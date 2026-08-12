Cristiano Ronaldo y Georgina se casan en secreto lejos de Madeira

La pareja celebra una ceremonia civil e íntima en Cascais con sus cinco hijos, exactamente un año después de anunciar su compromiso y mientras una multitud la esperaba en Funchal

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son marido y mujer. La pareja contrajo matrimonio el martes 11 de agosto en una ceremonia civil celebrada en Cascais, Portugal, después de mantener en secreto los preparativos.

Sus cinco hijos acompañaron a la pareja durante un enlace reducido al círculo familiar. Cristiano y Georgina anunciaron la noticia mediante una fotografía de sus alianzas, mientras los rumores habían situado durante días una boda multitudinaria en Madeira.

Cascais guarda el secreto de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

El anuncio llegó sin fotografías de los novios, imágenes del lugar ni una extensa declaración. Cristiano y Georgina publicaron una instantánea de sus manos entrelazadas, luciendo dos alianzas doradas, acompañada únicamente por sus iniciales y un corazón: "C❤️G".

El equipo de representación de Cristiano Ronaldo confirmó que se trató de una ceremonia civil, privada e íntima celebrada en Cascais. La localidad costera, situada a unos 30 kilómetros de Lisboa, permitió organizar el enlace lejos del despliegue mediático que habría provocado una boda en Madeira.

La fecha tampoco fue elegida al azar. El matrimonio tuvo lugar exactamente un año después de que Georgina hiciera público su compromiso. El 11 de agosto de 2025 enseñó en Instagram el enorme diamante recibido durante la pedida y escribió: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

Cristiano contó posteriormente que la propuesta se produjo de madrugada y sin una planificación especialmente elaborada. Mientras tenía el anillo preparado, sus hijas entraron en la habitación y le pidieron que se lo entregara a su madre. El portugués interpretó aquella coincidencia como el momento adecuado para dar el paso.

Madeira esperaba una gran boda y Cristiano cambió el escenario

Durante el fin de semana anterior, todas las miradas se dirigieron hacia la isla natal del futbolista. Los rumores situaban la ceremonia en la Catedral de Funchal y la posterior celebración en uno de los hoteles más exclusivos de la capital madeirense.

La expectación provocó que numerosos curiosos y seguidores se congregaran en los alrededores del templo esperando la llegada de la pareja. Cristiano y Georgina nunca aparecieron. Tampoco se celebró el enlace religioso que se había anunciado de manera extraoficial.

Aquella ausencia fue interpretada inicialmente como un aplazamiento o un rumor sin fundamento. Apenas unos días después llegó la verdadera explicación: mientras el foco permanecía sobre Madeira, la pareja había conseguido proteger los detalles de una ceremonia mucho más discreta en Cascais.

Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana y Bella acompañan el enlace

La presencia de sus hijos explica la decisión de limitar la ceremonia al ámbito familiar. Cristiano Jr., de 16 años; los mellizos Eva y Mateo, de nueve; Alana Martina, de ocho; y Bella Esmeralda, de cuatro, estuvieron junto a la pareja durante el enlace.

Cristiano y Georgina tienen dos hijas biológicas en común, Alana y Bella, aunque la empresaria ha ejercido como figura materna de los cinco niños. La familia también ha afrontado unida momentos especialmente dolorosos, como el fallecimiento de Ángel, hermano mellizo de Bella, durante el parto de 2022.

Su relación comenzó en Madrid durante 2016. Cristiano era la gran estrella del Real Madrid y Georgina trabajaba como dependienta en una tienda Gucci. Un encuentro posterior durante un evento de la firma permitió que se conocieran con mayor tranquilidad y comenzaran una relación.

La primera aparición pública llegó en enero de 2017, durante la gala de los premios The Best de la FIFA. Desde entonces, Georgina ha construido su propia carrera como empresaria, modelo y protagonista de una serie documental, mientras la familia acompañaba a Cristiano por Madrid, Turín, Manchester y Riad.

Al-Nassr espera a Cristiano después de su sexto Mundial

La boda llega en un verano muy especial para el delantero. A sus 41 años, Cristiano acaba de disputar su sexto Mundial con Portugal y continúa preparando una nueva temporada con el Al-Nassr, club al que llegó en enero de 2023.

El cinco veces ganador del Balón de Oro había hablado en varias ocasiones sobre su intención de casarse. Aunque durante años evitó fijar una fecha, siempre sostuvo que Georgina era la mujer de su vida y que el enlace llegaría cuando ambos sintieran que era el momento adecuado.

La pareja regresará ahora a Arabia Saudí para retomar su vida cotidiana y los compromisos profesionales. No se descarta que más adelante organice una celebración de mayores dimensiones, posiblemente en Madeira, pero por ahora no existe ningún anuncio sobre una segunda ceremonia.

Cristiano y Georgina han pasado una década viviendo bajo una atención permanente. Para dar uno de los pasos más importantes de su relación eligieron justo lo contrario: una boda sin alfombra roja, sin cientos de invitados y sin cámaras esperando a la salida. Solo ellos, sus cinco hijos y dos alianzas que confirmaron el secreto mejor guardado del verano.