública. El PSPV respalda el nombramiento, pero exige que su gratuidad para el jugador no impida conocer los posibles gastos asociados.

Pérez Llorca convierte el Mundial de Ferran Torres en marca valenciana

El acuerdo llegó en el momento de mayor repercusión deportiva de Ferran. El delantero de Foios fue el autor del gol que permitió a España derrotar a Argentina en la prórroga de la final del Mundial 2026. Una acción que entregó a La Roja su segunda estrella y multiplicó la dimensión pública del atacante.

A sus 26 años, Ferran venía de completar su mejor temporada goleadora con el Barcelona. Firmó 21 tantos entre todas las competiciones, 16 de ellos en LaLiga, alcanzó los 200 partidos como azulgrana y superó la barrera de los 50 goles con el club catalán. Su impacto durante el Mundial terminó de convertirlo en uno de los deportistas valencianos con mayor proyección internacional.

La Generalitat pretende aprovechar ese escaparate para promocionar los valores culturales, sociales, deportivos y turísticos de la Comunitat. Pérez Llorca también ha anunciado que el Consell propondrá conceder la Alta Distinción de la Generalitat a Ferran Torres y Álex Grimaldo el próximo 9 d’Octubre.

El nombramiento nació como un reconocimiento al héroe del Mundial y como una colaboración sin honorarios, pero ha tardado menos de una semana en llegar a Les Corts. Ahora será la Generalitat la que deberá revelar la letra pequeña y aclarar cuánto cuesta realmente convertir a Ferran Torres en su gran embajador internacional.